24 de octubre de 2025 - 15:51

Formula 1: Veerstappen dominó en el segundo ensayo y Colapinto mostró progreso con un sólido cierre

Este sábado, a las 14.30 está la tercera práctica. Luego, desde las 18, es la clasificación que ordena la grilla de salida de la carrera dominical

Fórmula 1: El team de Alpine

Fórmula 1: El team de Alpine

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

Franco Colapinto  y una buena performance en la primera jornada en México, que constó de dos carreras. En la jornada sabatina también habrá dos pruebas una práctica y la clasificatoria.

Colapinto: "Fue uno de mis mejores viernes en Fórmula 1, así que contento con eso"

Por Gonzalo Tapia
Fórmula 1. Franco Colapinto empezó con el pie derecho en México

En el primer ensayo del GP de México de Fórmula 1, Franco Colapinto finalizó noveno

Por Gonzalo Tapia
Live Blog Post

El neerlandés Max Verstappen, con Red Bull, volvió a marcar este viernes el rumbo en la Fórmula 1 y se adueñó del primer lugar en la segunda práctica libre del Gran Premio de México, disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En la segunda colocación finalizó Charles Leclerc, quien mantuvo el ritmo competitivo de Ferrari y logró quedarse apenas por detrás del líder, aunque con una diferencia que dejó en evidencia la superioridad del neerlandés. El tercer puesto fue para una de las grandes promesas a seguir del fin de semana: Andrea Kimi Antonelli. El joven piloto italiano de Mercedes, que atraviesa su primera temporada completa en la categoría, sorprendió por su consistencia y demostró estar a la altura de los grandes nombres del campeonato.

La atención argentina se centró en Franco Colapinto, quien continúa adaptándose con firmeza a la máxima categoría de monoplazas: el piloto de Alpine se quedó con el decimoctavo lugar, superando a su experimentado compañero Pierre Gasly, quien no logró encontrar el ritmo y finalizó último, en el puesto 20.

Para el joven de Pilar, el avance respecto a la primera práctica significó un paso adelante en su proceso de aprendizaje, mostrando mayor confianza y control en las curvas rápidas del trazado mexicano.

Las dos primeras prácticas en el marco del GP de México de Fórmula 1 fueron muy positivas para Franco Colapinto, en el primer ensayo quedó noveno y en la segunda prueba remató en el lugar 18°. El tercer ensayo será este sábado a las 14.30. la prueba de fuego comienza a las 18, donde el piloto pilarense está obligado a mejorar sus últimas performances, que no han sido malo si tomamos en cuenta que el auto que le da su escudería deja mucho que desear y está a años luz de sus rivales más cercanos

Otra de las sorpresas fue el bajón de Nico Hulkenberg, quien con el monoplaza de Kick Sauber no pudo repetir el buen rendimiento inicial y se ubicó decimosexto, detrás de su compañero Gabriel Bortoleto. El alemán sufrió con la degradación de neumáticos y la falta de tracción en la parte final del circuito, factores que complicaron a varios corredores a lo largo del día.

La jornada dejó una certeza: Red Bull sigue siendo el rival a vencer y Verstappen mantiene la autoridad que lo llevó a dominar toda la temporada. Detrás, Ferrari y Mercedes se ilusionan con pelearle la clasificación, mientras que Colapinto continúa sumando kilómetros valiosos en su debut dentro de la élite del automovilismo mundial.

Clasificación final de la FP2

  • Max Verstappen (Red Bull)
  • Charles Leclerc (Ferrari)
  • Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
  • Lando Norris (McLaren)
  • Lewis Hamilton (Ferrari)
  • George Russell (Mercedes)
  • Yuki Tsunoda (Red Bull)
  • Fernando Alonso (Aston Martin)
  • Carlos Sainz (Williams)
  • Lance Stroll (Aston Martin)
  • Liam Lawson (Racing Bulls)
  • Oscar Piastri (McLaren)
  • Esteban Ocon (Haas)
  • Isack Hadjar (Racing Bulls)
  • Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  • Nico Hulkenberg (Kick Sauber)
  • Oliver Bearman (Haas)
  • Franco Colapinto (Alpine)
  • Alexander Albon (Williams)
  • Pierre Gasly (Alpine)

¡Final para el primer día de giros!

El primer día de actividad en el Gran Premio de México tuvo a Charles Leclerc (1:18.380) como el más veloz con su Ferrari en la FP1 y a Max Verstappen (1:17.392) con el registro más rápido de la FP2.

El primer entrenamiento fue por demás particular ya que hubo nueve rookies reemplazando a los pilotos titulares para cumplir con las reglamentaciones que impone la FIA. En ese contexto, el junior de Red Bull Arvid Lindblad fue la gran sorpresa del día: logró un registro de 1:18.997, quedó sexto y fue el único novato que superó a su compañero de equipo en pista (Yuki Tsunoda giró menos de una décima más lento).

En Alpine, Franco Colapinto tuvo su giro más rápido en 1:19.331 durante el primer entrenamiento, lo que le permitió ubicarse 9° y ser 0.531 más rápido que Paul Aron, el rookie que ocupó la butaca de Pierre Gasly. El argentino marcó su mejor vuelta en 1:18.721 en la FP2, lo que lo dejó 18° pero también le permitió tener un tiempo 0.437 mejor que el de Gasly.

Este sábado, desde las 14.30 de Argentina, se realizará la tercera práctica. Luego, a partir de las 18.00, se celebrará la clasificación que ordenará la grilla de largada de la carrera del domingo a 71 vueltas (comenzará a las 17hs).

auto del colita

Live Blog Post

¡Final de la FP2! Max Verstappen quedó como el más rápido del día en el Gran Premio de México con un giro de 1:17.392. Detrás aparecieron Charles Leclerc y Andrea Kimi Antonelli.

El argentino Franco Colapinto se ubicó 18° con su Alpine, tras registrar un mejor giro de 1:18.721 que le permitió ser 0.437 más rápido que lo hecho por su compañero Pierre Gasly. Hay que recordar que el francés, que se posicionó 20°, no tuvo trabajo en la primera práctica ya que le debió ceder su coche a Paul Aron.

Live Blog Post

Últimos diez minutos de la segunda tanda de entrenamiento con Max Verstappen (1:17.392) como el más veloz por delante de Charles Leclerc (1:17.545) y Andrea Kimi Antonelli (1:17.566). Franco Colapinto figura 18° con 1:18.721, por delante de Alex Albon (1:18.855) y Pierre Gasly (1:19.194).

Live Blog Post

Franco Colapinto, que figura actualmente 18°, está en boxes al igual que su compañero Pierre Gasly, quien está 20°.

Live Blog Post

Pierre Gasly mejora sus tiempos en su primer intento con neumáticos rojos: marcó 1:19.194, pero queda 18° a 0.473 del registro de su compañero Franco Colapinto.

Live Blog Post

Max Verstappen se pone en lo más alto de la lista de tiempos con una gran vuelta de 1:17.392

Live Blog Post

Franco Colapinto logra un gran tiempo en su primer intento con neumáticos blandos y se pone sexto por el momento con un giro de 1:18.721, su mejor registro del viernes.

Live Blog Post

Charles Leclerc mejora el tiempo y gira en 1:17.545 para seguir como el más veloz del día.

Live Blog Post

Andrea Kimi Antonelli salta al segundo lugar tras marcar 1:18.614 con neumáticos medios.

Live Blog Post

Charles Leclerc (1:18.353), Lando Norris (1:18.681) y Lewis Hamilton (1:18.689) registraron los mejores tiempos en estos primeros 20 minutos de sesión.

Live Blog Post

Charles Leclerc figura como líder con 1:18.353, el mejor tiempo de toda la jornada de entrenamientos hasta el momento.

Leclerc

Live Blog Post

La primera actividad de Pierre Gasly en la pista tras ausentarse en la FP1 es de 1:20.627 que lo deja en la última colocación.

Live Blog Post

Franco Colapinto mejora su tiempo inicial, gira en 1:19.649 con neumáticos medios y salta al 11° lugar.

Live Blog Post

Con todos los pilotos titulares nuevamente en la pista, el Gran Premio de México está rodando el segundo entrenamiento de este viernes. La temperatura en el Autódromo Hermanos Rodríguez actualmente es de 26°, aunque asciende hasta los 44° en la pista con un 25% de humedad.

Live Blog Post

La vuelta más veloz en estos minutos iniciales es de Charles Leclerc con 1:18.669

Live Blog Post

Primeros registros para Franco Colapinto en la FP2: marcó 1:19.900 y aparece quinto.

Live Blog Post

¡Luz verde en México! Ya está en marcha la segunda práctica en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Live Blog Post

Pormenores el GP de México

Viernes 24 de octubre

Práctica Libre 2: 19.00

Sábado 25 de octubre

Práctica Libre 3: 14.30

Clasificación: 18.00

Domingo 26 de octubre

Carrera a 71 vueltas: 17.00

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma)

Live Blog Post

Las distancias entre los rookies y los titulares en el primer ensayo del GP de México

Charles Leclerc aventajó por 2.474 a Antonio Fuoco en Ferrari en su giro más veloz

Andrea Kimi Antonelli aventajó por 1:202 a Fred Vesti en Mercedes en su giro más veloz

Esteban Ocon aventajó por 1.035 a Ryo Hirakwa en Haas en su giro más veloz

Alex Albon aventajó por 0.926 a Luke Browning en Williams en su giro más veloz

Fernando Alonso aventajó por 0.899 a Jak Crawford en Aston Martin en su giro más veloz

Oscar Piastri aventajó por 0.896 a Pato O’Ward en McLaren en su giro más veloz

Isack Hadjar aventajó por 0.744 a Ayumu Iwasa en Racing Bulls en su giro más veloz

Franco Colapinto aventajó por 0.531 a Paul Aron en Alpine en su giro más veloz

Arvid Lindblad aventajó por 0.093 a Yuki Tsunoda en Red Bull en su giro más veloz

Live Blog Post

¡Final de la FP1 en México! En una tanda con nueve rookies, el más veloz fue Charles Leclerc, quien marcó un tiempo de 1:18.380 con su Ferrari. Detrás aparecieron Andrea Kimi Antonelli (1:18.487) y Nico Hülkenberg (1:18.760).

Franco Colapinto quedó en el noveno lugar tras lograr un registro de 1:19.331 que lo dejó a 0.951 del tiempo de punta, pero a más de medio segundo por delante de su compañero Paul Aron. El estonio, que ocupó la butaca de Pierre Gasly, quedó 15° con su mejor vuelta en 1:19.862.

El mejor rookie de la jornada fue la joven promesa de Red Bull, Arvid Lindblad, quien podría ser ascendido en 2026 a Racing Bulls: marcó una vuelta de 1:18.997 en el monoplaza de Max Verstappen, quedó sexto y aventajó incluso los registros de Yuki Tsunoda (1:19.090).

Live Blog Post

¡Arvid Lindblad logra el quinto mejor registro sobre el cierre! El corredor de Red Bull, que ocupa la butaca de Max Verstappen, giró en 1:18.997 para ser el mejor rookie de la FP1.

Live Blog Post

Sube en el clasificador Paul Aron, que en su segundo intento veloz con neumáticos blandos giró en 1:19.862 y figura 14°, medio segundo por detrás de Franco Colapinto.

Live Blog Post

Mejora sus tiempos Franco Colapinto en su segundo intento con neumáticos rojos y ahora aparece 8° con 1:19.331, un segundo más veloz que el registro de Paul Aronhasta el momento.

Live Blog Post

Primer intento de Franco Colapinto con neumáticos rojos: salta al 10° lugar con un giro de 1:19.669, que lo pone a 0.680 por delante de su compañero Paul Aron.

Live Blog Post

Con 20 minutos de sesión por delante, Charles Leclerc es el más veloz por el momento con 1:18.380 y el rookie más destacado es Fred Vesti con Mercedes, que figura 9° con 1:19.689

Live Blog Post

Primer intento de Paul Aron con neumáticos rojos: giró en 1:20.349 para figurar 11°. Franco Colapinto, que aparece 16°, continúa en boxes.

Live Blog Post

Andrea Kimi Antonelli, en su primer intento con neumáticos rojos, marca el ritmo de esta FP1 con 1:18.487

Live Blog Post

Piastri empieza a hacerse notar

El primer tiempo de referencia con neumáticos blandos es de Oscar Piastri, quien giró en 1:19.035 y figura como líder.

Live Blog Post

Andrea Kimi Antonelli pone el mejor tiempo actualmente con 1:20.035. Paul Aron mejora sus tiempos para figurar 13° con 1:21.279, a 0.443 por detrás de Franco Colapinto.

Live Blog Post

Tiempos de lo suplentes o rookies

Luke Browning - 1:21.182

10° Arvid Lindblad - 1:21.251

13° Fred Vesti - 1:21.670

14° Ayumu Iwasa - 1:21.785

15° Jake Crawford - 1:21.821

16° Ryo Hirakawa - 1:21.935

18° Paul Aron - 1:22.092

19° Pato O’Ward - 1:22..623

20° Antonio Fuoco - 1:22.982

Norris y Verstappen
Lando Norris y Max Verstappen dos candidatos a llevarse el GP de Fórmula 1 en México.

Lando Norris y Max Verstappen dos candidatos a llevarse el GP de Fórmula 1 en México.

Live Blog Post

Mejora sus registros Franco Colapinto ahora para figurar sexto con 1:20.836, a menos de un segundo del actual líder de la FP1 Isack Hadjar (1:20.128).

Live Blog Post

Empieza la segunda tanda de Franco Colapinto tras pasar por boxes: giró en 1:21.561 para ubicarse sexto.

Live Blog Post

Con 50 minutos de actividad por delante, Isack Hadjar marcó 1:21.091 para el tiempo más veloz y Fred Vesti es el rookie que mejor registro firmó con 1:21.670 en el Mercedes que lo coloca quinto.

Live Blog Post

En estos primeros diez minutos, Franco Colapinto mejora su registro inicial para marcar 1:23.325, lejos todavía del registro de Oscar Piastri que fue el más veloz con 1:21.570.

Live Blog Post

El primer registro más veloz es de Isack Hadjar con 1:22.001, seguido por Colapinto con 1:23.652.

Live Blog Post

Franco Colapinto sale a pista con neumáticos duros para estos minutos iniciales.

Live Blog Post

¡Luz verde en México! Comienza la actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nicolás Varrone, desea llegar a la Fórmula 1

Varrone y sus posibilidades de llegar a la Fórmula 1 en el corto plazo

Por Gonzalo Tapia
Franco Colapinto, piloto de Alpine

Fórmula 1: Franco Colapinto vistió un buzo que llamó la atención

Por Gonzalo Tapia
Nicolás Varrone, anunciado para la F2

Rumbo a la Fórmula 1: Nicolás Varrone fue confirmado para correr en la F2

Por Cristian Reta
Franco Colapinto a la espera por definir su futuro en la F1

La reveladora respuesta de Franco Colapinto sobre su posible asiento de F1 en 2026

Por Cristian Reta