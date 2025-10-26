26 de octubre de 2025 - 16:04

F1 en VIVO: Lando Norris será el poleman del Gran Premio de Mexico y Franco Colapinto largará último

El piloto de McLaren dominó la pista y sueña con liderar el campeonato de la Fórmula 1.

Lando Norris, piloto de McLaren

Lando Norris, piloto de McLaren

Foto:

EFE/ José Méndez
Por Nicolás Salas

Leé además

Fórmula 1. Franco Colapinto largará último en el GP de México 2025

La decepción de Franco Colapinto tras quedar último: "Es un auto muy difícil"

Por Redacción Deportes
Fórmula 1. Bastante bien le ha ido a Franco Colapinto en México

Fórmula 1: Lando Norris con la Pole y Franco Colapinto largará último en el GP de México

Por Gonzalo Tapia
Live Blog Post

¿Qué dijo Colapinto tras quedar último?

El piloto argentino no pudo cerrar su último intento en la Q1 por una falla en el inicio de la vuelta

Franco Colapinto no tuvo una buena clasificación y tras un comienzo auspicioso en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero un error en el inicio de su último giro le impidió marcar un nuevo tiempo para aspirar a avanzar a la Q2 entre los 15 mejores.

La Q2 era imposible. Creo que 16 o 17 podríamos haber quedado, pero es un auto muy difícil. Le pegué a un piano como le pegan todos y las gomas de adelante se levantaron en el aire. No tenía dirección. Tenemos que buscar siempre esa última milésima y nada... no sale”, argumentó muy decepcionado tras quedar finalmente a poco más de una décima del mejor tiempo de Gasly.

Live Blog Post
Así será la grilla de partida de este Gran Premio de México:
  1. Lando Norris - 1:15.586
  2. Charles Leclerc - 1:15.848
  3. Lewis Hamilton - 1:15.938
  4. George Russell - 1:16.034
  5. Max Verstappen - 1:16.070
  6. Kimi Antonelli - 1:16.118
  7. Oscar Piastri - 1:16.174
  8. Isack Hadjar - 1:16.252
  9. Oliver Bearman - 1:16.460
  10. Yuki Tsunoda - 1:16.816
  11. Esteban Ocon - 1:16.837
  12. Carlos Sainz - 1:16.172 (+5 posiciones)
  13. Nico Hülkenberg - 1:17.016
  14. Fernando Alonso - 1:17.103
  15. Liam Lawson - 1:18.072
  16. Gabriel Bortoleto - 1:17.412
  17. Alex Albon - 1:17.490
  18. Pierre Gasly - 1:17.546
  19. Lance Stroll - 1:17.606
  20. Franco Colapinto - 1:17.670
image
Live Blog Post

Así es el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez

El Autódromo Hermanos Rodríguez se encuentra a más de 2 km sobre el nivel del mar, lo que convierte la vuelta de 4,3 km en una experiencia inolvidable.

La pista aún conserva en gran medida el trazado del circuito original de 1959, con la principal diferencia de que la espectacular —y espectacularmente aterradora— curva Peraltada ahora está dividida en dos, y el circuito serpentea a través de un antiguo estadio de béisbol, ofreciendo una de las vistas más singulares de la F1.

  • Longitud del circuito: 4.304 kilómetros
  • Primer Gran Premio: 1963
  • Número de vueltas: 71
  • Tiempo de vuelta más rápido: 1:17.774 Valtteri Bottas (2021)
  • Distancia de carrera: 305.584 kilómetros
mechico
El Autódromo de los Hermanos Rodríguez del GP de México

El Autódromo de los Hermanos Rodríguez del GP de México

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Fórmula 1: Franco Colapinto quedó en el puesto 19° en el último ensayo antes de la clasificación

Por Gonzalo Tapia
Franco Colapinto  y una buena performance en la primera jornada en México, que constó de dos carreras. En la jornada sabatina también habrá dos pruebas una práctica y la clasificatoria.

Colapinto: "Fue uno de mis mejores viernes en Fórmula 1, así que contento con eso"

Por Gonzalo Tapia
Fórmula 1. Franco Colapinto empezó con el pie derecho en México

En el primer ensayo del GP de México de Fórmula 1, Franco Colapinto finalizó noveno

Por Gonzalo Tapia
Nicolás Varrone, desea llegar a la Fórmula 1

Varrone y sus posibilidades de llegar a la Fórmula 1 en el corto plazo

Por Gonzalo Tapia