Independiente Rivadavia renovará su plantel para el 2026: las fuertes bajas confirmadas

La Lepra comenzó a tomar decisiones respecto a los futbolistas que disputarán la Liga Profesional, Copa Libertadores y Copa Argentina el año entrante.

Independiente Rivadavia y una batería de bajas para el 2026

En cuanto al arco, mientras la dirigencia intentará hacer el esfuerzo para retener a Ezequiel Centurión (venció su préstamo y debe retornar a River Plate), se confirmó que los dos suplentes no estarán en el 2026. Así, Gonzalo Marinelli y Agustín Lastra se irán a buscar más minutos.

Juan Barbieri, uno que se irá de Independiente Rivadavia

Entre los defensores también habrá bajas. El cuerpo técnico no tendrá en cuenta a Santiago Flores, Pedro Souto y Thomas Ortega. Los dos primeros retornarán a sus clubes de origen (Estudiantes de La Plata y Temperley), en tanto que el último finalizará su contrato.

Los cortados continúan en la zona del mediocampo, donde Independiente se desprenderá de Tomás Muro (jugará en el FK Orenburg de Rusia), y Laureano Rodríguez (quedará libre). Por último, los delanteros que recibieron la negativa del entrenador son Juan Ignacio Barbieri (volverá a Deportivo Armenio), Matías Bergara (se cortará su préstamo y retornará a Racing), y Santiago Muñoz (libre).

Sebastian Villa, capitán y figura de Independiente Rivadavia.

Sin dudas, la baja más sensible que tendrá que suplir el entrenador Alfredo Berti será la de su emblema y capitán. Después de haber sido clave para lograr la consagración en la Copa Argentina, el colombiano Sebastián Villa dejará el club para tomar nuevos horizontes.

Teniendo en cuenta la proximidad del Mundial, el extremo intentará sacarle provecho a la revalorización que tuvo su carrera en el Azul del Parque, y buscará firmar con una institución que le permita retornar a la Selección Colombia en el futuro cercano. Lo que quedará por ver es cómo soluciona su salida, ya que posee contrato hasta junio del año que viene.

