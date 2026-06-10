10 de junio de 2026 - 18:16

Aceite de oliva, canela y limón: la fórmula que cada vez más personas usan para perfumar el hogar

La clave de esta fórmula está en la función que cumple cada ingrediente, los cuáles se pueden conseguir en cualquier cocina.

ACEITE DE OLIVA, CANELA Y LIMÓN
Por Redacción Por Las Redes

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Además de perfumar los ambientes, esta preparación se convirtió en una opción práctica para quienes prefieren soluciones caseras y buscan aportar una sensación de frescura y calidez a distintos espacios de la vivienda.

Por qué esta mezcla se volvió tan popular

La clave de esta preparación está en la función que cumple cada ingrediente. El aceite de oliva actúa como base y ayuda a conservar los aromas durante más tiempo. La cáscara de limón aporta notas frescas y cítricas, mientras que la canela incorpora una fragancia cálida y especiada que complementa el conjunto.

Reciclar rodajas de naranja y canela

Para qué sirve esta preparación dentro del hogar

Más allá de su agradable fragancia, esta mezcla suele utilizarse con distintos objetivos relacionados con el ambiente doméstico.

Perfumar espacios cerrados

Su función principal consiste en liberar un aroma natural que ayuda a mantener los ambientes con una sensación más fresca y acogedora.

Reducir olores intensos

Muchas personas la utilizan para ayudar a neutralizar olores persistentes provenientes de la cocina, la humedad o determinadas áreas de la casa.

Crear una sensación de limpieza

Las notas cítricas del limón suelen asociarse con ambientes limpios y ventilados, por lo que esta preparación contribuye a reforzar esa percepción.

Generar un clima más cálido

La presencia de la canela aporta un aroma reconfortante que suele relacionarse con comodidad y bienestar, especialmente durante los meses más fríos.

Feng Shui
El Feng Shui explica que significa poner tres limones en el centro de la mesa.

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Cómo preparar el aromatizante paso a paso

La elaboración requiere pocos ingredientes y puede realizarse en cuestión de minutos.

Ingredientes

- Aceite de oliva.

- Cáscaras de limón limpias.

- Ramas de canela o trozos de canela.

Preparación

- Colocar una cantidad de aceite de oliva en un frasco de vidrio limpio.

- Incorporar las cáscaras de limón.

- Agregar las ramas o trozos de canela.

- Dejar reposar la mezcla durante varias horas para que los ingredientes liberen sus aromas y se integren correctamente.

Con el paso del tiempo, el aceite absorberá las fragancias y potenciará el perfume del preparado.

canela para el feng shui
La canela es uno de los elementos que mejora el bienestar general de casa con sus múltiples funciones.

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Distintas formas de utilizarlo

Una vez listo, el aromatizante puede emplearse de diferentes maneras según las necesidades de cada hogar.

Algunas personas optan por colocarlo en recipientes abiertos ubicados en distintos ambientes. Otras lo utilizan en difusores caseros o aplican pequeñas cantidades sobre determinadas superficies decorativas para prolongar la sensación aromática.

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