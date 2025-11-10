Los posteos de Messi que sacuden el mundo fútbol: "Ojalá algún día pueda volver"

Lionel Messi volvió a emocionar al mundo Barcelona con un sorpresivo posteo en sus redes sociales que despertó la ilusión de los hinchas blaugranas.
Lionel Messi volvió a emocionar al mundo Barcelona con un sorpresivo posteo en sus redes sociales que despertó la ilusión de los hinchas blaugranas.
El capitán de la Selección argentina y actual jugador del Inter Miami publicó este lunes una serie de fotos y videos desde el Camp Nou, acompañados de un mensaje cargado de nostalgia y cariño por el club donde forjó su leyenda:
“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no sólo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo.”
Las palabras de Messi se viralizaron en cuestión de minutos y reavivaron el deseo de los fanáticos culés de volver a verlo con la camiseta del Barça, aunque sea por última vez.
El mensaje también fue interpretado como una referencia a su frustrada despedida del club en 2021, cuando su salida se produjo en medio de tensiones con el presidente Joan Laporta y sin la posibilidad de tener un adiós en la cancha.
Días atrás, el propio Laporta había adelantado la intención de organizar un partido homenaje para Messi en un Camp Nou lleno, como una forma simbólica de reabrir el estadio y cerrar el círculo con el ídolo máximo de la historia azulgrana.
El posteo de Messi, cargado de emoción y nostalgia, volvió a unir a millones de hinchas en una misma ilusión: verlo regresar, aunque sea por un día, al lugar donde fue “inmensamente feliz”.