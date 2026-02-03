3 de febrero de 2026 - 16:40

Decile chau al polvo: el método de limpieza infalible para limpiar los ventiladores de tu casa

El uso constante provoca que acumulen suciedad en las rejillas y el motor, lo que disminuye su vida útil y eficiencia.

Truco para enfriar la casa con un ventilador sin utilizar el aire acondicionado (2)
Truco para enfriar la casa con un ventilador sin utilizar el aire acondicionado (3)

Por qué se acumula el polvo en los ventiladores

El polvo se adhiere con facilidad a las aspas debido al movimiento continuo del aire. Esa acumulación reduce la potencia del ventilador y provoca vibraciones o sonidos molestos durante su uso. Además, las partículas que quedan adheridas se dispersan en el ambiente cada vez que el aparato se enciende, lo que puede afectar a personas con alergias, niños o quienes padecen afecciones respiratorias. Por ese motivo, realizar un mantenimiento periódico permite evitar daños mecánicos y favorece un ambiente más saludable.

Paso a paso para limpiar el ventilador en casa

- Apagar y desenchufar el ventilador para evitar accidentes eléctricos.

- Retirar el polvo superficial de las aspas con una toalla de microfibra o almohadilla suave.

- Envolver la tela alrededor de cada aspa y deslizarla con cuidado para eliminar la suciedad acumulada.

- Utilizar una aspiradora con accesorio de cepillo para limpiar ranuras, rejillas y sectores de difícil acceso.

La era de los ventiladores y aires acondicionados ha terminado la nueva tecnología de techos para reducir la factura y climatizar el hogar (2)

Pasos extra

- Limpiar las rejillas con un pincel pequeño o aire comprimido para retirar polvo adherido.

- Evitar aplicar líquidos directamente sobre el motor u otras partes eléctricas.

- Volver a armar el ventilador si se desmontaron piezas durante la limpieza.

- Conectar nuevamente el equipo y comprobar su funcionamiento.

