Básquet: La Selección Argentina debutó con con un triufazo ante Cuba su camino al Mundial de Qatar 2027

BÁSQUET. La Selección Argentina se impuso por 80-68 en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana. Gonzalo Corbalán y Francisco Cáffaro, figuras.

La Selección Argentina de básquetbol debutó con una victoria trabajada ante Cuba en el inicio del camino al Mundial de Qatar 2027

La Selección Argentina arrancó con una sonrisa su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027. En La Habana, el equipo dirigido por Nicolás Casalánguida se impuso por 80-68 sobre Cuba en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, en un partido donde sobresalieron Gonzalo Corbalán y Francisco Cáffaro, figuras clave para sostener la ventaja en los momentos de mayor tensión. También quedó marcado el debut oficial de Mateo Díaz con la camiseta nacional. El lunes, a las 19.10, volverán a enfrentarse en el estadio de Obras.

Desde el inicio, Argentina dejó en claro su superioridad física y colectiva. Con Cáffaro dominante en la pintura, cerrando caminos y castigando cerca del aro, el seleccionado tomó distancia rápidamente y se llevó el primer cuarto por 21-13. La intensidad defensiva y el control del rebote marcaron el ritmo de esos primeros minutos.

El segundo parcial mostró otra cara. Cuba ajustó, fue más agresivo y aprovechó la rotación argentina para emparejar el trámite. En apenas tres minutos, el local igualó el marcador en un contexto friccionado, con errores de ambos lados. Argentina reaccionó a tiempo: tras un minuto pedido por Casalánguida, apareció la potencia de Corbalán para liderar un parcial de 8-0, coronado por una gran acción del escolta para irse al entretiempo arriba 41-32.

image El regreso de los vestuarios mantuvo la tendencia: dominio argentino apoyado en la dupla interior y la eficacia de Corbalán. Sin embargo, las variantes le dieron aire a Cuba, que encontró en un ritmo más vertiginoso la manera de descontar. Allí surgió la figura de Facundo Campazzo, acelerando la transición y ordenando al equipo para cerrar el tercer período con ventaja de 61-49.

En el último cuarto, Argentina tuvo oportunidades claras para liquidar el juego, pero una serie de imprecisiones abrió la puerta para la reacción cubana. El local se acercó con empuje y algunas individualidades, obligando a ajustar nuevamente. En el cierre, la Selección recuperó la calma, volvió a imponer presencia cerca del aro y selló una victoria que, sin sobrar nada, sirve para tomar envión de cara a una etapa larga y exigente.