Solo con reciclar 1 botella de plástico: el truco alemán para mantener tu casa fresca y ventilada

Ante el aumento de las altas temperaturas, muchas personas buscan alternativas para sobrellevar el calor sin depender del aire acondicionado , cuyo costo de instalación y consumo eléctrico no siempre resulta accesible . En ese escenario, comenzó a ganar popularidad un truco alemán para reciclar que propone una solución simple, económica y fácil de aplicar en cualquier hogar.

Los ventiladores tradicionales solo recirculan el aire existente, que suele estar tibio cuando las temperaturas son elevadas. A diferencia del aire acondicionado, no enfrían el ambiente, lo que limita su efectividad. Sin embargo, este truco casero se apoya en un principio básico : el hielo, al derretirse, absorbe calor del entorno. De ese modo, el aire que pasa cerca de una superficie congelada baja su temperatura antes de dispersarse por la habitación, generando una sensación más fresca.

La efectividad de este truco lo convierte en un recurso ideal para quienes buscan un alivio rápido y sencillo.

- Ventilador en buen estado, de pie o de mesa

- Botella plástica resistente de 1,5 o 2 litros

- Freezer o congelador

- Bandeja o recipiente para apoyar la botella y evitar goteos

Paso a paso para reciclar las botellas de plástico

- Llenar la botella con agua, dejando unos centímetros libres en la parte superior para permitir la expansión al congelarse.

- Cerrar bien la tapa y colocar la botella en el freezer en posición vertical.

- Mantenerla en el congelador hasta que el agua esté completamente sólida, lo que garantiza un mayor tiempo de enfriamiento.

- Retirar la botella del freezer y colocarla sobre una bandeja o recipiente para contener el agua que se genere al derretirse el hielo.

- Ubicar la botella congelada frente al ventilador, alineada con la salida de aire y a una distancia corta para maximizar el efecto.

- Encender el ventilador y regular la velocidad según la intensidad de aire deseada.

- A medida que el aire pasa por la superficie helada de la botella, se enfría y se distribuye por la habitación, reduciendo la sensación térmica.

- Reemplazar la botella por otra congelada cuando el hielo se haya derretido por completo para mantener el efecto refrescante.