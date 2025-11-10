Los posteos de Messi que sacuden el mundo fútbol: "Ojalá algún día pueda volver"

El capitán de la Selección argentina y actual jugador del Inter Miami publicó este lunes una serie de fotos y videos desde el Camp Nou, acompañados de un mensaje cargado de nostalgia y cariño por el club donde forjó su leyenda.

Lionel Messi volvió a emocionar al mundo Barcelona con un sorpresivo posteo en sus redes sociales que despertó la ilusión de los hinchas blaugranas.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no sólo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo.”

Las palabras de Messi se viralizaron en cuestión de minutos y reavivaron el deseo de los fanáticos culés de volver a verlo con la camiseta del Barça, aunque sea por última vez.

El mensaje también fue interpretado como una referencia a su frustrada despedida del club en 2021, cuando su salida se produjo en medio de tensiones con el presidente Joan Laporta y sin la posibilidad de tener un adiós en la cancha.