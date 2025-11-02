El presidente partirá rumbo a Miami el próximo miércoles luego de que le tome juramento al nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Tras ganar las elecciones, Milei vuelve a Estados Unidos para participar de un evento donde estará Messi y Trump.

A poco más de una semana de las elecciones, legislativas, el presidente Javier Milei volverá a Estados Unidos para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes globales que se realizará en Miami, y que contará con la presencia de Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado, y Lionel Messi.

Según confirmó la agencia Noticias Argentinas, el mandatario le tomará juramento el próximo miércoles al flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada al mediodía, y partirá hacia Miami alrededor de las 15, en lo que será su viaje número 14 a Estados Unidos desde que asumió la presidencia.

Lionel Messi / Javier Milei Lionel Messi le regaló una camiseta firmada al presidente Javier Milei. Las figuras que participarán de la cumbre El evento se desarrollará en el Kaseya Center, estadio de los Miami Heat de la NBA, y será conducido por el periodista Bret Baier, de Fox News.

De acuerdo con el comunicado oficial del America Business Forum, la lista de oradores confirmados incluye, además de Milei, a Donald Trump, María Corina Machado, Lionel Messi, Eric Schmidt (ex CEO de Google), Rafael Nadal, Jamie Dimon (CEO de JPMorgan Chase), Will Smith, Ken Griffin (fundador y CEO de Citadel), Gianni Infantino (presidente de la FIFA), Stefano Domenicali (CEO de la Fórmula 1) y Adam Neumann (cofundador de Flow).