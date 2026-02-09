Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, rápidas y sin harina para hacer del 9 al 13 de febrero

Arrancó una nueva semana y la planificación para tus almuerzos está al alcance de tu mano, con ingredientes que tenés en casa o fáciles de conseguir.

Pensar qué cocinar al mediodía puede convertirse, sin exagerar, en una de las grandes preguntas de la semana. Entre el trabajo, las obligaciones y las ganas de comer rico, muchas veces terminamos cayendo en lo mismo de siempre. Por eso, tener a mano un menú semanal con recetas simples, rápidas y sin harina puede ser un verdadero salvavidas.

Las preparaciones sin harina no solo son una buena opción para quienes buscan reducir su consumo, sino también para quienes quieren platos más livianos, fáciles de digerir y hechos con ingredientes cotidianos.

En Argentina, tenemos la ventaja de contar con huevos, verduras, carnes y lácteos que se consiguen en cualquier almacén o súper de barrio, lo que hace que estas recetas sean accesibles y prácticas.

La clave está en elegir combinaciones que se cocinen rápido, no ensucien demasiados utensilios y se adapten al ritmo del día a día. Estas cinco propuestas están pensadas para resolver el almuerzo de lunes a viernes sin recurrir a harina, pan rallado ni rebozados tradicionales. Son recetas que se pueden preparar en menos de 30 minutos y que admiten variantes según lo que haya en la heladera.