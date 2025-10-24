Formula 1: Veerstappen dominó en el segundo ensayo y Colapinto mostró progreso con un sólido cierre

Live Blog Post

El neerlandés Max Verstappen, con Red Bull, volvió a marcar este viernes el rumbo en la Fórmula 1 y se adueñó del primer lugar en la segunda práctica libre del Gran Premio de México, disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En la segunda colocación finalizó Charles Leclerc, quien mantuvo el ritmo competitivo de Ferrari y logró quedarse apenas por detrás del líder, aunque con una diferencia que dejó en evidencia la superioridad del neerlandés. El tercer puesto fue para una de las grandes promesas a seguir del fin de semana: Andrea Kimi Antonelli. El joven piloto italiano de Mercedes, que atraviesa su primera temporada completa en la categoría, sorprendió por su consistencia y demostró estar a la altura de los grandes nombres del campeonato.

La atención argentina se centró en Franco Colapinto, quien continúa adaptándose con firmeza a la máxima categoría de monoplazas: el piloto de Alpine se quedó con el decimoctavo lugar, superando a su experimentado compañero Pierre Gasly, quien no logró encontrar el ritmo y finalizó último, en el puesto 20.

Para el joven de Pilar, el avance respecto a la primera práctica significó un paso adelante en su proceso de aprendizaje, mostrando mayor confianza y control en las curvas rápidas del trazado mexicano.

Las dos primeras prácticas en el marco del GP de México de Fórmula 1 fueron muy positivas para Franco Colapinto, en el primer ensayo quedó noveno y en la segunda prueba remató en el lugar 18°. El tercer ensayo será este sábado a las 14.30. la prueba de fuego comienza a las 18, donde el piloto pilarense está obligado a mejorar sus últimas performances, que no han sido malo si tomamos en cuenta que el auto que le da su escudería deja mucho que desear y está a años luz de sus rivales más cercanos

Otra de las sorpresas fue el bajón de Nico Hulkenberg, quien con el monoplaza de Kick Sauber no pudo repetir el buen rendimiento inicial y se ubicó decimosexto, detrás de su compañero Gabriel Bortoleto. El alemán sufrió con la degradación de neumáticos y la falta de tracción en la parte final del circuito, factores que complicaron a varios corredores a lo largo del día.

La jornada dejó una certeza: Red Bull sigue siendo el rival a vencer y Verstappen mantiene la autoridad que lo llevó a dominar toda la temporada. Detrás, Ferrari y Mercedes se ilusionan con pelearle la clasificación, mientras que Colapinto continúa sumando kilómetros valiosos en su debut dentro de la élite del automovilismo mundial.

Clasificación final de la FP2

Max Verstappen (Red Bull)

Charles Leclerc (Ferrari)

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

Lando Norris (McLaren)

Lewis Hamilton (Ferrari)

George Russell (Mercedes)

Yuki Tsunoda (Red Bull)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Carlos Sainz (Williams)

Lance Stroll (Aston Martin)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Oscar Piastri (McLaren)

Esteban Ocon (Haas)

Isack Hadjar (Racing Bulls)

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

Oliver Bearman (Haas)

Franco Colapinto (Alpine)

Alexander Albon (Williams)

Pierre Gasly (Alpine)

¡Final para el primer día de giros!

El primer día de actividad en el Gran Premio de México tuvo a Charles Leclerc (1:18.380) como el más veloz con su Ferrari en la FP1 y a Max Verstappen (1:17.392) con el registro más rápido de la FP2.

El primer entrenamiento fue por demás particular ya que hubo nueve rookies reemplazando a los pilotos titulares para cumplir con las reglamentaciones que impone la FIA. En ese contexto, el junior de Red Bull Arvid Lindblad fue la gran sorpresa del día: logró un registro de 1:18.997, quedó sexto y fue el único novato que superó a su compañero de equipo en pista (Yuki Tsunoda giró menos de una décima más lento).

En Alpine, Franco Colapinto tuvo su giro más rápido en 1:19.331 durante el primer entrenamiento, lo que le permitió ubicarse 9° y ser 0.531 más rápido que Paul Aron, el rookie que ocupó la butaca de Pierre Gasly. El argentino marcó su mejor vuelta en 1:18.721 en la FP2, lo que lo dejó 18° pero también le permitió tener un tiempo 0.437 mejor que el de Gasly.

Este sábado, desde las 14.30 de Argentina, se realizará la tercera práctica. Luego, a partir de las 18.00, se celebrará la clasificación que ordenará la grilla de largada de la carrera del domingo a 71 vueltas (comenzará a las 17hs).