En Fórmula 2, Nicolás Varrone hizo una buena performance

El piloto bonaerense se posicionó en el segundo lugar de la general y dejó una buena imagen con su nueva escudería de Fórmula 2

Automovilismo. Nicolás Varrone otro de los pilotos nacionales que destaca en el mundo tuerca

Automovilismo. Nicolás Varrone otro de los pilotos nacionales que destaca en el mundo tuerca

Automovilismo. El argentino Nicolás Varrone comenzó su camino en la temporada 2026 de la Fórmula 2 con una actuación que no pasó inadvertida, ya que en el primer día de pretemporada desarrollado en el Circuit de Barcelona-Catalunya se ubicó segundo en la tabla general de tiempos y dejó una imagen sólida en su estreno oficial con Van Amersfoort Racing.

Más allá de que en estas pruebas cada equipo ejecuta programas distintos y los tiempos no son concluyentes, el argentino se mantuvo competitivo en distintos momentos de la sesión y llegó incluso a liderar la tanda cuando comenzaron los intentos con neumáticos blandos.

¿Cómo fue la actividad en Cataluña en Fórmula 2?

La actividad se dividió en dos bloques: por la mañana, con pista húmeda en los primeros minutos y trabajos de instalación, Varrone completó 22 vueltas y cerró 18°.

Por la tarde, ya con mejores condiciones de adherencia, acumuló un total de 64 giros en el día y mejoró de manera sustancial su rendimiento.

Fue uno de los rookies que más rodó, una señal de confianza del equipo neerlandés y de la necesidad de sumar datos en una categoría altamente técnica.

Detrás de León y Varrone se ubicó el paraguayo Joshua Dürksen, ahora en Invicta Racing y piloto de desarrollo de Mercedes, con 1:25.274.

El compañero del argentino en Van Amersfoort Racing, Rafael Villagómez, registró 1:26.251 y también giró el estadounidense Colton Herta, vinculado al proyecto de Cadillac en Fórmula 1, quien fue décimo con 1:26.025.

La jornada tuvo tres banderas rojas, producto de despistes de Sebastián Montoya, un trompo de Dürksen y una detención de Nikola Tsolov. Las interrupciones condicionaron los últimos minutos y terminaron de definir el orden final.

Como referencia, la pole position 2025 en Barcelona fue de 1:25.180 y en 2024 se registró 1:24.766, lo que permite dimensionar que el tiempo de Varrone, aun en contexto de ensayo, se ubicó en parámetros competitivos.

Las pruebas continuarán hasta el 19 de febrero y servirán como preparación para el debut oficial del campeonato, previsto del 6 al 8 de marzo en Australia.

