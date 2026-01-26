26 de enero de 2026 - 17:30

Solo con reciclar 1 botella de plástico: el truco alemán para mantener tu casa fresca y ventilada

Este truco combina un ventilador común con una botella de agua congelada y apunta a mejorar la sensación en ambientes cerrados durante los días más calurosos.

Reciclá las botellas de plástico y armá un bolso para la playa.
Reciclá las botellas de plástico y armá un bolso para la playa.

Foto:

Por Redacción

Ante el aumento de las altas temperaturas, muchas personas buscan alternativas para sobrellevar el calor sin depender del aire acondicionado, cuyo costo de instalación y consumo eléctrico no siempre resulta accesible. En ese escenario, comenzó a ganar popularidad un truco alemán para reciclar que propone una solución simple, económica y fácil de aplicar en cualquier hogar.

Leé además

hielo sobre la alfombra: por que puede ser el metodo de limpieza definitivo en casa

Hielo sobre la alfombra: por qué puede ser el método de limpieza definitivo en casa

Por Redacción
Antes de tirarla, una esponja usada puede convertirse en una aliada clave.

El truco con una esponja vieja que mejora la limpieza de toda la cocina

Por Ignacio Alvarado
truco botella de agua
La efectividad de este truco lo convierte en un recurso ideal para quienes buscan un alivio rápido y sencillo.

La efectividad de este truco lo convierte en un recurso ideal para quienes buscan un alivio rápido y sencillo.

Por qué solo el ventilador no alcanza para ventilar la casa

Los ventiladores tradicionales solo recirculan el aire existente, que suele estar tibio cuando las temperaturas son elevadas. A diferencia del aire acondicionado, no enfrían el ambiente, lo que limita su efectividad. Sin embargo, este truco casero se apoya en un principio básico: el hielo, al derretirse, absorbe calor del entorno. De ese modo, el aire que pasa cerca de una superficie congelada baja su temperatura antes de dispersarse por la habitación, generando una sensación más fresca.

truco botella de agua
La efectividad de este truco lo convierte en un recurso ideal para quienes buscan un alivio rápido y sencillo.

La efectividad de este truco lo convierte en un recurso ideal para quienes buscan un alivio rápido y sencillo.

Materiales necesarios

- Ventilador en buen estado, de pie o de mesa

- Botella plástica resistente de 1,5 o 2 litros

- Agua potable

- Freezer o congelador

- Bandeja o recipiente para apoyar la botella y evitar goteos

Paso a paso para reciclar las botellas de plástico

- Llenar la botella con agua, dejando unos centímetros libres en la parte superior para permitir la expansión al congelarse.

- Cerrar bien la tapa y colocar la botella en el freezer en posición vertical.

- Mantenerla en el congelador hasta que el agua esté completamente sólida, lo que garantiza un mayor tiempo de enfriamiento.

- Retirar la botella del freezer y colocarla sobre una bandeja o recipiente para contener el agua que se genere al derretirse el hielo.

- Ubicar la botella congelada frente al ventilador, alineada con la salida de aire y a una distancia corta para maximizar el efecto.

- Encender el ventilador y regular la velocidad según la intensidad de aire deseada.

- A medida que el aire pasa por la superficie helada de la botella, se enfría y se distribuye por la habitación, reduciendo la sensación térmica.

- Reemplazar la botella por otra congelada cuando el hielo se haya derretido por completo para mantener el efecto refrescante.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Eliminando las manchas, este método ayudará a alargar la vida del colchón y a mantener un ambiente más saludable para descansar.

Decile chau a las manchas y el polvo: el método de limpieza japonés que es furor en 2026

Por Redacción
Trucos caseros con alimentos

No las tires, son un tesoro: cómo reciclar las cáscaras de bananas en tu hogar

Por Redacción
no las tires, son un tesoro: por que reciclar las llaves viejas puede renovar la decoracion de tu hogar

No las tires, son un tesoro: por qué reciclar las llaves viejas puede renovar la decoración de tu hogar

Por Redacción
no tires el te negro, tenes un tesoro: como usarlo para dejar las ventanas de tu casa como nuevas

No tires el té negro, tenés un tesoro: cómo usarlo para dejar las ventanas de tu casa como nuevas

Por Redacción