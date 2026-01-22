Decile chau a las manchas y el polvo: el método de limpieza japonés que es furor en 2026

El Oosouji es un método japonés de limpieza profunda que propone ordenar el hogar de manera consciente, con una lógica clara y un sentido de renovación integral, aplicado por personas y familias que buscan dejar atrás el desorden material y mental, mediante una práctica estructurada.
En Japón, el Oosouji forma parte de una tradición cultural arraigada. La limpieza se entiende como una forma de preparación para un nuevo ciclo y como una manera de restablecer la armonía del hogar. El contexto urbano japonés, marcado por departamentos pequeños y una alta densidad poblacional, favoreció el desarrollo de métodos eficientes que evitan la acumulación innecesaria.
A diferencia de otros sistemas modernos de organización, el Oosouji integra orden, limpieza profunda y descarte consciente en un solo proceso, con reglas claras que apuntan a resultados duraderos y no solo estéticos.
Paso a paso del método de limpieza
- Preparar el espacio
Abrir ventanas para ventilar. Reunir todos los materiales antes de comenzar. Evitar interrupciones.
- Descarte inicial
Recorrer la casa con cajas y bolsas. Separar lo que se tira de lo que se dona. No volver a guardar objetos descartados.
- Limpieza de arriba hacia abajo
Comenzar por techos, lámparas, estantes altos y altillos. Continuar con paredes, muebles y superficies medias. El suelo se limpia al final.
- Recorrido en sentido horario
Limpiar cada ambiente siguiendo el sentido de las agujas del reloj, empezando y terminando en el mismo punto para no omitir zonas.
- Limpieza suave y consciente
Usar paños apenas humedecidos. Evitar frotar con fuerza. Priorizar movimientos lentos y controlados.
- Uso de vinagre como limpiador
Mezclar vinagre y agua en partes iguales. Aplicar sobre superficies, dejar actuar unos segundos y retirar con paño limpio.
- Cierre del proceso
Retirar bolsas y donaciones del domicilio el mismo día. Ventilar nuevamente. No reintroducir objetos descartados.