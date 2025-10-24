Colapinto: "Fue uno de mis mejores viernes en Fórmula 1, así que contento con eso"

El piloto de fórmula 1, fue 9° y 18° respectivamente en dos ensayos de la jornada. Este sábado desde las 14.30 tendrá la tercera sesión y luego la clasificación

Franco Colapinto y una buena performance en la primera jornada en México, que constó de dos carreras. En la jornada sabatina también habrá dos pruebas una práctica y la clasificatoria.

Comenzó la actividad en pista en el Gran Premio de México de Fórmula 1 con las dos primeras sesiones de entrenamientos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Franco Colapinto completó un solvente trabajo con su Alpine y superó a sus respectivos compañeros en las dos tandas. En la FP1 (9°) quedó delante de Paul Aron, mientras que en la FP2 (18°) le sacó una diferencia de 0.473 segundos a Pierre Gasly al registrar su mejor vuelta en 1:18.721.

Palabras positivas Una vez finalizados los trabajos en el asfalto, el piloto de 22 años pasó por el corralito y habló con los medios de comunicación sobre las sensaciones que pudo recoger en pista. “En la FP1 me costaba mucho encontrar el ritmo. El auto es super duro con los pianos, es inmanejable. Hicimos un par de cosas y mejoramos un poco, pero seguimos teniendo los mismos problemas muy grandes. Por eso estamos tan atrás”, argumentó Colapinto, dejando en claro los problemas de rendimiento del monoplaza A525.

No obstante, el pilarense remarcó que lograron completar buenos resultados en su lado del box. “En lo personal, fue un día bueno. Uno de mis mejores viernes, así que contento con eso”, comentó. No obstante, cuando le estaban consultando sobre cómo fueron las sensaciones a nivel general, bromeó diciendo que “Tamos...”.

Pese a esto, Colapinto se mostró optimista de cara a las próximas sesiones e hizo hincapié en que trabajarán durante la noche para optimizar la puesta a punto. “Vamos a laburar e intentar estar mejor para mañana y para el domingo. Vamos a intentar”, completó.