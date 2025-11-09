Liga Profesional: Godoy Cruz perdió frente a Atlético de Tucumán y quedó al borde del descenso

El Tomba cayó 2 a 1 frente al Decano y comprometió seriamente su permanencia en la Liga Profesional. Pese al esfuerzo y la actitud en los minutos finales, volvió a mostrar un rendimiento pobre. Ya no depende de sí mismo.

El Tomba pierde en un partido clave frente al Decano en Tucumán y en el segundo tiempo buscará emparejar el marcador.

Godoy Cruz no logró el resultado que necesitaba y sufrió una dura derrota frente a Atlético Tucumán por 2 a 1, en uno de los partidos correspondientes a la fecha 15 de la Liga Profesional. El conjunto mendocino dejó todo en la cancha, pero no le alcanzó y quedó al borde del descenso, obligado a ganar en la última jornada ante Deportivo Riestra y a esperar otros resultados para mantener la categoría.

El partido comenzó cuesta arriba para el Tomba. A los 18 minutos del primer tiempo, un centro desde la izquierda de Laméndola derivó en una desafortunada jugada en la que, Juan Morán intentó despejar de cabeza, la pelota dio en el palo y, tras un rebote sobre la línea, el árbitro Sebastián Zunino convalidó el gol a instancias del VAR, pese al reclamo de los jugadores mendocinos.

HAY PARTIDO E ILUSIÓN DEL TOMBA: Andino aprovechó un error de Mansilla y puso el 1-2 de Godoy Cruz ante Atlético Tucumán.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/PfkDmAmA4k — SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2025 Hasta ese momento, los dirigidos por Omar Asad habían sido protagonistas. Con el regreso de Pol Fernández y del “Indio” Fernández, el Expreso controló el mediocampo y buscó amplitud por los costados, aunque sin profundidad ni claridad. El local, con oficio, se defendió bien con Ortiz y Martínez Ferrari, cerrando todos los caminos

UNA JUGADA DE LA QUE SE HABLARÁ MUCHO TIEMPO: GOL DE ATLÉTICO TUCUMÁN PARA EL 1-0 ANTE GODOY CRUZ. ¿QUÉ TE PARECIÓ?



Atlético Tucumán vs Godoy Cruz. Gentileza. En el complemento, Atlético Tucumán aprovechó los espacios y amplió la ventaja con un cabezazo certero de Ortiz, tras un centro al área. El 2 a 0 parecía sentenciar la historia, pero sobre el final un error del arquero Mansilla le permitió a Santino Andino descontar y encender una mínima esperanza. Sin embargo, el empuje no fue suficiente.

Pese a la entrega y el corazón mostrados en los minutos finales, el Tomba volvió a exhibir las mismas falencias que lo acompañan durante todo el torneo: poca generación de juego, escasa profundidad y una alarmante falta de contundencia. Las variantes ofensivas que propuso el “Turco” Asad no lograron cambiar la historia.