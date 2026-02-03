La receta rápida con papas que se hace en sartén y no lleva fritura: conocé el truco para que salga perfecta

Una opción práctica entre las recetas de comida casera, hecha con pocos ingredientes, ideal para cocinar papas en sartén sin recurrir a la fritura.

La receta rápida con papas en sartén se volvió una de las recetas más buscadas por quienes quieren resolver una comida casera sin recurrir a la fritura. En pocos minutos y con ingredientes básicos, permite lograr un plato dorado, sabroso y liviano, ideal para almuerzos o cenas sin complicarse.

En la cocina argentina, las papas son un clásico infalible y estas recetas modernas las reinventan sin aceite en exceso. La clave está en la técnica: una cocción controlada en sartén que logra textura y sabor sin perder practicidad. Así, esta comida se adapta perfecto al ritmo diario usando ingredientes accesibles.

Además de rápida, esta preparación es rendidora y versátil. Funciona como plato principal o como acompañamiento, y admite variaciones según lo que tengas en casa. Por eso, dentro del mundo de las recetas simples, esta opción con papas se destaca por transformar ingredientes comunes en una comida completa.

Otro punto fuerte es que no necesitás experiencia previa. Con una sola sartén y pocos pasos, estas recetas demuestran que se puede cocinar bien sin fritar, manteniendo el sabor y cuidando el uso de los ingredientes en la comida cotidiana.

Ingredientes (rinde 2 porciones) 500 g de papas , peladas y cortadas en rodajas finas

2 huevos medianos

1 cucharada de aceite , solo para la sartén

Sal y pimienta , a gusto

Opcional: cebolla chica (50 g) o hierbas secas

Estos ingredientes son la base de muchas recetas rápidas de comida casera.

Paso a paso Calentá una sartén antiadherente con el aceite a fuego medio.

Agregá las papas , salpimentá y cociná unos 10 minutos, moviendo para que se doren parejo.

Tapá la sartén para que las papas se cocinen por dentro sin fritarse, un paso clave en estas recetas .

Batí los huevos en un bowl y volcá sobre las papas ya tiernas.

Cociná a fuego bajo , tapado, hasta que la base esté firme y dorada.

Dala vuelta con cuidado y cociná unos minutos más hasta que quede bien armada. Esta receta rápida con papas confirma que muchas recetas tradicionales pueden adaptarse sin fritura. Con pocos ingredientes, obtenés una comida dorada, sabrosa y lista en minutos, perfecta para sumar al menú semanal y repetir sin culpa.