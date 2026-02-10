No lo hagas más: qué dicen los especialistas sobre ponerse perfume en el cuello

Evitá irritaciones y desajustes hormonales dejando de aplicar fragancias directamente en tu cuello; conocé los riesgos ocultos y las alternativas seguras para oler bien.

Ponerse perfume en el cuello es un gesto automático para millones de personas cada mañana. Sin embargo, especialistas advierten que este hábito tan común podría estar dañando tu salud más de lo que imaginás. Desde alergias inmediatas hasta efectos silenciosos en tus hormonas, es momento de replantear cómo usás tus fragancias hoy mismo.

El perfume forma parte de la rutina diaria de muchas personas que buscan una seña de identidad personal a través del aroma. Un hábito sumamente frecuente es aplicarlo directamente sobre la piel, buscando los puntos de pulso como el cuello para que el calor corporal difunda el olor. Sin embargo, pocos saben que esta práctica es más dañina de lo que parece.

image Los perfumes modernos están compuestos por alcohol y diversos compuestos químicos industriales. Al entrar en contacto directo con la piel, estas sustancias actúan como agresores externos que pueden desencadenar irritaciones cutáneas severas o reacciones alérgicas que no siempre se manifiestan de inmediato. Pero el riesgo más profundo no es visible a simple vista.

El peligro invisible de los disruptores endocrinos El riesgo más alarmante identificado es la presencia de sustancias químicas que actúan como disruptores endocrinos. Según el Instituto de Salud Global (ISGlobal), estos compuestos son capaces de imitar o bloquear las hormonas naturales de nuestro organismo.

image Esta interferencia altera funciones vitales que regulan nuestra vida cotidiana, tales como el metabolismo, el crecimiento y los procesos de reproducción. Un artículo científico de la Revista Española de Endocrinología Pediátrica ha puesto el foco en cómo estos compuestos químicos, presentes en cosméticos y fragancias de uso masivo, alteran el equilibrio del sistema endocrino. Al aplicar el producto en una zona de piel fina y expuesta como el cuello, se facilita la entrada de estos agentes al cuerpo.

Cómo perfumarte de forma correcta para cuidar tu salud Para reducir el impacto de estos químicos sin tener que renunciar a tu fragancia favorita, los especialistas sugieren cambiar la técnica de aplicación para evitar el contacto directo con la dermis. Estas son las alternativas más seguras y recomendadas: La técnica de la nube: Rociar el perfume en el aire delante de uno y caminar a través de la nube de fragancia. Esto permite que el aroma se deposite de forma sutil y distribuida sin saturar la piel.

Rociar el perfume en el aire delante de uno y caminar a través de la nube de fragancia. Esto permite que el aroma se deposite de forma sutil y distribuida sin saturar la piel. Uso sobre la ropa: Aplicar el perfume directamente sobre las prendas de vestir. La tela actúa como una barrera protectora para tu cuerpo mientras retiene el aroma por más tiempo.

Aplicar el perfume directamente sobre las prendas de vestir. La tela actúa como una barrera protectora para tu cuerpo mientras retiene el aroma por más tiempo. Opciones naturales: Elegir perfumes que sean naturales u orgánicos, ya que suelen estar formulados con una cantidad significativamente menor de químicos perjudiciales.

Elegir perfumes que sean naturales u orgánicos, ya que suelen estar formulados con una cantidad significativamente menor de químicos perjudiciales. Aceites esenciales: Optar por aceites esenciales como una alternativa mucho más saludable y segura para el bienestar general. image Adoptar estos nuevos hábitos en tu rutina de cuidado personal no solo evitará manchas o irritaciones molestas en el cuello, sino que protegerá tu sistema hormonal de interferencias químicas innecesarias.