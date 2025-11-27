La Selección Argentina de básquet comienza las Eliminatorias al Mundial 2027 en Cuba con una baja sensible

Con una dotación que recupera a algunos de sus principales valores, el objetivo de volver a una competencia grande esta en juego. Tras no participar en el Mundial Indonesia-Japón-Filipinas 2023 y tampoco en los Juegos Olímpicos París 2024 , la Selección Argentina de Básquet iniciará este jueves su camino hacia el Mundial Qatar 2027 donde visitará a Cuba .

El combinado nacional llega a esta primera ventana clasificatoria con un antecedente reciente bastante auspicioso, ya que a fines de agosto fue subcampeón de la Americup que se llevó a cabo en Nicaragua y que quedó en poder de Brasil . Lo hizo sin sus principales figuras y con un equipo sumamente joven (el promedio de edad fue de 24,4 años) en el que se destacaron Juan Fernández (fue incluido en el quinteto ideal del certamen), Gonzalo Corbalán y Francisco Caffaro.

Ellos y otros jóvenes, como Juan Bocca, Lee Aaliya y el debutante Mateo Díaz, contarán esta vez con el respaldo de dos hombres con muchos años y muchos juegos decisivos sobre el lomo: Facundo Campazzo y Gabriel Deck, quienes fueron cedidos por Real Madrid , viajaron tras el partido que el Merengue disputó el martes con Hapoel Tel Aviv en Botevgrad (Bulgaria) por la Euroliga y llegaron a La Habana el miércoles a la tarde. En cambio, no fueron autorizados Nicolás Laprovíttola, Juan Ignacio Marcos (ambos de Barcelona), Luca Vildoza (Virtus Bologna) y Leandro Bolmaro (Olimpia Milano).

En La Habana tampoco estarán el entrenador Pablo Prigioni y su primer asistente, Herman Mandole. Según explicó la Confederación Argentina de Básquetbol, la ausencia es por “motivos personales” y ambos se sumarán al plantel en Buenos Aires para el segundo partido de esta ventana. Por ello, otro de los colaboradores de Prigioni , Nicolás Casalánguida, estará a cargo del equipo en el primer encuentro del seleccionado argentino en el camino hacia su 15° Mundial.

Quien habló con los medios fue Nicolás Casalánguida, el encargado de guiar al equipo desde el banco en este trascendental duelo: "En el verano (europeo), cuando no hubo competencia, el equipo se entrenó muy bien antes de la Americup y eso nos permitió tener un buen rendimiento en el torneo. Sabíamos que ese torneo nos iba a permitir llegar bien a las ventanas mundialistas. Ahora viene la etapa de la verdad. Tenemos que plasmar todo lo que venimos haciendo bien en los últimos tiempos".

"Estos 12 partidos que tenemos para clasificarnos a Qatar debemos tomarlos como finales. El equipo es consciente de eso, tenemos fresca la no clasificación al último Mundial y sabemos que no podemos permitirnos faltas de concentración o distracciones. Tenemos que hacer las cosas muy bien en cada juego para ir construyendo esa clasificación partido a partido", añadió el asistente de Pablo Prigioni.

image Nicolás Casalánguida. Parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina de Básquet

El duelo de este jueves será el 19° entre estos dos seleccionados. El historial favorece 13-5 a Argentina, que se impuso en los últimos seis encuentros. Para hallar la última victoria cubana hay que retroceder hasta el 17 de junio de 1989, cuando el elenco caribeño triunfó 88-81 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México en el partido por el séptimo puesto del Campeonato FIBA Américas. El último enfrentamiento fue el 17 de agosto de 2023, cuando Argentina venció 109-66 en La Banda por el Preclasificatorio para los Juegos Olímpicos de París.

Cómo se disputarán estas Eliminatorias

Estas Eliminatorias de las Américas, en las que competirán 16 seleccionados, se extenderán hasta febrero de 2027 y otorgarán siete cupos para el Mundial de Qatar, que se disputará en Doha entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre de ese año.

image

En la primera ronda, los equipos estarán divididos en cuatro grupos. Los tres primeros de cada uno avanzará a la segunda fase, en la que los 12 clasificados se distribuirán en dos zonas. Todos los conjuntos arrastrarán a esa etapa los resultados obtenidos en la primera fase y solo se enfrentarán en duelos de local y visitante con aquellos adversarios con los que no se hayan medido anteriormente. Los tres mejores equipos de cada grupo, junto con el mejor de los dos cuartos, accederán al Mundial.

Así se jugará la primera ventana clasificatoria

Jueves 27 de noviembre

20.10 Cuba – Argentina (grupo D)

20.10 Chile – Brasil (grupo C)

22.40 Panamá – Uruguay (grupo D)

22.40 Colombia – Venezuela (grupo C)

Viernes 28 de noviembre

20.10 Jamaica – Puerto Rico (grupo B)

22.10 Nicaragua – Estados Unidos (grupo A)

22.40 Bahamas – Canadá (grupo B)

23.40 México – República Dominicana (grupo A)

Domingo 30 de noviembre

19.10 Brasil – Chile (grupo C)

19.10 Venezuela – Colombia (grupo C)

21.40 Uruguay – Panamá (grupo D)

Lunes 1 de diciembre

19.00 Argentina – Cuba (grupo D)

21.10 Estados Unidos – Nicaragua (grupo A)

21.10 República Dominicana – México (grupo A)

21.10 Puerto Rico – Jamaica (grupo B)

21.10 Canadá – Bahamas (grupo B)