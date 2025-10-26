F1 en VIVO: Lando Norris será el poleman del Gran Premio de Mexico y Franco Colapinto largará último

Live Blog Post

¿Qué dijo Colapinto tras quedar último?

El piloto argentino no pudo cerrar su último intento en la Q1 por una falla en el inicio de la vuelta

Franco Colapinto no tuvo una buena clasificación y tras un comienzo auspicioso en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero un error en el inicio de su último giro le impidió marcar un nuevo tiempo para aspirar a avanzar a la Q2 entre los 15 mejores.

“La Q2 era imposible. Creo que 16 o 17 podríamos haber quedado, pero es un auto muy difícil. Le pegué a un piano como le pegan todos y las gomas de adelante se levantaron en el aire. No tenía dirección. Tenemos que buscar siempre esa última milésima y nada... no sale”, argumentó muy decepcionado tras quedar finalmente a poco más de una décima del mejor tiempo de Gasly.