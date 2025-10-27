"Sufrió múltiples paros cardiacos": un piloto de Moto3 permanece en estado crítico tras un accidente en pista

Durante la vuelta de reconocimiento del Gran Premio de Malasia de Moto3 , el piloto suizo Noah Dettwiler , de 20 años, protagonizó un accidente que conmocionó al paddock. Fue embestido por el español José Antonio Rueda y sufrió múltiples paros cardíacos tras el impacto. Según confirmaron su equipo y su familia, el joven permanece internado en estado crítico pero estable.

El hecho ocurrió en la curva 3 del circuito de Sepang , antes de la largada de la competencia. Dettwiler circulaba a baja velocidad cuando fue alcanzado por la moto de Rueda , que venía lanzado a alta velocidad. Ambos cayeron violentamente al asfalto, lo que provocó la inmediata intervención de los equipos médicos.

El suizo quedó tendido en la pista, inconsciente, mientras los auxiliares iniciaban las maniobras de reanimación. La situación fue tan grave que el helicóptero sanitario debió ser activado para su traslado urgente al Hospital de Kuala Lumpur , donde ingresó en estado crítico.

Por su parte, el padre del piloto, Andy Dettwiler , relató el dramático cuadro que atravesó su hijo tras el accidente. “ Lucharon por su vida . Sufrió varios paros cardíacos y perdió mucha sangre. Tiene lesiones internas en órganos como el bazo y los pulmones, y una fractura abierta en una pierna”, explicó en declaraciones al medio suizo Blick . Los médicos lograron estabilizarlo luego de varios minutos de maniobras de reanimación en la pista y posteriormente en el hospital. Fue intubado, sometido a transfusiones y llevado al quirófano para múltiples intervenciones de emergencia.

El equipo CIP Green Power , al que pertenece Dettwiler, difundió un comunicado conjunto junto a la familia y al expiloto Tom Lüthi, quien actúa como enlace. En el texto confirmaron que el joven piloto “sufrió múltiples paros cardíacos” y fue sometido a “varias cirugías exitosas”.

“El estado de Noah es crítico pero estable. Agradecemos su comprensión y pedimos que se respete la privacidad de Noah y su familia en este momento tan difícil”, expresó el equipo en su comunicado. Fuentes del hospital indicaron que las intervenciones lograron estabilizar sus signos vitales, aunque la evolución sigue siendo “reservada” debido a la gravedad de las lesiones internas.

Hay que decir que el accidente obligó a retrasar el inicio de la carrera durante más de una hora y cuarenta minutos. Los helicópteros médicos, utilizados para trasladar a los pilotos heridos, quedaron fuera de disponibilidad, lo que impidió largar hasta que regresaron a Sepang. La competencia finalmente se redujo de 15 a 10 vueltas. El español José Antonio Rueda, también de 20 años, fue hospitalizado con una fractura en la mano y una conmoción cerebral, aunque se encuentra fuera de peligro. Los informes médicos descartaron lesiones graves en cabeza o tórax.

Las autoridades del campeonato confirmaron que se inició una investigación para determinar las causas del accidente. Se analizarán los datos de telemetría, el estado del asfalto y la velocidad de ambos pilotos al momento de la colisión. Por el momento, el foco permanece en la recuperación del joven suizo, cuya evolución es seguida minuto a minuto por la comunidad del motociclismo internacional.

Quién es Noah Dettwiler, el piloto de Moto3 que lucha por su vida

Dettwiler, nacido en Basilea, compite en el Mundial de Moto3 desde 2023 con el CIP Green Power, estructura francesa asociada a KTM. Rueda, por su parte, pertenece a la KTM GP Academy y es una de las jóvenes promesas del motociclismo español.

Ambos forman parte de una generación de pilotos que buscan consolidarse en la categoría menor del Mundial, marcada por la alta competitividad y el riesgo permanente que implica cada salida a pista.

El entorno del suizo lo describe como un joven reservado, constante y muy metódico en su preparación física. En el paddock es visto como una de las principales promesas de su país en motociclismo, un deporte que cuenta con figuras históricas como Tom Lüthi y Randy Krummenacher, referentes que acompañaron de cerca su desarrollo profesional.