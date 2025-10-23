Rumbo a la Fórmula 1: Nicolás Varrone fue confirmado para correr en la F2

El piloto bonaerense se sumará a las filas de la escudería Van Amersfoort Racing para la temporada 2026.

Otro argentino se posicionó en las esferas más altas del automovilismo mundial y correrá la próxima temporada en la Fórmula 2. Se trata de Nicolás Varrone, quien fue confirmado por la escudería Van Amersfoort Racing (VAR) como piloto titular para la temporada 2026.

De esta forma, el corredor bonaerense se coloca en la categoría antesala de la F1 que tuvo a Franco Colapinto como protagonista en el 2024 antes de dar el salto a la butaca principal de Williams.

https://t.co/vgyFpmCt9O pic.twitter.com/PvvNeMgXDp — Van Amersfoort Racing (@VARmotorsport) October 23, 2025



Recordemos que esta categoría significó el trampolín para varias figuras de la actual parrilla: Charles Leclerc (2017), George Russell (2018), Oscar Piastri (2021) y Gabriel Bortoleto (2024), pilotos campeones del certamen de F2. Además, hay que decir que el campeón de la categoría no puede volver a competir otra vez, sino que tendría que buscar su lugar en la Máxima, o en otra categoría automovilística.

Nicolás Varrone formará parte de la legión latinoamericana El piloto de Ingeniero Maschwitz integrará uno de los once equipos de Fórmula 2 y se unirá a otros corredores latinos como Joshua Düerksen (Paraguay), Sebastián Montoya (Colombia), Noel León y Rafael Villagómez (México).

Nicolás Varrone, piloto argentino Nicolás Varrone, piloto argentino "Estoy muy emocionado de unirme a Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de F2. Un equipo muy profesional con mucha historia y éxito. No puedo esperar a ponerme al volante y empezar a trabajar con ellos. Agradecido a todos los que creyeron en mí todos estos años", expresó el corredor nacional que participará primero en la prueba de postemporada en Abu Dabi con el equipo.