28 de noviembre de 2025 - 09:01

Básquet: La Selección Argentina debutó con con un triufazo ante Cuba su camino al Mundial de Qatar 2027

BÁSQUET. La Selección Argentina se impuso por 80-68 en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana. Gonzalo Corbalán y Francisco Cáffaro, figuras.

La Selección Argentina de básquetbol debutó con una victoria trabajada ante Cuba en el inicio del camino al Mundial de Qatar 2027 &nbsp;

La Selección Argentina de básquetbol debutó con una victoria trabajada ante Cuba en el inicio del camino al Mundial de Qatar 2027

 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Selección Argentina arrancó con una sonrisa su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027. En La Habana, el equipo dirigido por Nicolás Casalánguida se impuso por 80-68 sobre Cuba en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, en un partido donde sobresalieron Gonzalo Corbalán y Francisco Cáffaro, figuras clave para sostener la ventaja en los momentos de mayor tensión. También quedó marcado el debut oficial de Mateo Díaz con la camiseta nacional. El lunes, a las 19.10, volverán a enfrentarse en el estadio de Obras.

Leé además

Facundo Campazzo actual jugador del Real Madrid Baloncesto a sus 34 años

La Selección Argentina de básquet comienza las Eliminatorias al Mundial 2027 en Cuba con una baja sensible

Por Redacción Deportes
Promesa basquetbolista estaba practicando volcadas, el tablero se le cayó encima el pecho y murió.

Promesa del básquet de 16 años murió mientras entrenaba: lo aplastó el tablero

Por Redacción Mundo
Embed

Básquet: el análisis del triunfo de la Selección Argentina ante Cuba

Desde el inicio, Argentina dejó en claro su superioridad física y colectiva. Con Cáffaro dominante en la pintura, cerrando caminos y castigando cerca del aro, el seleccionado tomó distancia rápidamente y se llevó el primer cuarto por 21-13. La intensidad defensiva y el control del rebote marcaron el ritmo de esos primeros minutos.

image

El regreso de los vestuarios mantuvo la tendencia: dominio argentino apoyado en la dupla interior y la eficacia de Corbalán. Sin embargo, las variantes le dieron aire a Cuba, que encontró en un ritmo más vertiginoso la manera de descontar. Allí surgió la figura de Facundo Campazzo, acelerando la transición y ordenando al equipo para cerrar el tercer período con ventaja de 61-49.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Atlético Club San Martín derrotó a Andes Talleres e igualó la serie reválida 1-1. 

Básquet de Mendoza: Atlético San Martín venció a Andes Talleres y estiró la serie reválida a un tercer juego

Por Gustavo Villarroel
Atenas Sport Club superó a Rivadavia Básquet, barrió la serie y se metió en semifinales de la Superliga de Mendoza. 

Básquet de Mendoza: Atenas superó a Rivadavia y se metió en las semifinales de la Superliga

Por Gustavo Villarroel
La Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata.

Estudiantes respaldó a Verón tras la dura sanción de la AFA

Por Redacción Deportes
handball: este viernes es el debut de macarena sans y ayelen garcia en el mundial

Handball: este viernes es el debut de Macarena Sans y Ayelén García en el Mundial

Por Gonzalo Tapia