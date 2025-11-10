vivo

Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina, iguala 0-0 con Central Córdoba en La Catedral

Independiente Rivadavia juega con Central Córdoba de Santiago del Estero en el Bautista Gargantini.

Por la fecha 15 del Torneo Clausura, Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina, recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero.&nbsp;
Impresionante el recibimiento de la gente de Independiente Rivadavia para su equipo, campeón de la Copa Argentina 2025. Histórico.&nbsp;
Independiente Rivadavia vs Central Córdoba de Santiago del Estero
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Independiente Rivadavia y Central Córdoba se enfrentan en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El duelo se lleva a cabo en el Estadio Bautista Gargantini y se podrá ver por ESPN Premium.

Arrancó el segundo tiempo: Independiente Rivadavia 0 - Central Córdoba 0

Final del primer tiempo: Independiente Rivadavia 0 - Central Córdoba 0

INDEPENDIENTE RIVADAVIA
PT 30': Independiente Rivadavia 0 - Central Córdoba 0

INDEPENDIENTE RIVADAVIA
PT 21' Independiente Rivadavia 0 - Central Córdoba 0

INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Arrancó el partido entre Independiente Rivadavia y Central Córdoba

INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico.

Vestuario de Independiente Rivadavia campeón de la Copa Argentina 2025

La formación de Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba

La formación de Central Córdoba vs. Independiente Rivadavia

Todos los datos de Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba por el Clausura

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Lucas Cavallero

Estadio: Bautista Gargantini

Minuto a minuto y estadísticas

