Tras ganar las elecciones, Milei vuelve a Estados Unidos para participar de un evento donde estará Messi y Trump.

A poco más de una semana de las elecciones, legislativas, el presidente Javier Milei volverá a Estados Unidos para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes globales que se realizará en Miami, y que contará con la presencia de Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado, y Lionel Messi.
El evento se desarrollará en el Kaseya Center, estadio de los Miami Heat de la NBA, y será conducido por el periodista Bret Baier, de Fox News.
De acuerdo con el comunicado oficial del America Business Forum, la lista de oradores confirmados incluye, además de Milei, a Donald Trump, María Corina Machado, Lionel Messi, Eric Schmidt (ex CEO de Google), Rafael Nadal, Jamie Dimon (CEO de JPMorgan Chase), Will Smith, Ken Griffin (fundador y CEO de Citadel), Gianni Infantino (presidente de la FIFA), Stefano Domenicali (CEO de la Fórmula 1) y Adam Neumann (cofundador de Flow).
La Casa Rosada trabaja en la agenda de reuniones bilaterales que el mandatario mantendrá durante su estadía, aunque desde el entorno presidencial descartan un nuevo encuentro con Donald Trump, debido a la “agenda ajustada” de ambos dirigentes.