Podés extender su vida útil: el truco de limpieza casero y económico para cuidar todos los electrodomésticos

Materiales necesarios
- Agua caliente
- Agua a temperatura ambiente
- Desengrasante para cocina
- Limón fresco
- Paños de microfibra o paños limpios
Paso a paso detallado
Limpieza del filtro del lavavajillas
Apagar el lavavajillas y asegurarse de que esté vacío.
Retirar la bandeja inferior para acceder al filtro.
Extraer el filtro girándolo o levantándolo según el modelo.
Eliminar manualmente los restos de comida más grandes.
Enjuagar el filtro con agua caliente para ablandar la grasa acumulada.
Aplicar desengrasante y frotar con una esponja o cepillo suave.
Limpieza profunda del microondas
Retirar el plato giratorio y lavarlo con detergente y agua caliente.
Cortar un limón en rodajas y colocarlas en un recipiente con agua.
Introducir el recipiente en el microondas.
Calentar durante tres minutos a potencia media-alta.
Secar con un paño limpio.
Volver a colocar el plato giratorio.
Si persisten olores, repetir el proceso usando agua y vinagre.
Limpieza segura de la tostadora
Desenchufar la tostadora y dejarla enfriar por completo.
Retirar la bandeja inferior recolectora de migas.
Vaciar las migas en la basura.
Lavar la bandeja con agua y detergente suave.
Secarla completamente antes de volver a colocarla.
Pasar un paño seco por el exterior.
Revisar que no queden restos antes de volver a enchufarla.
Mantenimiento de otros electrodomésticos Cafetera: realizar un ciclo con agua y vinagre para eliminar cal, luego dos ciclos solo con agua.
Campana extractora: retirar filtros, dejarlos en remojo con agua caliente y desengrasante, frotar y secar.
Heladera: retirar alimentos vencidos, limpiar estantes con agua y detergente suave y secar bien.