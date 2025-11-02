2 de noviembre de 2025 - 22:06

Maipú: un hombre murió tras volcar con su auto y caer a una acequia

La víctima, de 70 años, circulaba en Fiat Duna. El hombre falleció en el lugar del accidente.

Un hombre murió tras volcar con su auto en Maipú / Imagen ilustrativa

Los Andes
Este domingo, un fatal accidente ocurrió en Calle Emilio Civit y Maza de Maipú. A las 19.36, según dicta el parte policial, un hombre perdió la vida tras volcar con su vehículo.

El rodado terminó en una acequia. Ahora las autoridades investigan bajo que circunstancias se produjo la maniobra del conductor, ya que perdió control de su auto antes del fatal desenlace.

La víctima fue identificada como H.R.M. de 70 años, que conducía un Fiat Duna. Personal policial, junto a Bomberos Voluntarios y el Servicio de Emergencias Coordinado, trabajó en el rescate del conductor, quien se encontraba atrapado dentro del rodado.

Pese a los esfuerzos, el médico interviniente constató el fallecimiento en el lugar del hombre.

