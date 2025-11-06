6 de noviembre de 2025 - 19:04

Se cumplió el pronóstico: lluvias intensas, granizo y alerta en el Gran Mendoza y otros departamentos

Tal como anunció Contingencias Climáticas, llegaron las lluvias a Mendoza. En otras zonas, el granizo fue protagonista y pintó las calles de blanco.

Cayó granizo sobre el Gran Mendoza y se esperan más tormentas.

Cayó granizo sobre el Gran Mendoza y se esperan más tormentas.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tal como se había anticipado en este medio, las lluvias llegaron este jueves al Gran Mendoza y en otras zonas del territorio provincial. La región se encuentra bajo una alerta naranja por tormentas fuertes y caída de granizo, situación que ya comenzó a sentirse en distintos departamentos del área metropolitana.

Leé además

Imagen archivo

Trágico accidente en el Parque: cómo está el amigo del chico que falleció

Por Ignacio de la Rosa
Nubosidad variable en Mendoza para este lunes.

Pronóstico en Mendoza: la semana arrancará con Zonda y tormentas en la previa del ingreso del frente frío

Por Redacción Sociedad

Según los reportes de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, las precipitaciones se registran en casi toda la zona: en Ciudad y Godoy Cruz llovío de forma moderada; en Guaymallén se reportaron lluvias de gran intensidad con granizo; mientras que en Las Heras cayó poca agua y piedras pequeñas.

En Maipú también se registró algo de granizo; y en Luján de Cuyo, lluvia “tranquila” y sin caída de piedras. El organismo provincial indicó “nubosidad variable” y poco cambio en la temperatura, con una máxima de 24°C y una mínima de 10°C, acompañadas de vientos algo fuertes del sector sur.

Además, continúa vigente la extrema alerta naranja por tormentas con granizo para gran parte del territorio mendocino. En la Cordillera de los Andes se registran nevadas, mientras que las autoridades locales recomiendan circular con precaución.

En el Este provincial, especialmente en San Martín, las lluvias fueron más intensas y estuvieron acompañadas por piedras que cubrieron las calles y veredas. Lo mismo ocurrió en el departamento de Junin. Para el lado de la montaña, en Tupungato, en tanto, las clases fueron suspendidas debido a la inminente llegada del temporal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Paraguas en el interior del edificio ante las filtraciones provocadas por la tormenta.

Con la tormenta en el aula: así se inundó el Centro Regional Universitario de Tupungato

Por Gisel Guajardo
Sorteo Quiniela de Mendoza. Foto ilustrativa / Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 6 de noviembre

Por Redacción Sociedad
Hospital Perrupato, en San Martín.

La niña que sufrió maltrato en San Martín sigue internada: la Justicia analiza qué pasos seguir

Por Enrique Pfaab
Suspenden las clases en un departamento de Mendoza por tormentas eléctricas

Turno vespertino y nocturno: suspenden las clases en un departamento de Mendoza por tormentas eléctricas

Por Redacción Sociedad