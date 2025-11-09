Liga Profesional: Godoy Cruz perdió frente a Atlético de Tucumán y quedó al borde del descenso
El Tomba cayó 2 a 1 frente al Decano y comprometió seriamente su permanencia en la Liga Profesional. Pese al esfuerzo y la actitud en los minutos finales, volvió a mostrar un rendimiento pobre. Ya no depende de sí mismo.
Godoy Cruz no logró el resultado que necesitaba y sufrió una dura derrota frente a Atlético Tucumán por 2 a 1, en uno de los partidos correspondientes a la fecha 15 de la Liga Profesional. El conjunto mendocino dejó todo en la cancha, pero no le alcanzó y quedó al borde del descenso, obligado a ganar en la última jornada ante Deportivo Riestra y a esperar otros resultados para mantener la categoría.
El partido comenzó cuesta arriba para el Tomba. A los 18 minutos del primer tiempo, un centro desde la izquierda de Laméndola derivó en una desafortunada jugada en la que, Juan Morán intentó despejar de cabeza, la pelota dio en el palo y, tras un rebote sobre la línea, el árbitro Sebastián Zunino convalidó el gol a instancias del VAR, pese al reclamo de los jugadores mendocinos.
Hasta ese momento, los dirigidos por Omar Asad habían sido protagonistas. Con el regreso de Pol Fernández y del “Indio” Fernández, el Expreso controló el mediocampo y buscó amplitud por los costados, aunque sin profundidad ni claridad. El local, con oficio, se defendió bien con Ortiz y Martínez Ferrari, cerrando todos los caminos
En el complemento, Atlético Tucumán aprovechó los espacios y amplió la ventaja con un cabezazo certero de Ortiz, tras un centro al área. El 2 a 0 parecía sentenciar la historia, pero sobre el final un error del arquero Mansilla le permitió a Santino Andino descontar y encender una mínima esperanza. Sin embargo, el empuje no fue suficiente.
Pese a la entrega y el corazón mostrados en los minutos finales, el Tomba volvió a exhibir las mismas falencias que lo acompañan durante todo el torneo: poca generación de juego, escasa profundidad y una alarmante falta de contundencia. Las variantes ofensivas que propuso el “Turco” Asad no lograron cambiar la historia.
Con esta derrota, Godoy Cruz quedó en zona crítica y depende de un verdadero milagro para conservar su lugar en Primera División. Mientras tanto, Atlético Tucumán aseguró su permanencia y, de paso, le dio aire a equipos como Instituto, Newell’s y Gimnasia.
El cierre del torneo será el próximo fin de semana en Mendoza, donde el Expreso deberá vencer a Deportivo Riestra y mirar de reojo los resultados de sus rivales directos. Solo un triunfo y una combinación favorable podrían mantener viva la ilusión bodeguera.
Así quedó la tabla Anual
Las Formaciones
Estadio: Monumental Presidente José Fierro
Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz, Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Hugo Colace.
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Juan Escobar, Federico Rasmussen, Juan Segundo Morán; Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Guillermo Fernández, Facundo Altamira; Santino Andino, Agustín Auzmendi. DT: Omar Asad.
Cambios: ST: 17' Daniel Barrea por Arce (GC), Walter Montoya por Poggi (GC), Carlos Auzqui por Tesuri (AT); 31' Tomás Pozzo por Guillermo Fernández (GC), Nahuel Ulariaga por Auzmendi (GC), Lautaro Godoy por Laméndola (AT), Gabriel Abeldaño por Rodríguez (AT), 42' Luciano Vallejos por Acosta (AT), 44' Misael Sosa por Altamira (GC).