Podés extender su vida útil: el truco de limpieza casero y económico para cuidar todos los electrodomésticos

Esta rutina simple puede incorporarse sin dificultad a la vida diaria e impacta de forma directa en la higiene y la seguridad del hogar.

Los electrodomésticos de uso cotidiano requieren limpieza periódica para funcionar de manera eficiente, evitar malos olores y reducir riesgos asociados a la acumulación de grasa y residuos en la cocina del hogar. La atención sobre estos aparatos cobra relevancia a partir de recomendaciones y funciones práctica.

electrodomésticos de acero inoxidable

Materiales necesarios

- Agua caliente

- Agua a temperatura ambiente

- Desengrasante para cocina

- Vinagre blanco

- Limón fresco

- Paños de microfibra o paños limpios

Paso a paso detallado

Limpieza del filtro del lavavajillas

  • Apagar el lavavajillas y asegurarse de que esté vacío.

  • Retirar la bandeja inferior para acceder al filtro.

  • Extraer el filtro girándolo o levantándolo según el modelo.

  • Eliminar manualmente los restos de comida más grandes.

  • Enjuagar el filtro con agua caliente para ablandar la grasa acumulada.

  • Aplicar desengrasante y frotar con una esponja o cepillo suave.

Limpieza profunda del microondas

  • Retirar el plato giratorio y lavarlo con detergente y agua caliente.

  • Cortar un limón en rodajas y colocarlas en un recipiente con agua.

  • Introducir el recipiente en el microondas.

  • Calentar durante tres minutos a potencia media-alta.

  • Secar con un paño limpio.

  • Volver a colocar el plato giratorio.

  • Si persisten olores, repetir el proceso usando agua y vinagre.

    limpiar limpieza de electrodomésticos

Limpieza segura de la tostadora

  • Desenchufar la tostadora y dejarla enfriar por completo.

  • Retirar la bandeja inferior recolectora de migas.

  • Vaciar las migas en la basura.

  • Lavar la bandeja con agua y detergente suave.

  • Secarla completamente antes de volver a colocarla.

  • Pasar un paño seco por el exterior.

  • Revisar que no queden restos antes de volver a enchufarla.

Mantenimiento de otros electrodomésticos

  • Cafetera: realizar un ciclo con agua y vinagre para eliminar cal, luego dos ciclos solo con agua.

  • Campana extractora: retirar filtros, dejarlos en remojo con agua caliente y desengrasante, frotar y secar.

  • Heladera: retirar alimentos vencidos, limpiar estantes con agua y detergente suave y secar bien.

