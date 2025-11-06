Se cumplió el pronóstico: lluvias intensas, granizo y alerta en el Gran Mendoza y otros departamentos

Tal como anunció Contingencias Climáticas, llegaron las lluvias a Mendoza. En otras zonas, el granizo fue protagonista y pintó las calles de blanco.

Tal como se había anticipado en este medio, las lluvias llegaron este jueves al Gran Mendoza y en otras zonas del territorio provincial. La región se encuentra bajo una alerta naranja por tormentas fuertes y caída de granizo, situación que ya comenzó a sentirse en distintos departamentos del área metropolitana.

Según los reportes de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, las precipitaciones se registran en casi toda la zona: en Ciudad y Godoy Cruz llovío de forma moderada; en Guaymallén se reportaron lluvias de gran intensidad con granizo; mientras que en Las Heras cayó poca agua y piedras pequeñas.

En Maipú también se registró algo de granizo; y en Luján de Cuyo, lluvia “tranquila” y sin caída de piedras. El organismo provincial indicó “nubosidad variable” y poco cambio en la temperatura, con una máxima de 24°C y una mínima de 10°C, acompañadas de vientos algo fuertes del sector sur.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Andes Diario (@losandesdiario) Además, continúa vigente la extrema alerta naranja por tormentas con granizo para gran parte del territorio mendocino. En la Cordillera de los Andes se registran nevadas, mientras que las autoridades locales recomiendan circular con precaución.

En el Este provincial, especialmente en San Martín, las lluvias fueron más intensas y estuvieron acompañadas por piedras que cubrieron las calles y veredas. Lo mismo ocurrió en el departamento de Junin. Para el lado de la montaña, en Tupungato, en tanto, las clases fueron suspendidas debido a la inminente llegada del temporal.