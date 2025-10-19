19 de octubre de 2025 - 19:29

¡Solo 40 puntos! Así quedó el Mundial de la Fórmula 1 tras la victoria de Max Verstappen

Tras este fin de semana en Austin, así quedaron las clasificaciones del Mundial de F1 2025 de pilotos y equipos.

Por Cristian Reta

El piloto neerlandés se vio beneficiado de las mejoras en su Red Bull y es el único contrincante que puede derrocar el poderío del equipo inglés. Lo cierto es que Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen están separados por solo 40 puntos, y todavía quedan 141 en juego en las últimas cinco carreras del año.

Por otra parte, la segunda posición del Mundial de Constructores está más caliente que nunca entre tres históricos equipos como Mercedes, Ferrari y Red Bull.

Tras la victoria de Max Verstappen, así quedó el Mundial de Pilotos de la Fórmula 1

POSICIONES PILOTOS ESCUDERÍA PUNTOS
1 Oscar Piastri McLaren 346 puntos
2 Lando Norris McLaren 332 puntos
3 Max Verstappen Red Bull 306 puntos
4 George Russell Mercedes 252 puntos
5 Charles Leclerc Ferrari 192 puntos
6 Lewis Hamilton Ferrari 142 puntos
7 Kimi Antonelli Mercedes 89 puntos
8 Alex Albon Williams 73 puntos
9 Nico Hulkenberg Sauber 40 puntos
10 Isack Hadjar Racing Bulls 39 puntos
11 Carlos Sainz Williams

38 puntos
12 Fernando Alonso Aston Martin 33 puntos
13 Lance Stroll 32 puntos
14 Liam Lawson Racing Bulls 30 puntos
15 Esteban Ocon Haas 28 puntos
16 Yuki Tsunoda Red Bull 28 puntos
17 Pierre Gasly Alpine 20 puntos
18 Oliver Bearman Haas 20 puntos
19 Gabriel Bortoleto Sauber 18 puntos
20 Franco Colapinto Alpine 0 puntos
21 Jack Doohan Alpine 0 puntos

Así quedó el Mundial de Constructores

POSICIONES ESCUDERÍAS PUNTOS
1 McLaren 678 PUNTOS
2 Mercedes 341 PUNTOS
3 Ferrari 334 PUNTOS
4 Red Bull 331 PUNTOS
5 Williams 110 PUNTOS
6 Racing Bulls 72 PUNTOS
7 Aston Martin 69 PUNTOS
8 Sauber 59 PUNTOS
9 Haas 48 PUNTOS
10 Alpine 20 PUNTOS
