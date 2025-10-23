23 de octubre de 2025 - 13:42

Rumbo a la Fórmula 1: Nicolás Varrone fue confirmado para correr en la F2

El piloto bonaerense se sumará a las filas de la escudería Van Amersfoort Racing para la temporada 2026.

Nicolás Varrone, anunciado para la F2

Nicolás Varrone, anunciado para la F2

Foto:

Por Cristian Reta

Otro argentino se posicionó en las esferas más altas del automovilismo mundial y correrá la próxima temporada en la Fórmula 2. Se trata de Nicolás Varrone, quien fue confirmado por la escudería Van Amersfoort Racing (VAR) como piloto titular para la temporada 2026.

Leé además

El Club de la Familia Messi, Leones FC, Afiliado Directamente a la Primera C de AFA

Fue fundado por Lionel Messi y competirá en la Primera C en 2026

Por Cristian Reta
Franco Colapinto a la espera por definir su futuro en la F1

La reveladora respuesta de Franco Colapinto sobre su posible asiento de F1 en 2026

Por Cristian Reta
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VARmotorsport/status/1981390201126592828&partner=&hide_thread=false

Recordemos que esta categoría significó el trampolín para varias figuras de la actual parrilla: Charles Leclerc (2017), George Russell (2018), Oscar Piastri (2021) y Gabriel Bortoleto (2024), pilotos campeones del certamen de F2. Además, hay que decir que el campeón de la categoría no puede volver a competir otra vez, sino que tendría que buscar su lugar en la Máxima, o en otra categoría automovilística.

Nicolás Varrone formará parte de la legión latinoamericana

El piloto de Ingeniero Maschwitz integrará uno de los once equipos de Fórmula 2 y se unirá a otros corredores latinos como Joshua Düerksen (Paraguay), Sebastián Montoya (Colombia), Noel León y Rafael Villagómez (México).

Nicolás Varrone, piloto argentino
Nicolás Varrone, piloto argentino

Nicolás Varrone, piloto argentino

"Estoy muy emocionado de unirme a Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de F2. Un equipo muy profesional con mucha historia y éxito. No puedo esperar a ponerme al volante y empezar a trabajar con ellos. Agradecido a todos los que creyeron en mí todos estos años", expresó el corredor nacional que participará primero en la prueba de postemporada en Abu Dabi con el equipo.

Para el próximo año, a Varrone le espera el gran debut en Melbourne del 6 al 8 de marzo y finalizará en Abu Dabi, del 4 al 6 de diciembre.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lionel Messi renovó con el Inter Miami

Lionel Messi renovó contrato con Inter Miami y rompió un increíble récord en la MLS

Por Cristian Reta
Claudio Chiqui Tapia vs Alfredo Cornejo, la guerra que tiene de rehén a Godoy Cruz

"Dedíquese a gobernar": Chiqui Tapia y una durísima réplica a Alfredo Cornejo por el presente de Godoy Cruz

Por Redacción Deportes
la lesion de santiago sosa que preocupa a todo racing

La lesión de Santiago Sosa que preocupa a todo Racing

Por Cristian Reta
Diego Placente, DT de la Selección Argentina Sub 17

Diego Placente presentó la lista de convocados de la Selección argentina Sub 17

Por Cristian Reta