¡Solo 40 puntos! Así quedó el Mundial de la Fórmula 1 tras la victoria de Max Verstappen

Tras este fin de semana en Austin, así quedaron las clasificaciones del Mundial de F1 2025 de pilotos y equipos.

Max Verstappen celebra la obtención del Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1

Con el Campeonato de Constructores definido para el lado de McLaren, la competición de pilotos se encuentra al rojo vivo con la rutilante victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1, que se disputó en Austin, Texas.

El piloto neerlandés se vio beneficiado de las mejoras en su Red Bull y es el único contrincante que puede derrocar el poderío del equipo inglés. Lo cierto es que Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen están separados por solo 40 puntos, y todavía quedan 141 en juego en las últimas cinco carreras del año.

Diseño sin título (25) Max Verstappen se quedó con el GP de Estados Unidos de la F1. EFE/EPA/DUSTIN SAFRANEK Por otra parte, la segunda posición del Mundial de Constructores está más caliente que nunca entre tres históricos equipos como Mercedes, Ferrari y Red Bull.