Si tenés tarjetas de crédito, tenés un problema: el efecto psicológico que vacía tu bolsillo

El gesto se ha vuelto automático: al momento de pagar, sacamos las tarjetas de crédito o el celular y el dinero digital vuela . Sin embargo, este hábito moderno tiene un costo oculto en tu economía diaria. Un reciente metaanálisis científico revela que la ausencia de billetes físicos altera nuestra percepción del gasto. Pasarte al efectivo podría ser la solución definitiva para cuidar tu presupuesto.

Pagar con tarjeta de crédito puede incitar a gastar más de lo planeado. Este fenómeno , identificado por investigadores en un estudio publicado en 2024 en el Journal of Retailing , se denomina "efecto sin efectivo". Para llegar a esta conclusión, se analizó el comportamiento de 11.000 participantes en 17 países diferentes.

La investigación determinó que este efecto es especialmente pronunciado en situaciones de consumo ostentoso , es decir, aquellas compras destinadas a resaltar el estatus social o el estilo de vida del comprador. Por el contrario, el impulso de gasto es menor en situaciones de consumo puramente social.

La raíz del problema es psicológica. Según expertos en economía de la Escuela de Negocios de Salford , el pago sin contacto priva a los consumidores de la capacidad de pensar bien las cosas. Al ser una transacción tan fluida y rápida , se pierde el filtro crítico que evita comprar objetos que realmente no queremos ni necesitamos.

Ante la pérdida de popularidad del papel moneda, ha surgido una tendencia que es furor en redes sociales y que busca retomar el control financiero: el cash stuffing o método de los sobres.

La técnica consiste en retirar el presupuesto mensual o semanal del banco en efectivo y distribuirlo en sobres etiquetados según el tipo de gasto, como "comestibles", "restaurantes", "compras personales", etc.

image

El objetivo es aprovechar lo que los especialistas llaman "retroalimentación visible e inmediata". Al ver cómo disminuyen los billetes físicos dentro de un sobre, el consumidor tiene una noción real y tangible de cuánto dinero le queda disponible, algo que las aplicaciones bancarias no logran transmitir con la misma fuerza.

Los riesgos de la digitalización total del dinero

Si bien el pago con tarjeta es cómodo, la digitalización absoluta trae consecuencias que van más allá del simple desorden presupuestario. Existen advertencias sobre el potencial de abuso económico que permiten los pagos sin contacto ilimitados. Al no existir controles ni advertencias físicas, una cuenta podría ser vaciada con mayor facilidad en situaciones de vulnerabilidad.

image

Sin embargo, volver al efectivo tampoco es una solución perfecta. Los expertos advierten que el método de los sobres conlleva el riesgo de seguridad de mantener grandes sumas de dinero físico dentro del hogar.

La clave reside en encontrar un equilibrio que permita visualizar el gasto para evitar la impulsividad, protegiendo al mismo tiempo la integridad de los ahorros frente a la facilidad engañosa del mundo digital.