3 de febrero de 2026 - 17:56

Cáscaras de huevo en el termo: por qué reciclar estos restos puede ser clave para tu mate

Este truco permite eliminar y limpiar la película interna y las manchas de uso sin recurrir a químicos costosos.

Cáscaras de huevo
Por qué reciclar las cáscaras de huevo

La cáscara de huevo, compuesta principalmente de carbonato de calcio, actúa como un exfoliante natural cuyos bordes irregulares, al ser agitados, desprenden suciedad adherida sin rayar las superficies delicadas del acero inoxidable o el plástico alimenticio de los termos, ofreciendo una alternativa ecológica para un objeto de uso diario en millones de hogares.

Materiales necesarios

- Cáscaras de huevo: De 2 a 4 unidades, dependiendo de la capacidad del termo.

- Agua caliente: Suficiente para llenar completamente el interior del termo.

- Un termo para mate: El recipiente a limpiar, de cualquier material (acero inoxidable, plástico alimenticio, etc.).

- Embudo o cuchara: Opcional, para facilitar la entrada de las cáscaras si la boca del termo es estrecha.

- Recipiente limpio: Para almacenar temporalmente las cáscaras si no se usan inmediatamente.

- Paño limpio: Para el secado final del exterior y la zona de la rosca.

Limpieza del termo del mate

Paso a paso

- Separar y enjuagar: Retirar las cáscaras de los huevos utilizados y enjuagarlas minuciosamente bajo el chorro de agua fría o tibia. Este paso es fundamental para eliminar cualquier resto de clara o yema y prevenir malos olores posteriores.

- Cargar las cáscaras: Introducir los fragmentos de cáscara dentro del termo. Si la abertura es pequeña, se puede utilizar un embudo o una cuchara para facilitar la tarea y evitar derrames.

- Agregar agua caliente: Verter agua caliente (no hirviendo, pero a alta temperatura) dentro del termo, hasta llenarlo completamente o, como mínimo, hasta las tres cuartas partes de su capacidad. El calor ayuda a desprender los residuos adheridos.

- Vaciar y enjuagar: Vaciar el contenido del termo (cáscaras y agua) en el desagüe. Enjuagar el interior repetidamente con agua tibia o caliente, asegurándose de que no queden partículas de cáscara adheridas, especialmente en la zona de la boca y la rosca.

- Inspección y repetición: Si se observan manchas o residuos persistentes, se puede repetir el proceso desde el paso 4 con cáscaras frescas.

- Secado completo: Secar el exterior y la rosca de la tapa con un paño limpio. Es crucial dejar el termo destapado y boca abajo en un lugar aireado hasta que toda la humedad interior se evapore por completo, previniendo así la formación de hongos y olores.

