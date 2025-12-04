El elogio de Messi que ilusiona a Boca: "Paredes cambió la energía del equipo"

En la antesala del sorteo del Mundial 2026,Messi habló del presente de su amigo y aseguró que el volante fue clave en la transformación del equipo.

El capitán de la Selección Argentina, elogió el presente de Boca y de su amigo, Leandro Paredes.

Lionel Messi sigue de cerca el día a día del fútbol argentino y no ocultó su sorpresa por la actualidad de Boca. En la previa del sorteo del Mundial 2026, el capitán de la Selección volvió a referirse al equipo de Claudio Úbeda y puso el foco en un nombre propio, Leandro Paredes, a quien considera una pieza determinante en el resurgir Xeneize.

Un vestuario que respira armonía Según Messi, la llegada del mediocampista produjo un giro profundo en el funcionamiento del plantel. Para el rosarino, Boca ganó solidez, especialmente en La Bombonera, y gran parte de esa transformación responde al liderazgo del ex Roma y PSG. Además, reveló que conversó varias veces con Paredes sobre la convivencia interna del equipo y destacó el buen clima que se respira dentro del vestuario, un factor que, según él, resulta clave en los momentos de mayor exigencia.

DLA (8) Leandro Paredes, con su llegada, le cambió la cara a Boca. Hoy, tiene un gran presente. Gentileza. El impacto de un líder silencioso El capitán argentino también celebró el rendimiento personal de su amigo, con quien comparte años de Selección: aseguró que conocía su deseo de volver al club y se mostró feliz por su presente. “Que esté disfrutando y marcando diferencias en Boca es una gran noticia”, expresó.