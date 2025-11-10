Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina, iguala 0-0 con Central Córdoba en La Catedral

Independiente Rivadavia y Central Córdoba se enfrentan en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El duelo se lleva a cabo en el Estadio Bautista Gargantini y se podrá ver por ESPN Premium.
Independiente Rivadavia juega con Central Córdoba de Santiago del Estero en el Bautista Gargantini.
22:24
22:06
21:48
21:41
21:22
21:13
21:10
21:09
21:08
Independiente Rivadavia y Central Córdoba se enfrentan en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El duelo se lleva a cabo en el Estadio Bautista Gargantini y se podrá ver por ESPN Premium.