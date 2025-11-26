Independiente Rivadavia renovará su plantel para el 2026: las fuertes bajas confirmadas

La Lepra comenzó a tomar decisiones respecto a los futbolistas que disputarán la Liga Profesional, Copa Libertadores y Copa Argentina el año entrante.

A Independiente Rivadavia se le viene un año muy cargado de actividades, ya que deberá afrontar cuádruple competencia: Liga Profesional, Copa Argentina, Supercopa, y Copa Libertadores. Por ese motivo, el cuerpo técnico que encabeza Alfredo Berti no pierde tiempo respecto al armado del plantel.

Previo a la llegada de refuerzos, que serán necesarios para cumplir con las expectativas en todos los frentes, el entrenador comenzó a separar lo que tendrá disponible de lo que no seguirá. Así, en las últimas horas ya se comunicó con los jugadores que cortará para la próxima temporada.

En cuanto al arco, mientras la dirigencia intentará hacer el esfuerzo para retener a Ezequiel Centurión (venció su préstamo y debe retornar a River Plate), se confirmó que los dos suplentes no estarán en el 2026. Así, Gonzalo Marinelli y Agustín Lastra se irán a buscar más minutos.

Juan Barbieri - Independiente Rivadavia Juan Barbieri, uno que se irá de Independiente Rivadavia Entre los defensores también habrá bajas. El cuerpo técnico no tendrá en cuenta a Santiago Flores, Pedro Souto y Thomas Ortega. Los dos primeros retornarán a sus clubes de origen (Estudiantes de La Plata y Temperley), en tanto que el último finalizará su contrato.

Los cortados continúan en la zona del mediocampo, donde Independiente se desprenderá de Tomás Muro (jugará en el FK Orenburg de Rusia), y Laureano Rodríguez (quedará libre). Por último, los delanteros que recibieron la negativa del entrenador son Juan Ignacio Barbieri (volverá a Deportivo Armenio), Matías Bergara (se cortará su préstamo y retornará a Racing), y Santiago Muñoz (libre).