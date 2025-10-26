26 de octubre de 2025 - 16:57

Franco Colapinto recibió una inesperada visita antes de competir en el GP de México

El piloto argentino recibió en los boxes de Alpine a Bizarrap, un viejo amigo suyo y el primero en mostrarle su apoyo.

Franco Colapinto recibió la visita de Bizarrap

Por Cristian Reta

Mientras Franco Colapinto se prepara para correr en el Gran Premio de México, donde parte en la última posición de la grilla, una inesperada figura lo visitó en los boxes de Alpine. El corredor argentino afrontará un nuevo desafío en la vigésima competencia del 2025, celebrada en el autódromo “Hermanos Rodríguez”.

Tras quedar fuera en Q1 junto a Pierre Gasly, su compañero de equipo, el piloto argentino clasificó en el puesto 20° y será de la partida en la competencia desde esta misma posición y, en la antesala al actividades dominicales, se pudo ver a un viejo amigo del pilarense.

bizarrap_spainfans_572981406_17952489306018950_1402567203247272349_n (1)

Franco Colapinto fue visitado por Bizarrap

En la antesala del inicio de la actividad de este domingo, Bizarrap acompañó a Franco Colapinto y publicó varias postales desde los pits, hasta colocó una misteriosa historia en su Instagram dónde se lo ve al oriundo de Pilar con una valija y una canción que llamó la atención de todos.

Se trata de "Historia de un Taxi" de Ricardo Arjona, un tema que el propio Colapinto ha expresado que le gusta mucho.

image

