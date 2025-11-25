FIFA confirmó los bombos y las grandes novedades para el sorteo del Mundial 2026

En las últimas horas, el ente rector del fútbol dio a conocer los detalles sobre la definición de los grupos para la máxima cita del deporte

Se viene el sorteo del Mundial 2026, organizado por la FIFA

A través de en un comunicado de prensa publicado recientemente, la FIFA dio a conocer más detalles sobre el sorteo de grupos del Mundial 2026, que involucrará a la Selección Argentina. El mismo tendrá varias novedades que afectan a la Albiceleste.

Detalles del armado de los grupos para la Copa del Mundo: En primer término, el ente rector expresó cuales serán las posiciones que ocuparán los organizadores en el sorteo, demarcados con colores individuales cada uno. "En el bombo1, Canadá, México y Estados Unidos, en calidad de países anfitriones, se identificarán con bolas de colores diferentes. De conformidad con el calendario de partidos publicado el 4 de febrero de 2024, a México se le asignará la posición A1 (bola verde), a Canadá, la posición B1 (bola roja), y a Estados Unidos, la posición D1 (bola azul)", confirmaron.

En cuanto a las restricciones, habrá una que involucra a la Selección Argentina. Para garantizar el equilibrio competitivo, España (1ra del ránking) y Argentina (2da) estarán en cuadros opuestos, para que no choquen hasta una hipotética final. También se aplicará el mismo criterio para Francia e Inglaterra, que ocupan el tercer y cuarto puesto del listado de Selecciones.

Argentina vs España Argentina y España no se cruzarían en el Mundial hasta la final Ilustración Los Andes Además, se seguirá cumpliendo la norma de que no haya dos equipos de la misma confederación en un grupo, salvo por la UEFA que podrá tener dos como máximo. En este sentido, la FIFA también informó: "Esta limitación también se aplicará a los tres equipos de cada cuadro del torneo clasificatorio de la FIFA que compitan por las dos plazas del bombo 4".

Cabe destacar que el sorteo de los grupos para el Mundial 2026 se desarrollará el 5 de diciembre en Washington DC a partir de las 12 horas (hora local). Allí se conocerá al detalle la suerte de cada Selección en el certamen.