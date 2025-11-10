10 de noviembre de 2025 - 21:45

La fiesta de Independiente Rivadavia en imágenes: La Catedral se vistió de gala para recibir el campeón

Más de 20 mil personas coparon el estadio Bautista Gargantini para festejar la Copa Argentina obtenida por Independiente Rivadavia. Impresionante.

Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico. Ramiro Gómez / LOS ANDES.&nbsp;

Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico. Ramiro Gómez / LOS ANDES. 

Foto:

Ramiro Gómez / LOS ANDES.
Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico.&nbsp;

Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico. 

Foto:

Ramiro Gómez / LOS ANDES. 
Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico.&nbsp;

Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico. 

Foto:

Ramiro Gómez / LOS ANDES.
Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico.&nbsp;

Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico. 

Foto:

Ramiro Gómez / LOS ANDES.
Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico.&nbsp;

Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico. 

Foto:

Ramiro Gómez / LOS ANDES
Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico.&nbsp;

Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico. 

Foto:

Ramiro Gómez / LOS ANDES
Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico.&nbsp;

Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico. 

Foto:

Ramiro Gómez / LOS ANDES
Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico.&nbsp;

Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico. 

Foto:

Ramiro Gómez / LOS ANDES.
Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico.&nbsp;

Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico. 

Foto:

Ramiro Gómez / LOS ANDES.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Por la fecha 15 del Torneo Clausura, Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina, recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero. 
Vivo

Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina, iguala 0-0 con Central Córdoba en La Catedral

Por Redacción Deportes
Alfredo Berti y Nicolás Ramírez, los protagonistas de una dura discusión

Independiente Rivadavia: Nicolás Ramírez fulminó a Alfredo Berti en su informe

Por Redacción Deportes

Las mejores postales de la fiesta de Independiente Rivadavia

WhatsApp Image 2025-11-10 at 21.21.50
INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico. Ramiro Gómez / LOS ANDES.

Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico. Ramiro Gómez / LOS ANDES.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico.

Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico.

Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico.

Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico.

Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico.

Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico.

Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Gonzalo Marinelli y Ezequiel Centurión, los arqueros campeones de Independiente Rivadavia

Ezequiel Centurión se fracturó y su futuro entre Independiente Rivadavia y River Plate es incierto

Por Emanuel Cenci
El lateral correntino resaltó el coraje, la actitud y el temple del equipo, claves para lograr la histórica conquista de la Copa Argentina.  

Copa Argentina: Luciano Gómez, el correntino que abrió el camino a la gloria de Independiente Rivadavia

Por Sergio Faria
El amor y la gloria. Diego Tonetto y Jimena sellan con un beso la conquista más grande en la historia de Independiente Rivadavia.

Diego Tonetto, el mendocino que volvió a hacer historia con Independiente Rivadavia

Por Sergio Faria
independiente rivadavia campeon: las mejores postales de los jugadores y los hinchas en la catedral

Independiente Rivadavia campeón: las mejores postales de los jugadores y los hinchas en La Catedral

Por Redacción Deportes