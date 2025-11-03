Trágico accidente en el Parque: cómo está el amigo del chico que falleció

Un conductor de cuatriciclo cayó a un barranco y fue rescatado en helicóptero en Las Heras

La tragedia conmocionó a toda la comunidad. Mientras que la UNCuyo decretó tres días de duelo en el Colegio Universitario Central -a donde asistía Morcos-, el equipo de futsal donde jugaba la víctima le dedicó un sentido homenaje.

De acuerdo al más reciente parte de salud emitido por el hospital Notti (donde permanece internado Julián Guzzo), "el paciente se encuentra internado en el Servicio de terapia intensiva, conectado a respirador" .

Dolor por la muerte de Fausto Morcos García, el niño atropellado en Ciudad.

Además, el comunicado refuerza que el adolescente se encuentra "estable, pero con pronóstico reservado" .

En tanto, se espera que en las próximas horas la conductora del vehículo -un auto Volkswagen Up- sea imputada por homicidio culposo y lesiones graves .

La tragedia de la que habla toda Mendoza

El sábado pasado por la mañana, dos adolescentes fueron atropellados mientras cruzaban la calle en las inmediaciones del Parque San Martín.

El fatal accidente tuvo lugar cerca de las 12:15, en la esquina de Boulogne Sur Mer y Clark. En ese punto, los dos adolescentes (Fausto Morcos y Julián Guzzo) se disponían a cruzar la calle, aprovechando que el semáforo les había dado luz verde.

Repentinamente, un auto conducido por la mujer de 82 años -y que circulaba por Boulogne Sur Mer, en sentido sur-norte- pasó por alto la luz roja que le ordenaba detener la marcha. Esto derivó en que los dos adolescentes fuesen embestidos violentamente mientras se encontraban a la mitad de la calle.

Cuando personal policial y del servicio de emergencia llegó al lugar, constató que Morcos (de 13 años), había fallecido en el acto, mientras que Guzzo presentaba graves heridas.

De inmediato se procedió a cortar el tránsito y se estableció un cordón sanitario para facilitar el traslado del chico herido al hospital Notti, donde recibió atención médica de urgencia.

La conductora del vehículo involucrado, en tanto, permaneció en el lugar y fue puesta a disposición de las autoridades.