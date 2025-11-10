10 de noviembre de 2025 - 09:07

Los posteos de Messi que sacuden el mundo fútbol: "Ojalá algún día pueda volver"

El capitán de la Selección argentina y actual jugador del Inter Miami publicó este lunes una serie de fotos y videos desde el Camp Nou, acompañados de un mensaje cargado de nostalgia y cariño por el club donde forjó su leyenda.

Lionel Messi volvió a emocionar al mundo Barcelona con un sorpresivo posteo en sus redes sociales que despertó la ilusión de los hinchas blaugranas.

Lionel Messi volvió a emocionar al mundo Barcelona con un sorpresivo posteo en sus redes sociales que despertó la ilusión de los hinchas blaugranas.

Foto:

Intagram: leomessi
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Lionel Messi volvió a emocionar al mundo Barcelona con un sorpresivo posteo en sus redes sociales que despertó la ilusión de los hinchas blaugranas.

Leé además

Lionel Messi tras convertir su primer gol en el encuentro contra el Nashville SC.

Messi, imparable: Inter Miami goleó 4 a 0 a Nashville y se metió entre los cuatro mejores de la MLS

Por Redacción Deportes
 Lionel Messi en la América Business Forum.

Lionel Messi en el America Business Forum: de "situaciones duras" a "lo máximo" en el Mundial

Por Redacción Deportes

El capitán de la Selección argentina y actual jugador del Inter Miami publicó este lunes una serie de fotos y videos desde el Camp Nou, acompañados de un mensaje cargado de nostalgia y cariño por el club donde forjó su leyenda:

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no sólo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo.”

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi)

Las palabras de Messi se viralizaron en cuestión de minutos y reavivaron el deseo de los fanáticos culés de volver a verlo con la camiseta del Barça, aunque sea por última vez.

El mensaje también fue interpretado como una referencia a su frustrada despedida del club en 2021, cuando su salida se produjo en medio de tensiones con el presidente Joan Laporta y sin la posibilidad de tener un adiós en la cancha.

Días atrás, el propio Laporta había adelantado la intención de organizar un partido homenaje para Messi en un Camp Nou lleno, como una forma simbólica de reabrir el estadio y cerrar el círculo con el ídolo máximo de la historia azulgrana.

El posteo de Messi, cargado de emoción y nostalgia, volvió a unir a millones de hinchas en una misma ilusión: verlo regresar, aunque sea por un día, al lugar donde fue “inmensamente feliz”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El influencer Ziv Tamir le preguntó a Anto Roccuzzo por su reloj, sin conocerla.

Un influencer no reconoció a Antonella Roccuzzo y le preguntó a qué se dedica: "Una amable señorita"

El presidente Javier Milei partirá mañana a Estados Unidos.

Mientras vuelve a sonar la dolarización, Javier Milei viaja a Estados Unidos y se reunirá con inversores

Por José Calero
Lionel Messi y una inesperada crítica de la liga de Arabia Saudita

Lionel Messi y una dura crítica desde la liga de Cristiano Ronaldo: "No es un campo de entrenamiento"

Por Cristian Reta
Tras ganar las elecciones, Milei vuelve a Estados Unidos para participar de un evento donde estará Messi y Trump.

Tras ganar las elecciones, Milei vuelve a Estados Unidos para participar de un evento donde estará Messi y Trump

Por Redacción Política