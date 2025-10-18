Fórmula 1: Colapinto fue autocrítico tras la clasificación en Austin: "No estuve cómodo"

En un fin de semana desafiante en Austin, Franco Colapinto cerró la clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 en Estados Unidos con sensaciones encontradas y confió que no se sintió “cómodo” en el monoplaza de Alpine.

El argentino finalizó en el décimo quinto puesto tras avanzar a la Q2 gracias a la sanción a Alexander Albon, que perdió sus tiempos por exceder los límites de pista.

“No es que no tuve ritmo, no estuve cómodo este finde con el auto. Me está costando ganar esa confianza que había conseguido en las últimas carreras”, analizó.

Colapinto explicó que la adaptación al monoplaza continúa siendo un reto, especialmente en comparación con su compañero Pierre Gasly, que finalizó decimocuarto: “Para Pierre creo que es un auto que se le hace mucho más fácil de manejar, a él le gusta así y está acostumbrado, pero a mí me cuesta ser consistente y no cometer errores con un auto así de difícil. Ojalá que mañana sea un mejor día”.

Más temprano, el argentino había tenido una Sprint Race complicada tras un toque múltiple en la primera curva que lo obligó a pasar por boxes con una goma pinchada: “Me tocaron de atrás y me pincharon la goma, así que no sé bien qué pasó, pero había mucho lío y alguno me tocó”.

El incidente condicionó toda su carrera, aunque logró llegar a la meta en el 14° lugar tras la sanción a Oliver Bearman.

“Falta ritmo, no estamos rápidos. Hay que tratar de entender para la qualy y estar un poco mejor porque nos está costando bastante”, había expresado tras la Sprint, en la que ya anticipaba las dificultades que luego se confirmarían en la clasificación.

Con todo, Colapinto se muestra confiado en poder revertir el panorama y cerrar el fin de semana con una actuación sólida en el Circuito de las Américas.