Sin horno: cómo hacer los mejores pancitos integrales esponjosos, súper fáciles y económicos

Este pan integral es ideal para disfrutarlo recién hecho o para tener en el freezer y tener listo para desayunos y meriendas. Casero, simple y sin prender el horno.

Hacer pan casero tiene algo especial. El aroma que invade la cocina, la satisfacción de ver cómo la masa leva y ese primer corte con miga tibia hacen que valga la pena el intento. Pero muchas veces la idea de prender el horno, esperar tiempos largos o pelearse con temperaturas irregulares hace que desistamos antes de empezar.

Para esos días existe esta versión de pan integral sin horno, una receta simple, práctica y totalmente posible en cualquier cocina. Este pan se cocina en una sartén tipo Flip, bifera doble o sartén con tapa, directamente sobre la hornalla.

No necesita amasado tradicional ni técnicas complicadas. La masa es húmeda y pegajosa, pero justamente ahí está el secreto: cuanto menos se manipula, mejor queda la miga. Es ideal para quienes quieren iniciarse en el mundo del pan casero sin frustraciones y con ingredientes fáciles de conseguir en Argentina.

pancitos integrales Además, al ser integral, aporta más fibra y saciedad que el pan blanco común. Es perfecto para desayunos, meriendas, sándwiches o para acompañar una comida. Se puede hacer en bollitos individuales o en piezas un poco más grandes, y también admite semillas, cereales o condimentos para variar el sabor.

Lo mejor es que se puede freezar sin problema, ya cocido, y tener siempre a mano para resolver una comida rápida. Una receta rendidora, noble y muy fácil, que demuestra que no hace falta horno para disfrutar de un buen pan casero.

Ingredientes para el pan 500 g de harina de trigo integral

1 sobre de levadura seca (10 g)

400 cc de agua a temperatura ambiente

1 cucharada de sal fina

1 huevo

Mix de semillas (opcional: lino, girasol, sésamo, chía) Paso a paso para hacer pan integran en sin horno En un bowl grande colocá la harina integral. Agregá la levadura seca y la sal, procurando que la sal quede más hacia los bordes y no directamente sobre la levadura. Sumá el agua de a poco y mezclá con cuchara o espátula hasta obtener una masa homogénea. No te preocupes: va a quedar bastante pegajosa, es normal. Para formar los bollitos, aceitá ligeramente tus manos. Tomá porciones de masa y armá bollos más o menos del mismo tamaño, sin amasar de más. Colocá los bollitos dentro de la sartén tipo Flip, bifera doble o sartén con tapa apenas aceitada. Tapá y dejá leudar durante unos 20 minutos, en un lugar templado. Una vez que hayan levado, pincelá la superficie con el huevo previamente batido. Si querés, agregá por encima un mix de semillas para darle más sabor y textura. Cociná a fuego corona (bien bajo) durante 20 minutos de un lado. Luego, con cuidado, dalo vuelta y cociná otros 20 minutos del otro lado, siempre a fuego bajo. Retirá del fuego, desmoldá y dejá enfriar sobre una rejilla antes de cortar.