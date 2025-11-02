2 de noviembre de 2025 - 09:55

Diego Santilli respaldó a Milei y reveló por qué Kicillof no fue invitado a la reunión de gobernadores

El diputado nacional participó del programa de Mirtha Legrand y defendió la decisión de Milei de no convocar a Kicillof a la cumbre con gobernadores.

Diego Santilli defendió a Milei y dijo por qué no invitaron a Kicillof a la reunión de gobernadores

Diego Santilli defendió a Milei y dijo por qué no invitaron a Kicillof a la reunión de gobernadores

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El diputado nacional Diego Santilli se refirió a la cumbre de gobernadores en la Casa Rosada, defendió al presidente Javier Milei y cruzó al Axel Kicillof por mantener un "doble discurso".

Dice que quiere una reunión con el Presidente y le votó todo en contra”, afirmó Santilli durante su participación en La Noche de Mirtha Legrand (eltrece), donde analizó el escenario político tras las elecciones legislativas.

El dirigente de La Libertad Avanza en territorio bonaerense cuestionó la actitud del mandatario provincial: “Me aturde el doble discurso de Kicillof. No votó la Boleta Única, no fue al Pacto de Mayo, no adhirió a reincidencia y reiterancia, no adhirió a la ley antimafia. ¿Dónde está? ¿Por qué tiene ese doble discurso?”, lanzó.

Reunión de Milei con los gobernadores por las reformas que impulsa la Casa Rosada
Santilli, quien fue el gran ganador en las legislativas en la provincia de Buenos Aires, señaló que el gobernador “dice querer diálogo, pero se planta en contra de todo”.

“Ley Bases en contra, Boleta Única en contra… Es como si fuera ideológico: ‘como lo plantea el otro, yo voy enfrente’. No puede tener un doble discurso. O cree en el diálogo y que se pueden cambiar cosas, o que no diga una cosa y después haga otra”, enfatizó el legislador del PRO.

La respuesta de Kicillof luego de que no lo convocaran

Las declaraciones de Santilli se dieron luego de que Axel Kicillof publicara una carta abierta en la que criticó a Milei por haberlo excluido de la reunión con gobernadores convocada para coordinar políticas nacionales.

“Si realmente desea abrir un diálogo con quienes piensan distinto y priorizan los intereses de todos los argentinos, le digo con total claridad: no es buena señal excluir a los gobernadores que considera ‘enemigos’”, escribió el mandatario provincial.

En el mismo texto, Kicillof advirtió que las provincias que no fueron convocadas “representan a más del 40 % de la población argentina”.

“Los gobernadores que las conducimos fuimos elegidos democráticamente, al igual que usted, para defender los intereses de nuestros pueblos. La exclusión de nuestras provincias es un gesto antidemocrático y contrario al espíritu federal”, subrayó.

