El truco con una esponja vieja que mejora la limpieza de toda la cocina

En muchas casas, la esponja de cocina se reemplaza apenas pierde su forma o color original. Sin embargo, lo que para algunos es un objeto descartable puede transformarse en un recurso muy útil para mejorar la limpieza del hogar . Con un truco simple , una esponja vieja puede cumplir nuevas funciones y ayudar a mantener la cocina en mejores condiciones.

El truco con una hoja de laurel que ahuyenta mosquitos sin usar químicos

No tires los frascos de perfume vacíos: 3 formas creativas de reutilizarlos en casa

Lejos de usarse nuevamente para lavar platos, estas esponjas pueden reutilizarse en tareas específicas donde la higiene sigue siendo importante, pero no se requiere un utensilio nuevo. De esta manera, se suma un gesto de reciclaje cotidiano que también ahorra dinero.

Cuando una esponja deja de ser apta para los platos, todavía conserva su capacidad de absorción y su textura abrasiva. Bien lavada y desinfectada con agua caliente o vinagre, puede aprovecharse para otras superficies de la cocina que suelen acumular grasa y suciedad.

Antes de tirarla, una esponja usada puede convertirse en una aliada clave.

Este truco permite separar usos: una esponja nueva para vajilla y otra reutilizada para tareas más exigentes.

El método es sencillo. Una vez desinfectada, se corta la esponja en dos o tres partes. Cada trozo puede destinarse a una función distinta: limpiar la bacha, frotar juntas de cerámicos, repasar zócalos o remover restos de grasa en la cocina.

Al dividirla, se facilita el acceso a rincones difíciles y se mejora la limpieza sin necesidad de productos adicionales. Además, al tener varias piezas, se pueden descartar de manera progresiva.

image Antes de tirarla, una esponja usada puede convertirse en una aliada clave.

Otros usos prácticos en el hogar

Este truco de reciclaje también puede aplicarse fuera de la cocina. Las esponjas viejas sirven para limpiar rejillas, puertas, cestos de basura o incluso zapatillas. En todos los casos, ayudan a mantener el hogar ordenado y más higiénico.

Reutilizar una esponja vieja no solo optimiza la limpieza diaria, sino que también reduce residuos y fomenta hábitos más conscientes. Pequeños cambios que hacen una gran diferencia en la cocina y en toda la casa.