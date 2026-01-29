No tires tus remeras viejas, tenés un tesoro: cómo podés reciclarlas en casa

Tener remeras viejas en casa es una situación común que atraviesa a la mayoría de los hogares, donde prendas gastadas, pasadas de moda o con pequeñas manchas quedan relegadas al fondo de un cajón o terminan descartadas. La clave está en cambiar la mirada sobre estos textiles y entender que no son basura sino un material útil.

Estas remeras pertenecen a personas que ya no las usan para salir , están hechas de algodón flexible y resistente, y pueden transformarse con facilidad en soluciones prácticas. El aprovechamiento se logra mediante acciones simples, sin costos y en cualquier momento del año, dentro del propio hogar .

Reciclar tus remeras usadas es una forma de organizar algunos lugares del hogar.

- Remeras viejas de algodón

- Agua y jabón (para lavar previamente las prendas)

- Espacio limpio para trabajar

- Opcional: hilo y aguja si se decide reforzar algún cierre

Paso a paso del proceso de reciclaje

- Seleccioná las remeras que ya no usás y verificá que estén limpias y secas.

- Extendé la remera sobre una superficie plana para facilitar los cortes.

- Para trapos de limpieza, cortá la remera en rectángulos o cuadrados del tamaño deseado, sin necesidad de coser.

- Para bolsas reutilizables, cortá el cuello para crear la abertura principal.

- Cerrá las mangas con nudos firmes o cortalas y sellá los extremos con nudos simples.

- Revisá la resistencia del tejido estirando suavemente las uniones.

- Para fundas o protectores, colocá directamente la remera sobre el objeto a cubrir y ajustá con un nudo o doblez.

- Guardá los trapos, bolsas o fundas en un lugar seco y accesible para su uso cotidiano.

- Lavá los elementos reciclados de manera regular para mantenerlos en buen estado.

Ventajas del reciclaje de remeras viejas

- Reduce gastos en productos de limpieza, bolsas y fundas.

- Disminuye el consumo de elementos descartables de uso frecuente.

- Aprovecha un material resistente, lavable y duradero que ya está disponible en el hogar.

- Evita que textiles en buen estado terminen en la basura.

- No requiere habilidades técnicas ni inversión económica.

- Permite adaptar cada reutilización a necesidades concretas del hogar.

- Contribuye a una organización más eficiente y sostenible.