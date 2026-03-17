17 de marzo de 2026 - 10:00

Si guardaste la vieja casetera del auto, tenés un tesoro en casa: la forma más linda de reutilizarla

Reciclaje. Ese equipo que quedó olvidado puede transformarse en una pieza con aire retro, útil para sumar orden y personalidad a cualquier rincón.

Si guardaste la vieja casetera del auto, tenés un tesoro en casa la forma más linda de reutilizarla (1)
Por Andrés Aguilera

Hay objetos que ya no sirven para su función original, pero siguen teniendo diseño, presencia y encanto. Eso pasa con la vieja casetera del auto: botones, perillas, visor, inscripciones y ese aspecto noventoso que hoy vuelve a verse atractivo. En lugar de dejarla acumulando polvo, se puede convertir en un organizador vintage para escritorio o mesa de entrada.

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Un reciclaje con estética retro que no queda improvisado

La clave de este proyecto está en no disfrazar la pieza ni llenarla de adornos innecesarios. La casetera ya tiene identidad propia. Lo mejor es aprovechar su frente como detalle decorativo y transformar su cuerpo en un pequeño espacio de guardado para objetos livianos.

Si guardaste la vieja casetera del auto, tenés un tesoro en casa la forma más linda de reutilizarla (2)

El resultado puede funcionar muy bien para guardar anteojos, llaves, cartas, auriculares, libretitas o controles chicos. Si se hace con una base prolija y una buena limpieza, deja de parecer chatarra y pasa a verse como un objeto retro, industrial y original.

Además, es una idea perfecta para quienes disfrutan de la estética de los autos de otra época y quieren sumar un detalle distinto en la casa sin caer en algo exagerado.

Qué materiales necesitás para convertir la casetera en un organizador

Antes de empezar, es importante revisar que la pieza esté desconectada, vacía y sin partes cortantes. No hace falta que funcione: lo que importa es su estructura.

Materiales necesarios

  • Una vieja casetera o estéreo de auto
  • Destornillador
  • Lija fina
  • Paño seco y paño húmedo
  • Alcohol o limpiador suave
  • Pintura en aerosol opcional, en negro mate o color grafito
  • Tabla de madera pequeña para usar como base
  • Pegamento de montaje o tornillos cortos
  • Fieltro adhesivo o tela fina
  • Regla
  • Lápiz
  • Tijera o cúter

Paso a paso para darle una nueva vida sin perder su encanto

Si guardaste la vieja casetera del auto, tenés un tesoro en casa la forma más linda de reutilizarla (1)
  • Desarmá con cuidado la carcasa

Retirá cables sueltos, piezas internas innecesarias o partes que puedan molestar. Si el cuerpo tiene tapa superior removible, sacala para generar un hueco útil.

  • Limpiá a fondo la pieza

Pasá un pincel seco en las ranuras, limpiá el frente con un paño apenas húmedo y repasá zonas metálicas con alcohol. El objetivo es conservar su estética original, pero prolija.

  • Lijá imperfecciones o zonas oxidadas

No hace falta dejarla como nueva. Solo conviene suavizar bordes ásperos o sectores deteriorados.

  • Definí si vas a conservar el metal original o pintarlo

Si la estructura está linda, podés dejarla tal cual. Si está muy gastada, una mano de aerosol negro mate o grafito puede mejorar muchísimo el resultado.

  • Forrá el interior

Pegá fieltro adhesivo o una tela fina en la base interior. Eso da mejor terminación y protege lo que vayas a guardar.

  • Prepará una base de madera

Cortá o elegí una tabla apenas más grande que la casetera. Puede ser rectangular y simple, para que el protagonismo lo siga teniendo la pieza.

  • Fijá la casetera a la base

Podés hacerlo con pegamento de montaje o con tornillos cortos, según el peso y la estructura. Tiene que quedar firme y estable.

  • Ubicala en un rincón donde luzca

Queda muy bien sobre una consola de entrada, una biblioteca, un escritorio o una repisa. Ahí podés usarla como pequeño organizador de objetos cotidianos.

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