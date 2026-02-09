9 de febrero de 2026 - 15:44

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, rápidas y sin harina para hacer del 9 al 13 de febrero

Arrancó una nueva semana y la planificación para tus almuerzos está al alcance de tu mano, con ingredientes que tenés en casa o fáciles de conseguir.

pollo con ensalada tibia.
Por Daniela Leiva

Pensar qué cocinar al mediodía puede convertirse, sin exagerar, en una de las grandes preguntas de la semana. Entre el trabajo, las obligaciones y las ganas de comer rico, muchas veces terminamos cayendo en lo mismo de siempre. Por eso, tener a mano un menú semanal con recetas simples, rápidas y sin harina puede ser un verdadero salvavidas.

Leé además

sin horno: como hacer los mejores pancitos integrales esponjosos, super faciles y economicos

Sin horno: cómo hacer los mejores pancitos integrales esponjosos, súper fáciles y económicos

Por Daniela Leiva
facil, fresco y sin horno: como hacer un delicioso postre cremoso de banana split con pocos ingredientes

Fácil, fresco y sin horno: cómo hacer un delicioso postre cremoso de banana split con pocos ingredientes

Por Daniela Leiva

En Argentina, tenemos la ventaja de contar con huevos, verduras, carnes y lácteos que se consiguen en cualquier almacén o súper de barrio, lo que hace que estas recetas sean accesibles y prácticas.

La clave está en elegir combinaciones que se cocinen rápido, no ensucien demasiados utensilios y se adapten al ritmo del día a día. Estas cinco propuestas están pensadas para resolver el almuerzo de lunes a viernes sin recurrir a harina, pan rallado ni rebozados tradicionales. Son recetas que se pueden preparar en menos de 30 minutos y que admiten variantes según lo que haya en la heladera.

1. Omelette completo de verduras y queso

Ingredientes

  • 2 huevos
  • ½ cebolla
  • ½ morrón
  • 1 zucchini chico
  • 2 cucharadas de queso rallado
  • Sal y pimienta
  • Aceite

Paso a paso

  1. Picá la cebolla y el morrón.
  2. Rallá o cortá en rodajas finas el zucchini.
  3. Salteá las verduras en una sartén con un poco de aceite hasta que estén tiernas.
  4. Batí los huevos con sal y pimienta.
  5. Volcá sobre las verduras, agregá el queso y cociná a fuego bajo hasta que cuaje.
    omelette-de-verduras
  6. Podés doblarlo a la mitad y servir.

2. Pollo al limón con ensalada tibia

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo
  • Jugo de 1 limón
  • 1 diente de ajo
  • Sal, pimienta y orégano
  • Aceite
  • Verduras para acompañar (zanahoria, zapallito, brócoli)

Paso a paso

  1. Cortá el pollo en filetes y condimentá con limón, ajo picado, sal y pimienta.
  2. Doralo en una sartén con aceite hasta que esté bien cocido.
  3. Herví o salteá las verduras y servilas como base del plato junto al pollo.
    pollo con ensalada tibia

3. Hamburguesas de lentejas sin harina

Ingredientes

  • 2 tazas de lentejas cocidas
  • 1 huevo
  • ½ cebolla
  • Sal y pimienta
  • Especias a gusto
  • Aceite

Paso a paso

  1. Procesá las lentejas con la cebolla cruda o salteada, el huevo y los condimentos hasta lograr una pasta.
  2. Formá hamburguesas con las manos y cocinalas en una sartén con poco aceite.
  3. Dóralas de ambos lados.
    hamburguesas-lentejas

4. Zapallitos rellenos express

Ingredientes

  • 2 zapallitos redondos o largos
  • 150 g de carne picada
  • ½ cebolla
  • 1 tomate
  • Sal y pimienta
  • Queso rallado (opcional)

Paso a paso

  1. Cortá los zapallitos al medio y hervilos unos minutos.
  2. Retirá parte de la pulpa.
  3. Salteá la cebolla con la carne picada y el tomate picado.
  4. Rellená los zapallitos, espolvoreá queso si querés y gratiná en horno o sartén tapada.
    zapallitos rellenos

5. Ensalada tibia de huevos y vegetales

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 1 papa chica
  • 1 zanahoria
  • Hojas verdes
  • Aceite y sal

Paso a paso

  1. Herví los huevos y las verduras cortadas en cubos.
  2. Pelá los huevos, cortalos en rodajas y mezclá todo con las hojas verdes.
  3. Condimentá con aceite y sal.
  4. Ideal para un almuerzo rápido y liviano.
    ensalada de huevos
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el postre rapido con banana madura y cacao que no lleva horno ni azucar

El postre rápido con banana madura y cacao que no lleva horno ni azúcar

Por Ignacio Alvarado
El alfajor de chipá es una gran opción para reuniones masivas.

Alfajor de chipá: la receta para los amantes de lo salado que no saben que llevar a las reuniones

Por Alejo Zanabria
Esta receta de barritas de cereal se adapta a todo momento del día.

Barritas de cereal proteicas: no hace falta usar el horno y son muy saludables

Por Alejo Zanabria
Esta receta es ideal para compartir un momento en familia comiendo algo rico.

Torta matera de coco y dulce de leche: húmeda, rica y rendidora, sin usar batidora

Por Alejo Zanabria