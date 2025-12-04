4 de diciembre de 2025 - 15:51

Básquet de Mendoza: cátedra del Club Israelita Macabi en el barrio Santo y pasaje a la final del Clausura

BÁSQUET.Con una soberbia actuación colectiva donde se destacó la efectividad en los tiros de tres puntos (16) Macabi aplastó a San José y es finalista.

BÁSQUET DE MENDOZA. Matías Jaimes con 26 puntos fue la gran figura del Club Israelita Macabi.

BÁSQUET DE MENDOZA. Matías Jaimes con 26 puntos fue la gran figura del Club Israelita Macabi. 

Gentileza: Andrés Arequipa.
DSC_2571
BÁSQUET DE MENDOZA. Valentín Sarfati, una de las máximas promesas del Club Israelita Macabi.

BÁSQUET DE MENDOZA. Valentín Sarfati, una de las máximas promesas del Club Israelita Macabi.

Las claves del triunfo del Club Israelita Macabi para llegar a la final de la Superliga

Durante el desarrollo del certamen, el Celeste mostró algunas dudas. Sin embargo, en la serie semifinal, demostró todo su potencial. Durante los dos partidos, aplastó a un equipo como San José, siempre combativo y competitivo. En el juego revancha, cantó vicotria por 101-73. La gran figura de la noche fue Matías Jaimes con 26 puntos (6 triples); 9 rebotes y 3 asistencias. Sin dudas, el oriundo de Bahía Blanca, jugó su mejor partido desde que llegó al Templo Celeste.

Durante el prmer cuarto, el partido estuvo palo a palo. San José se mantuvo en juego por el goleo de Rodrigo Funes (cuatro triples). Sin embargo, cada vez que Macabi pisó el acelerador, marcó diferencia. El juego interno de Simondi fue clave (convirtió los primeros 8 punto de los 10 de Macabi), más la efectividad perimetral, donde se repartieron triples Jaimes y Sandes. Por esta razón, primer capítulo terminó 24-25. Muy parejo. Todo cambió a partir del segundo parcial. Macabi ajustó las marcas y trió sobre el parquet un repertorio de movimiento ofesnivos: lastimó de contragolpe, desde la línea de libres, en la zona pintada, atacó por concepto, sacó máximo provecho del psase extra. Hizo todo bien y comnezó a definir la historia: 42-54.

DSC_2544
BÁSQUET DE MENDOZA. Lucas "Mula" Rubia, símbolo de la Unión Deportiva San José.

BÁSQUET DE MENDOZA. Lucas "Mula" Rubia, símbolo de la Unión Deportiva San José.

En el tercer parcial, la rotación que implementó Emiliano Quiroga fue determinante. Macabi liquidó la historia,sacó una diferencia que rozó los 30 puntos, Reyes mostró destellos de su talento y Matías Jaimes, continuó imparable. Una verdadera máquina. El último cuarto se jugó sólo para cumplir con el reglamento. Macabi brilló y dejó en el camino a uno de los grandes candidatos del semestre.

Ahora, se viene la gran final del Clausura: Israelita Macabi vs. Atenas Sport Club. El primer duelo, será el próximo sábado en el estadio de Andes Talleres Sport Club. El básquet de Mendoza, recupera uno de los principales escenarios de la provincia, para disfrutar básquet del mejor.

La síntesis del triunfo del Club Israelita Macabi sobre la Unión Deportiva San José

UNIÓN DEPORTIVA SAN JOSÉ (73): Alejandro Villa 2; Tomás Silveira 14; Jeremías Bustos 8; Elías Del Ponte 5; Rodrigo Funes 16(FI); Lucas Rubia 6; Yanitson Quintero 11; Pablo Zogbe 2. DT: Fernando Santalucía.

CLUB ISRAELITA MACABI (101): Carlos Matías Sandes 13; Valentín Simondi 12; Andrés Berman 5; Lucas Reyes 12; Matías Ariel Jaimes 26 (FI); Valentín Sarfati 4; Juan Cruz Tulián 6; Franco Ianardi 0; Tomás Sandes 3; Juan Andrés Llaver 18; Franco Bravín 2. DT: Emiliano Martín Quiroga.

Estadio: Mario Diaz

Parciales: 24-25; 42-54 y 59-75.

Tiros libres: U.D.San José 17/22 – Israelita Macabi 13/20

Cinco Faltas: Jaimes.

Figura: Matías Jaimes (Macabi) 26 puntos; 9 rebotes; 3 asistencias. Valoración: 30.

