Decile chau al polvo: el método de limpieza infalible para limpiar los ventiladores de tu casa

El polvo se adhiere con facilidad a las aspas debido al movimiento continuo del aire. Esa acumulación reduce la potencia del ventilador y provoca vibraciones o sonidos molestos durante su uso. Además, las partículas que quedan adheridas se dispersan en el ambiente cada vez que el aparato se enciende, lo que puede afectar a personas con alergias, niños o quienes padecen afecciones respiratorias. Por ese motivo, realizar un mantenimiento periódico permite evitar daños mecánicos y favorece un ambiente más saludable.
Paso a paso para limpiar el ventilador en casa
- Apagar y desenchufar el ventilador para evitar accidentes eléctricos.
- Retirar el polvo superficial de las aspas con una toalla de microfibra o almohadilla suave.
- Envolver la tela alrededor de cada aspa y deslizarla con cuidado para eliminar la suciedad acumulada.
- Utilizar una aspiradora con accesorio de cepillo para limpiar ranuras, rejillas y sectores de difícil acceso.
Pasos extra
- Limpiar las rejillas con un pincel pequeño o aire comprimido para retirar polvo adherido.
- Evitar aplicar líquidos directamente sobre el motor u otras partes eléctricas.
- Volver a armar el ventilador si se desmontaron piezas durante la limpieza.
- Conectar nuevamente el equipo y comprobar su funcionamiento.