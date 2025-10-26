26 de octubre de 2025 - 17:28

Así fue el trompo de Franco Colapinto tras la largada en el GP de México de la Fórmula 1

El piloto argentino tuvo una mala largada cuando Lance Stroll lo dejó sin pista y envió hacia el pasto, por lo que el pilarense realizó un giro 180°.

Por Nicolás Salas

Por Redacción Deportes
Por Nicolás Salas

Una vez que el semáforo verde dio el inicio de la competición, el corredor de Alpine observó a todos los demás monoplazas desde atrás y en la frenada de la primera curva intentó pescar a río revuelto en busca de sobrepasar a Lance Stroll.

Lamentablemente para el pilarense, el Aston Martin dejó sin pista a Colapinto, este pisó el pasto e hizo un trompo que sentenció sus aspiraciones en carrera.

