Lionel Messi en el America Business Forum: de "situaciones duras" a "lo máximo" en el Mundial

En la noche de este miércoles, Lionel Messi se presentó en la América Business Forum , en Miami, Estados Unidos. Allí, el argentino fue entrevistado como parte del foro de negocios que busca generar “diálogo, inspiración y acción” para el futuro. Del evento también participará el presidente Javier Milei.

El deportista no se olvidó del triunfo del seleccionado argentino de fútbol en el Mundial de Qatar 2022 . Al respecto, además de lo que significó para su familia, aseguró que esa obtención fue como una manera especial para “cerrar” su carrera futbolística .

También hizo un repaso de lo que fue su carrera desde sus inicios, en los cuales sufrió “situaciones duras” . Luego recordó su paso por el Paris Saint-Germain francés y su llegada al Inter Miami estadounidense, destacando la importancia de “elegir donde uno quiere estar y poder hacerlo” .

El astro argentino comparó que significó para él haber sido campeón del Mundo. “Salvando las distancias, con la sensación de cuando nacieron mis hijos” , describió. Además, Messi demostró la felicidad que le generó “como lo festejó el país”, por la “necesidad” que había de volver a ser campeones mundiales .

El capitán de la Selección relató también que esa victoria fue “lo máximo” de su carrera .

Embed La ovación a Messi en el @abf_forum. pic.twitter.com/nYKLJXHVeT — Messismo (@Messismo10) November 5, 2025

"Situaciones duras"

Sobre los primeros años de su carrera, luego de agradecer el cariño y el recibimiento del público, el argentino comentó que tuvo que pasar por “situaciones duras”. En ese tramo de la entrevista, Messi recordó que fue “un cambio muy grande para todos”, en especial para su familia, ya que siempre fueron “muy apegados” a sus raíces, aunque nunca dudó ni dio un pasó atrás, ya que “tenía clarísimo lo que quería e iba en búsqueda de un sueño”.

Acerca de su llegada al Inter Miami, en 2023, el “10” la caracterizó como “una decisión en familia” y valoró el significado de poder estar donde él quiere para el último tramo de su carrera. “Vivir en esta ciudad es increíble y el cariño de toda la gente es impresionante”, manifestó el delantero que renovó su contrato hasta finales de 2028.

Lionel Messi en la América Business Forum Lionel Messi en la América Business Forum. redes

Para cerrar, el deportista afirmó que siempre fue rodeado por su familia “en los peores momentos”. También mencionó que la próxima a estrenarse Messi Cup será “una oportunidad para que se enfrenten chicos de los mejores clubes del mundo”. Después aseguró que todavía no piensa en su legado y que el próximo Mundial “va a ser extraordinario”.

Una vez finalizada la entrevista, se acercaron al escenario el dueño del Inter Miami, Jorge Más, e Ignacio González, creador del foro en el que se dio la conversación. Ambos le entregaron al ídolo argentino una llave dorada en conmemoración por “todo lo que hizo por la ciudad de Miami, el país y el fútbol estadounidense”.