Así fue el trompo de Franco Colapinto tras la largada en el GP de México de la Fórmula 1

El piloto argentino tuvo una mala largada cuando Lance Stroll lo dejó sin pista y envió hacia el pasto, por lo que el pilarense realizó un giro 180°.

Así fue el trompo de Franco Colapinto en el GP de México

Franco Colapinto partió desde la última posición de la parrilla en el Gran Premio de México, que tuvo un comienzo accidentado para varios de los pilotos que pelean por un lugar en el podio y también para el propio argentino.

Una vez que el semáforo verde dio el inicio de la competición, el corredor de Alpine observó a todos los demás monoplazas desde atrás y en la frenada de la primera curva intentó pescar a río revuelto en busca de sobrepasar a Lance Stroll.