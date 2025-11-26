Independiente Rivadavia renovará su plantel para el 2026: las fuertes bajas confirmadas

En cuanto al arco, mientras la dirigencia intentará hacer el esfuerzo para retener a Ezequiel Centurión (venció su préstamo y debe retornar a River Plate), se confirmó que los dos suplentes no estarán en el 2026. Así, Gonzalo Marinelli y Agustín Lastra se irán a buscar más minutos.
Entre los defensores también habrá bajas. El cuerpo técnico no tendrá en cuenta a Santiago Flores, Pedro Souto y Thomas Ortega. Los dos primeros retornarán a sus clubes de origen (Estudiantes de La Plata y Temperley), en tanto que el último finalizará su contrato.
Los cortados continúan en la zona del mediocampo, donde Independiente se desprenderá de Tomás Muro (jugará en el FK Orenburg de Rusia), y Laureano Rodríguez (quedará libre). Por último, los delanteros que recibieron la negativa del entrenador son Juan Ignacio Barbieri (volverá a Deportivo Armenio), Matías Bergara (se cortará su préstamo y retornará a Racing), y Santiago Muñoz (libre).
Sebastián Villa dice adiós, y no seguirá en Independiente Rivadavia:
Sin dudas, la baja más sensible que tendrá que suplir el entrenador Alfredo Berti será la de su emblema y capitán. Después de haber sido clave para lograr la consagración en la Copa Argentina, el colombiano Sebastián Villa dejará el club para tomar nuevos horizontes.