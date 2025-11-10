La fiesta de Independiente Rivadavia en imágenes: La Catedral se vistió de gala para recibir el campeón

Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini. Locura. Felicidad. Familas enteras de Independiente Rivadavia coparon las cuatro tribunas de La Catedral para alentar al equipo en su partido por la fecha 15 del Torneo Clausura ante Central Córdoba. Locura total. Desde temprano, se coparaon todos los rincones de la cancha.
Y como plus, la situación delicada de Godoy Cruz con el promedio del descenso, fue otro motivo para gozar y gastar a un rival clásico de los últimas décadas. Más de 20 mil personas de la Lepra dijeron presente en el estadio Azul.
Las mejores postales de la fiesta de Independiente Rivadavia