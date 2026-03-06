Nicolás Varrone finalizó 19° en la clasificación de F2: banderas rojas y una prueba accidentada

Nicolás Varrone puso en marcha su sueño en la Fórmula 2 en el exigente circuito de Albert Park . En una sesión de clasificación caótica, marcada por los accidentes y las constantes interrupciones, el piloto argentino se ubicó en la 19ª posición. A pesar del resultado, las sensaciones en pista muestran un panorama más abierto para las carreras.

El debut del representante del equipo Van Amersfoort Racing en la temporada 2026 estuvo lejos de ser lineal. Tras un entrenamiento único donde había logrado un prometedor 14° puesto , las expectativas para la sesión cronometrada eran altas. Sin embargo, el trazado de Melbourne no perdonó errores y las banderas rojas se convirtieron en el principal obstáculo para el joven piloto.

La tanda clasificatoria fue un rompecabezas imposible de armar para varios equipos. El primer golpe a la continuidad lo dio el despiste de Mari Boya, que obligó a detener el reloj y devolver a todos los autos a los boxes. Cuando la acción se reanudó y los pilotos intentaban poner temperatura en sus neumáticos para un segundo intento, el monoplaza de Gabriele Mini quedó detenido en pista, provocando una segunda interrupción crítica.

¡VARRONE MUESTRA SU MEJOR VERSIÓN! El argentino y una gran vuelta para demostrar por qué está en la Fórmula 2. Así se vive el #AusGP . Mirá la #F2 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/YFZE4gTuE5

Estas pausas forzadas afectaron directamente la estrategia de Varrone. El argentino detuvo el cronómetro en 1:30.522 , quedando a poco más de un segundo y medio del poleman, el sueco Dino Beganovic . La imposibilidad de encadenar sectores limpios dejó al auto número 15 en la décima fila de la grilla para la carrera corta del sábado.

Detrás de este resultado discreto existe una razón técnica fundamental que explica por qué las banderas rojas son letales en la Fórmula 2 . A diferencia de otras categorías, los neumáticos de compuesto blando utilizados en clasificación tienen una ventana de vida extremadamente corta. El pico de adherencia química del caucho se alcanza generalmente en la primera o segunda vuelta lanzada, después de un ciclo de calentamiento preciso.

Cuando una sesión se interrumpe, los neumáticos que ya han sido exigidos pierden temperatura de forma brusca y sufren un proceso de degradación térmica prematura. Al intentar una nueva salida a pista, el compuesto ya no ofrece el mismo nivel de agarre, y la adherencia mecánica disminuye drásticamente. Varrone se encontró con esta realidad: cada vez que sus gomas estaban en el punto óptimo para bajar los tiempos, el accidente de un rival neutralizaba su esfuerzo y lo obligaba a reiniciar con un material ya degradado.

El camino hacia la remontada en la Sprint Race de la F2

Con este panorama, Varrone deberá apelar a su experiencia previa para gestionar el tráfico y los neumáticos en la primera competencia del fin de semana. Al no haber entrado en el sistema de inversión de grilla, que beneficia a los diez primeros clasificados, el desafío de avanzar desde el fondo será doble en un circuito donde los sobrepasos requieren precisión absoluta.

La actividad para el piloto argentino continuará con la Sprint Race, programada para este sábado a las 00:10 hora de Argentina. Será la primera oportunidad real para medir el ritmo de carrera del Van Amersfoort Racing en condiciones de competencia, buscando sumar los primeros kilómetros de aprendizaje en este salto cualitativo hacia la antesala de la Fórmula 1.