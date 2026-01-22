22 de enero de 2026 - 16:50

Decile chau a las manchas y el polvo: el método de limpieza japonés que es furor en 2026

Esta ancestral no se limita a pasar un trapo o acomodar superficies, sino que plantea una revisión completa de la casa.

Eliminando las manchas, este método ayudará a alargar la vida del colchón y a mantener un ambiente más saludable para descansar.

Eliminando las manchas, este método ayudará a alargar la vida del colchón y a mantener un ambiente más saludable para descansar.

Foto:

WEB
Por Redacción

El Oosouji es un método japonés de limpieza profunda que propone ordenar el hogar de manera consciente, con una lógica clara y un sentido de renovación integral, aplicado por personas y familias que buscan dejar atrás el desorden material y mental, mediante una práctica estructurada.

Leé además

Una esponja de maquillaje limpia, mantiene una piel más sana y sin gérmenes.

La esponja de maquillaje está limpia y libre de bacterias gracias a estos 2 productos de limpieza caseros

Por Lucas Vasquez
hielo sobre la alfombra: por que puede ser el metodo de limpieza definitivo en casa

Hielo sobre la alfombra: por qué puede ser el método de limpieza definitivo en casa

Por Redacción
Signos del zodíaco
Este signo es súper detallista con la limpieza del hogar.

Este signo es súper detallista con la limpieza del hogar.

Cómo funciona el Oosouji

En Japón, el Oosouji forma parte de una tradición cultural arraigada. La limpieza se entiende como una forma de preparación para un nuevo ciclo y como una manera de restablecer la armonía del hogar. El contexto urbano japonés, marcado por departamentos pequeños y una alta densidad poblacional, favoreció el desarrollo de métodos eficientes que evitan la acumulación innecesaria.

laurel y vinagre
Esta mezcla natural debe entenderse como complemento y no como reemplazo de productos desinfectantes en la limpieza del hogar.

Esta mezcla natural debe entenderse como complemento y no como reemplazo de productos desinfectantes en la limpieza del hogar.

A diferencia de otros sistemas modernos de organización, el Oosouji integra orden, limpieza profunda y descarte consciente en un solo proceso, con reglas claras que apuntan a resultados duraderos y no solo estéticos.

Limpieza del hogar

Paso a paso del método de limpieza

- Preparar el espacio

Abrir ventanas para ventilar. Reunir todos los materiales antes de comenzar. Evitar interrupciones.

- Descarte inicial

Recorrer la casa con cajas y bolsas. Separar lo que se tira de lo que se dona. No volver a guardar objetos descartados.

- Limpieza de arriba hacia abajo

Comenzar por techos, lámparas, estantes altos y altillos. Continuar con paredes, muebles y superficies medias. El suelo se limpia al final.

- Recorrido en sentido horario

Limpiar cada ambiente siguiendo el sentido de las agujas del reloj, empezando y terminando en el mismo punto para no omitir zonas.

- Limpieza suave y consciente

Usar paños apenas humedecidos. Evitar frotar con fuerza. Priorizar movimientos lentos y controlados.

- Uso de vinagre como limpiador

Mezclar vinagre y agua en partes iguales. Aplicar sobre superficies, dejar actuar unos segundos y retirar con paño limpio.

- Cierre del proceso

Retirar bolsas y donaciones del domicilio el mismo día. Ventilar nuevamente. No reintroducir objetos descartados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Antes de tirarla, una esponja usada puede convertirse en una aliada clave.

El truco con una esponja vieja que mejora la limpieza de toda la cocina

Por Ignacio Alvarado
Un frasco de sal en la heladera puede ser la solución instantánea que necesita el aparato.

Qué significa poner un frasco con sal en la heladera

Por Lucas Vasquez
ni aspiradora ni trapo de microfibra: como limpiar el interior de tu auto en simples pasos

Ni aspiradora ni trapo de microfibra: cómo limpiar el interior de tu auto en simples pasos

Por Andrés Aguilera
Este truco evita para siempre el óxido en las herramientas.

Cómo restaurar herramientas oxidadas con una limpieza sencilla: se mantienen por años

Por Redacción