Lando Norris ganó el GP de México de la Fórmula 1 y Franco Colapinto finalizó último

Lando Norris cruzó la bandera a cuadros en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se alzó con la victoria en el Gran Premio de México 2025. Desde la largada, el británico impuso un ritmo sólido, defendió la punta frente a Charles Leclerc y supo administrar su ventaja a lo largo de las 71 vueltas. Por su parte, Franco Colapinto finalizó 16°.

Así fue el trompo de Franco Colapinto tras la largada en el GP de México de la Fórmula 1

Lo cierto es que esta carrera se volvió un terreno difícil para muchos, con sanciones, abandonos y estrategias agresivas que alteraron más de una vez el pelotón. Otro de los ganadores de la jornada fue Max Verstappen , que escaló y recuperó terreno, para terminar tercero y recortar puntos a los dos McLaren.

En los primeros giros, la tensión se concentró en la curva 1 cuando los monoplazas se agruparon en un arranque ajustado donde la baja densidad del aire, a más de 2.000 metros de altitud, complicó la adherencia. El primer golpe de efecto llegó pronto: Liam Lawson debió abandonar en la vuelta 4 por problemas técnicos en su RB. Poco después, Fernando Alonso también se vio obligado a dejar la carrera por una falla mecánica en su Aston Martin.

El ritmo del pelotón se mantuvo estable hasta que Nico Hülkenberg abandonó en la vuelta 28 tras detectar una avería en su Sauber. Mientras tanto, los líderes definieron estrategias de neumáticos y ritmo de consumo, con Leclerc intentando mantenerse dentro de la ventana de DRS frente a Norris.

El capítulo de sanciones comenzó con Carlos Sainz , penalizado con cinco segundos por exceder la velocidad en boxes, lo que comprometió sus aspiraciones en el top 10. Poco después, Lewis Hamilton recibió una sanción de diez segundos por un toque con Max Verstappen en la curva 4. El británico se vio obligado a detenerse en boxes, cayendo varias posiciones y perdiendo contacto con los punteros.

Mientras tanto, Verstappen se mantuvo en ritmo de remontada. El neerlandés, que partió quinto, fue ganando posiciones con una estrategia agresiva y aprovechando los errores ajenos. En paralelo, Oliver Bearman protagonizó una de las actuaciones más sólidas de la jornada, manteniéndose en el último escalón del podio durante buena parte de la carrera. Por su lado, George Russell tuvo interesantes intercambios de palabras en la radio, pidiendo que Kimi Antonelli lo deje pasar para pelear el podio.

Entre las vueltas 47 y 49 se produjeron los ingresos masivos a boxes. Bearman, Russell, Antonelli y Piastri cambiaron neumáticos casi al mismo tiempo, con un trabajo especialmente rápido por parte de McLaren, que permitió a Piastri salir delante de Antonelli. Hamilton también realizó su parada, pero la penalización acumulada lo dejó sin margen de recuperación inmediata.

Con las estrategias estabilizadas y el tráfico aclarado, Norris amplió su ventaja a más de 20 segundos sobre Leclerc hacia la vuelta 51. Detrás, Verstappen consolidó el tercer puesto, seguido por Bearman, Russell y Piastri, hasta que el australiano superó al Mercedes.

9958fd5de3c2e22a279069cbfbd27f9a2f8922dc Lando Norris, amo en México

El resto de la carrera enseñó un dominio absoluto de Norris, un Leclerc constante pero sin ritmo para alcanzarlo, y una serie de sanciones y abandonos que modificaron el pulso de una carrera que avanza hacia su tramo decisivo.

Hay que decir que el dominio de Norris contrastó con los tropiezos de otros punteros, y al finalizar la prueba quedó claro que la victoria fue producto de un manejo preciso de la presión y del desgaste. En el podio lo acompañaron Leclerc y Verstappen, mientras que otros aspirantes vieron sus opciones devoradas por el transcurso del Gran Premio.

La carrera de Colapinto: lucha y resistencia

Franco Colapinto afrontó la carrera sin recursos para batallar por posiciones de punta, ya que partió desde el fondo de la grilla, pero con una estrategia clara: mantener el auto entero, sumar vueltas y evitar errores.

Ya en los primeros metros de la carrera sufrió una dificultad adicional: en la frenada hacia la segunda curva, fue presionado por Lance Stroll, perdió el control de su Alpine y protagonizó un trompo que lo retrasó aún más.

Durante el desarrollo de la carrera, Colapinto mantuvo una lucha silenciosa en la zona media-baja del pelotón. En la vuelta 35 alcanzó la cola de su compañero Pierre Gasly, incluso preguntó por radio si podía superarlo, pero recibió la orden del equipo de mantener su posición y esperar: “No compañero, ten paciencia. Espera en tu lugar, Pierre entrará a boxes al final de la vuelta”, le comunicó Stuart Barlow al argentino. Luego, una vez que el francés ingresó a pits, le avisaron: “Pierre está en boxes ahora. Volvamos a la fase de gestión, estamos muy contentos”.

Tras esto, el pilarense realizó su primera parada en pits en la vuelta 50 para cambiar sus neumáticos duros por blandos , pero ya sin posibilidades reales de avanzar hacia los puntos. Sobre el final, el número 43 le recortó varios segundos a su compañero, incluso quedó a pocas décimas, pero las banderas azules y un virtual safety car producto del abandono de Sainz -que la transmisión jamás ponchó- destruyeron los sueños de un joven que no quería salir último e hizo lo posible por finalizar en un lugar digno.

¿Cuándo será la próxima carrera de la Fórmula 1?

La máxima categoría del automovilismo se tomará una semana de descanso y volverá con toda la energía el fin de semana del 7 al 9 de noviembre, en lo que será el Gran Premio de Brasil, en el Circuito de Interlagos, en Sudamérica.

Así quedaron las posiciones en el Gran Premio de México

1 Lando Norris McLaren 25 PUNTOS 2 Charles Leclerc Ferrari 18 PUNTOS 3 Max Verstappen Red Bull 15 PUNTOS 4 Oliver Bearman Haas 12 PUNTOS 5 Oscar Piastri McLaren 10 PUNTOS 6 Kimi Antonelli Mercedes 8 PUNTOS 7 George Russell Mercedes 6 PUNTOS 8 Lewis Hamilton Ferrari 4 PUNTOS 9 Esteban Ocon Haas 2 PUNTOS 10 Gabriel Bortoleto Sauber 1 PUNTO