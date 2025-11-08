Godoy Cruz ante el duro desafío de sostener más que la categoría

En la recta final de este 2025, Godoy Cruz tiene la obligación de asegurar su continuidad en la Liga Profesional.

De acá en adelante, dos partidos determinarán muchas cosas para Godoy Cruz. Después de un año olvidable, necesita ganar para respirar respecto a la chance de descender en la Liga Profesional, y para sostener su lugar de privilegio dentro del fútbol mendocino.

Quedarse en la Liga Profesional, el primer objetivo de Godoy Cruz: Godoy Cruz Godoy Cruz lucha por seguir en la Liga Profesional Marcelo Álvarez / Los Andes La presión que recae sobre el Tomba en la recta final es doble, y creció exponencialmente en las últimas semanas producto de los pobres resultados propios (una sola victoria en todo el semestre), y de lo realizado por sus rivales directos e indirectos. Todo suma para que las victorias ante Atlético Tucumán y Deportivo Riestra sean una obligación.

En el plano más superficial, lo que dejó al Expreso contra las cuerdas fue lo acontecido con la Tabla Anual, donde el colchón de puntos se fue achicando hasta prácticamente desaparecer. Hoy la diferencia respecto al abismo es de apenas un punto, sin equipos en el medio que puedan funcionar como salvavidas. Inclusive, la dura estadística puede hacer que el equipo salga a jugar ante el Decano en zona de descenso directo si San Martín o Aldosivi ganan. Entonces, está claro que el triunfo se necesita como el agua para enfriar la situación y sostener lo más importante: la permanencia en la Liga Profesional.

El Tomba intenta sostener su lugar de privilegio en Mendoza: Godoy Cruz - San Martín de San Juan, por la Liga Profesional Godoy Cruz - San Martín de San Juan, por la Liga Profesional Ramiro Gómez Sin embargo, Godoy Cruz no sólo pone en juego su presencia en la máxima divisional del deporte local. También está en disputa ese lugar de privilegio dentro del fútbol mendocino, esa grandeza ganada a fuerza de sacrificio, buenos resultados, y un proyecto deportivo envidiable.

Hace apenas dos años, el Bodeguero era el único elenco mendocino en jugar en Primera División y el único en jugar una competencia internacional por estos pagos. Esto generaba un orgullo lógico puertas para adentro, y servía como chicana para ganar cualquier discusión ante los hinchas de otros cuadros locales.