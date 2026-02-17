En Fórmula 2, Nicolás Varrone hizo una buena performance

Automovilismo . El argentino Nicolás Varrone comenzó su camino en la temporada 2026 de la Fórmula 2 con una actuación que no pasó inadvertida, ya que en el primer día de pretemporada desarrollado en el Circuit de Barcelona-Catalunya se ubicó segundo en la tabla general de tiempos y dejó una imagen sólida en su estreno oficial con Van Amersfoort Racing.

¿Puede haber sanción? Edinson Cavani volvió a jugar en Boca pero con el anillo de de casamiento puesto

Más allá de que en estas pruebas cada equipo ejecuta programas distintos y los tiempos no son concluyentes, el argentino se mantuvo competitivo en distintos momentos de la sesión y llegó incluso a liderar la tanda cuando comenzaron los intentos con neumáticos blandos.

La actividad se dividió en dos bloques: por la mañana, con pista húmeda en los primeros minutos y trabajos de instalación, Varrone completó 22 vueltas y cerró 18°.

Por la tarde, ya con mejores condiciones de adherencia, acumuló un total de 64 giros en el día y mejoró de manera sustancial su rendimiento.

Fue uno de los rookies que más rodó, una señal de confianza del equipo neerlandés y de la necesidad de sumar datos en una categoría altamente técnica.

Detrás de León y Varrone se ubicó el paraguayo Joshua Dürksen, ahora en Invicta Racing y piloto de desarrollo de Mercedes, con 1:25.274.

El compañero del argentino en Van Amersfoort Racing, Rafael Villagómez, registró 1:26.251 y también giró el estadounidense Colton Herta, vinculado al proyecto de Cadillac en Fórmula 1, quien fue décimo con 1:26.025.

La jornada tuvo tres banderas rojas, producto de despistes de Sebastián Montoya, un trompo de Dürksen y una detención de Nikola Tsolov. Las interrupciones condicionaron los últimos minutos y terminaron de definir el orden final.

Como referencia, la pole position 2025 en Barcelona fue de 1:25.180 y en 2024 se registró 1:24.766, lo que permite dimensionar que el tiempo de Varrone, aun en contexto de ensayo, se ubicó en parámetros competitivos.

Las pruebas continuarán hasta el 19 de febrero y servirán como preparación para el debut oficial del campeonato, previsto del 6 al 8 de marzo en Australia.