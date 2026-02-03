Decile chau al polvo: el método de limpieza infalible para limpiar los ventiladores de tu casa

El uso constante provoca que acumulen suciedad en las rejillas y el motor, lo que disminuye su vida útil y eficiencia.

Mantener los ventiladores libres de polvo permite conservar su rendimiento, reduce ruidos molestos y contribuye a mejorar la calidad del aire dentro de casa. La limpieza regular es una práctica necesaria para extender la vida útil del equipo y garantizar su correcto funcionamiento.

El polvo se adhiere con facilidad a las aspas debido al movimiento continuo del aire. Esa acumulación reduce la potencia del ventilador y provoca vibraciones o sonidos molestos durante su uso. Además, las partículas que quedan adheridas se dispersan en el ambiente cada vez que el aparato se enciende, lo que puede afectar a personas con alergias, niños o quienes padecen afecciones respiratorias. Por ese motivo, realizar un mantenimiento periódico permite evitar daños mecánicos y favorece un ambiente más saludable.

Paso a paso para limpiar el ventilador en casa - Apagar y desenchufar el ventilador para evitar accidentes eléctricos.

- Retirar el polvo superficial de las aspas con una toalla de microfibra o almohadilla suave.

- Envolver la tela alrededor de cada aspa y deslizarla con cuidado para eliminar la suciedad acumulada.

- Utilizar una aspiradora con accesorio de cepillo para limpiar ranuras, rejillas y sectores de difícil acceso. Pasos extra - Limpiar las rejillas con un pincel pequeño o aire comprimido para retirar polvo adherido. - Evitar aplicar líquidos directamente sobre el motor u otras partes eléctricas. - Volver a armar el ventilador si se desmontaron piezas durante la limpieza. - Conectar nuevamente el equipo y comprobar su funcionamiento.