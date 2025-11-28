Básquet: La Selección Argentina debutó con con un triufazo ante Cuba su camino al Mundial de Qatar 2027

La Selección Argentina arrancó con una sonrisa su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027. En La Habana, el equipo dirigido por Nicolás Casalánguida se impuso por 80-68 sobre Cuba en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, en un partido donde sobresalieron Gonzalo Corbalán y Francisco Cáffaro, figuras clave para sostener la ventaja en los momentos de mayor tensión. También quedó marcado el debut oficial de Mateo Díaz con la camiseta nacional. El lunes, a las 19.10, volverán a enfrentarse en el estadio de Obras.
Básquet: el análisis del triunfo de la Selección Argentina ante Cuba
Desde el inicio, Argentina dejó en claro su superioridad física y colectiva. Con Cáffaro dominante en la pintura, cerrando caminos y castigando cerca del aro, el seleccionado tomó distancia rápidamente y se llevó el primer cuarto por 21-13. La intensidad defensiva y el control del rebote marcaron el ritmo de esos primeros minutos.
El regreso de los vestuarios mantuvo la tendencia: dominio argentino apoyado en la dupla interior y la eficacia de Corbalán. Sin embargo, las variantes le dieron aire a Cuba, que encontró en un ritmo más vertiginoso la manera de descontar. Allí surgió la figura de Facundo Campazzo, acelerando la transición y ordenando al equipo para cerrar el tercer período con ventaja de 61-49.