22 de enero de 2026 - 08:45

El truco con una esponja vieja que mejora la limpieza de toda la cocina

Un truco simple de limpieza permite reutilizar una esponja vieja y optimizar el orden en el hogar en cualquier día de la semana.

Antes de tirarla, una esponja usada puede convertirse en una aliada clave.

Antes de tirarla, una esponja usada puede convertirse en una aliada clave.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Diseño, reutilización y creatividad se combinan en pequeños gestos cotidianos.

No tires los frascos de perfume vacíos: 3 formas creativas de reutilizarlos en casa

Por Ignacio Alvarado
El laurel, más allá de la cocina, suma un uso clave en el cuidado del hogar.

El truco con una hoja de laurel que ahuyenta mosquitos sin usar químicos

Por Ignacio Alvarado

Lejos de usarse nuevamente para lavar platos, estas esponjas pueden reutilizarse en tareas específicas donde la higiene sigue siendo importante, pero no se requiere un utensilio nuevo. De esta manera, se suma un gesto de reciclaje cotidiano que también ahorra dinero.

image
Antes de tirarla, una esponja usada puede convertirse en una aliada clave.

Antes de tirarla, una esponja usada puede convertirse en una aliada clave.

Cuando una esponja deja de ser apta para los platos, todavía conserva su capacidad de absorción y su textura abrasiva. Bien lavada y desinfectada con agua caliente o vinagre, puede aprovecharse para otras superficies de la cocina que suelen acumular grasa y suciedad.

Este truco permite separar usos: una esponja nueva para vajilla y otra reutilizada para tareas más exigentes.

El truco que mejora la limpieza general

El método es sencillo. Una vez desinfectada, se corta la esponja en dos o tres partes. Cada trozo puede destinarse a una función distinta: limpiar la bacha, frotar juntas de cerámicos, repasar zócalos o remover restos de grasa en la cocina.

Al dividirla, se facilita el acceso a rincones difíciles y se mejora la limpieza sin necesidad de productos adicionales. Además, al tener varias piezas, se pueden descartar de manera progresiva.

image
Antes de tirarla, una esponja usada puede convertirse en una aliada clave.

Antes de tirarla, una esponja usada puede convertirse en una aliada clave.

Otros usos prácticos en el hogar

Este truco de reciclaje también puede aplicarse fuera de la cocina. Las esponjas viejas sirven para limpiar rejillas, puertas, cestos de basura o incluso zapatillas. En todos los casos, ayudan a mantener el hogar ordenado y más higiénico.

Reutilizar una esponja vieja no solo optimiza la limpieza diaria, sino que también reduce residuos y fomenta hábitos más conscientes. Pequeños cambios que hacen una gran diferencia en la cocina y en toda la casa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Con reciclaje y truco, los envases de detergente se convierten en aliados del hogar.

No tires los envases de detergente: 3 formas prácticas de reutilizarlos en casa

Por Ignacio Alvarado
Las ratas no toleran el aroma de este líquido y las aleja inmediatamente del jardín.

Aleje las ratas del jardín con un líquido que se guarda siempre en el baño

Por Lucas Vasquez
Este gesto es un ritual sencillo que equilibra el ambiente de casa.

Ideal para la limpieza y desinfección: por qué el vinagre blanco se ha puesto de moda en el hogar

Por Redacción
el habito de cocina que ayuda a bajar la humedad y evita malos olores

El hábito de cocina que ayuda a bajar la humedad y evita malos olores

Por Ignacio Alvarado