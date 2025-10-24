24 de octubre de 2025 - 21:54

Colapinto: "Fue uno de mis mejores viernes en Fórmula 1, así que contento con eso"

El piloto de fórmula 1, fue 9° y 18° respectivamente en dos ensayos de la jornada. Este sábado desde las 14.30 tendrá la tercera sesión y luego la clasificación

Franco Colapinto&nbsp; y una buena performance en la primera jornada en México, que constó de dos carreras. En la jornada sabatina también habrá dos pruebas una práctica y la clasificatoria.

Foto:

Gentileza
mejicana car
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Comenzó la actividad en pista en el Gran Premio de México de Fórmula 1 con las dos primeras sesiones de entrenamientos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Franco Colapinto completó un solvente trabajo con su Alpine y superó a sus respectivos compañeros en las dos tandas. En la FP1 (9°) quedó delante de Paul Aron, mientras que en la FP2 (18°) le sacó una diferencia de 0.473 segundos a Pierre Gasly al registrar su mejor vuelta en 1:18.721.

Palabras positivas

Una vez finalizados los trabajos en el asfalto, el piloto de 22 años pasó por el corralito y habló con los medios de comunicación sobre las sensaciones que pudo recoger en pista. “En la FP1 me costaba mucho encontrar el ritmo. El auto es super duro con los pianos, es inmanejable. Hicimos un par de cosas y mejoramos un poco, pero seguimos teniendo los mismos problemas muy grandes. Por eso estamos tan atrás”, argumentó Colapinto, dejando en claro los problemas de rendimiento del monoplaza A525.

Pese a esto, Colapinto se mostró optimista de cara a las próximas sesiones e hizo hincapié en que trabajarán durante la noche para optimizar la puesta a punto. Vamos a laburar e intentar estar mejor para mañana y para el domingo. Vamos a intentar”, completó.

Posteriormente, en declaraciones con el canal oficial de la F1, el joven de 22 años profundizó en el rendimiento del monoplaza y en los aspectos a mejorar de cara al fin de semana.

“Fue un buen trabajo. Creo que hasta ahora ha sido un buen viernes. Personalmente, he tenido un buen rendimiento en las tandas largas y con menos combustible. Así que creo que hay mucho que mejorar, mucho que descubrir. El coche no está a la altura, nos cuesta mucho andar sobre los bordillos. Tenemos que mejorar eso. Hay muchas oportunidades para intentar mejorar de cara a mañana. Creo que necesitamos analizar mucho el coche e intentar mejorar como equipo”.

