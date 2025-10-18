18 de octubre de 2025 - 19:50

En la Fórmula 1 mejoró Franco Colapinto y por eso largará este domingo en el puesto 15°

El pilarense pudo pasar a la Q 2, pero no pudo quedar entre los diez mejores de la clasificatoria del GP de Fórmula 1, que se disputa en la ciudad de Austin

Fórmula 1. Buenos momentos a pesar de tener una especie de lavarropa de auto, Franco Colapinto cumplió con la Popu y largará en el puesto 15

Fórmula 1. Buenos momentos a pesar de tener una especie de lavarropa de auto, Franco Colapinto cumplió con la "Popu" y largará en el puesto 15

Foto:

Gentileza
Fórmula 1. Acciones para todos los gustos tuvo la jornada sabatina de GP de Estados Unidos, que se corre en la ciudad de Austin.

Fórmula 1. Acciones para todos los gustos tuvo la jornada sabatina de GP de Estados Unidos, que se corre en la ciudad de Austin.

Foto:

NA
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 de la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos y largará decimoquinto en la carrera de este domingo.

Leé además

Fórmula 1. La figura de Max Verstappen se está agigantada en cada fecha que pasa

Max Verstappen fue un toro rojo y se llevó la pole en Austin

Por Gonzalo Tapia
Fórmula 1. Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos, que se corre en la ciudad de Austin, capital del Estado de Texas.

Colapinto habló tras una mala Sprint en el Gp de Fórmula 1 en Estados Unidos: "Falta ritmo"

Por Gonzalo Tapia

El pilarense logró llegar a Q2 tras la eliminación de los tiempos de Alex Albon de Williams, por irse de la pista, pero no pudo mejorar los tiempos en la segunda parte. Por otro lado, su compañero en Alpine, Pierre Gasly largará decimocuarto.

De esta forma, Colapinto comenzará la carrera de este domingo a las 16 (hora argentina) desde el decimoquinto lugar, buscando llegar a la zona de puntos por primera vez en la temporada.

mirey
F&oacute;rmula 1. Intensidad, y un sube y baja de emociones tuvo la jornada sabatina de F&oacute;rmula 1, en el marco de la fecha 19&deg; que se disputa en Austin, Texas.

Fórmula 1. Intensidad, y un sube y baja de emociones tuvo la jornada sabatina de Fórmula 1, en el marco de la fecha 19° que se disputa en Austin, Texas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Max Verstappen festeja y se pone en carrera

Max Verstappen ganó una accidentada carrera sprint de Fórmula 1 y mete presión a Oscar Piastri y Lando Norris

Por Gonzalo Tapia
Fórmula 1. Franco Colapinto piloto nacional

La pole fue para Max Verstappen, segundo quedó Lando Norris y tercero saldrá Charles Leclerc

Por Gonzalo Tapia
Chechu Bonelli le confesó su amor a un piloto de F1.

Chechu Bonelli, enamorada perdidamente de un piloto de Fórmula 1: "Mi futuro novio..."

Por Agustín Zamora
Fórmula 1. Max Verstappen piloto que ganó la pole

Otra vez se quedó con la pole para una carrera Sprint en Fórmula 1, Max Verstappen

Por Gonzalo Tapia