En la Fórmula 1 mejoró Franco Colapinto y por eso largará este domingo en el puesto 15°

El pilarense pudo pasar a la Q 2, pero no pudo quedar entre los diez mejores de la clasificatoria del GP de Fórmula 1, que se disputa en la ciudad de Austin

Fórmula 1. Acciones para todos los gustos tuvo la jornada sabatina de GP de Estados Unidos, que se corre en la ciudad de Austin.

Fórmula 1. Buenos momentos a pesar de tener una especie de lavarropa de auto, Franco Colapinto cumplió con la "Popu" y largará en el puesto 15

Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 de la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos y largará decimoquinto en la carrera de este domingo.

El pilarense logró llegar a Q2 tras la eliminación de los tiempos de Alex Albon de Williams, por irse de la pista, pero no pudo mejorar los tiempos en la segunda parte. Por otro lado, su compañero en Alpine, Pierre Gasly largará decimocuarto.

De esta forma, Colapinto comenzará la carrera de este domingo a las 16 (hora argentina) desde el decimoquinto lugar, buscando llegar a la zona de puntos por primera vez en la temporada.

mirey Fórmula 1. Intensidad, y un sube y baja de emociones tuvo la jornada sabatina de Fórmula 1, en el marco de la fecha 19° que se disputa en Austin, Texas. Gentileza