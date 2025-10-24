24 de octubre de 2025 - 18:00

En el primer ensayo del GP de México de Fórmula 1, Franco Colapinto finalizó noveno

El más veloz fue Charles Leclerc, que encabezó la primera práctica libre con un Ferrari, con el mejor tiempo de 1m18s380

Fórmula 1. Franco Colapinto empezó con el pie derecho en México

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Franco Colapinto cerró la primera parte de los entrenamientos con un tiempo de 1:19.331, por encima del estonio Paul Aron, quien reemplazó al francés Pierre Gasly y terminó en el decimoquinto lugar, todo esto en el marco del primer ensayo en el GP de México de Fórmula 1

Charles Leclerc encabezó la primera práctica libre del Gran Premio de México 2025 con el Ferrari, con un mejor tiempo de 1m18s380 y superó por apenas una décima al Mercedes de Kimi Antonelli, mientras que Nico Hulkenberg completó el trío de punta con su Sauber, a casi tres décimas del monegasco.

El australiano Oscar Piastri finalizó cuarto con McLaren y Gabriel Bortoleto colocó al segundo Sauber en el quinto lugar, en una jornada destacada para el equipo suizo.

Lindblad fue el mejor de los novatos con un registro de 1:18.997 y se situó sexto, delante de Yuki Tsunoda y del argentino Franco Colapinto.

O’Ward, en su regreso al McLaren tras su última aparición en Abu Dhabi 2024, se ubicó 13° con un tiempo de 1m19s680.

El mexicano quedó por detrás de Isack Hadjar y Fernando Alonso, aunque se consolidó como el segundo mejor novato del entrenamiento.

La sesión inicial en el Autódromo Hermanos Rodríguez se desarrolló con condiciones estables, aunque sin demasiado valor competitivo por la presencia de nueve debutantes y la ausencia de varios titulares del campeonato.

Max Verstappen cedió su Red Bull al británico Arvid Lindblad y Lando Norris hizo lo mismo para permitir la participación del mexicano O’Ward.

