No las tires, son un tesoro: por qué reciclar las llaves viejas puede renovar la decoración de tu hogar

Las llaves viejas que se acumulan en cajones sin una función clara pueden transformarse en objetos decorativos y útilescon unos simples trucos para reciclar en casa. Lejos de terminar en la basura, estos pequeños objetos metálicos ofrecen múltiples posibilidades estéticas y funcionales.
Reciclar en casa se consolidó como una tendencia que va más allá del cuidado ambiental. Reutilizar elementos cotidianos permite crear piezas únicas, económicas y cargadas de historia personal. En el caso de las llaves viejas, su resistencia, forma y variedad las convierten en un material ideal para proyectos decorativos. Dos opciones destacan por su simpleza y por el impacto visual que generan: un llamador de viento y un llavero de pared.
Las 2 alternativas para reciclar
Llamador de viento con llaves
Materiales necesarios
- Llaves viejas de distintos tamaños
- Tanza
- Aro de madera o trozo de tronco
- Cadenas o cuerdas resistentes
- Mostacillas
- Cascabeles (opcional)
- Tijera
Paso a paso
- Cortar varias tiras largas de tanza.
- Hacer un nudo firme en un extremo de cada tira.
- Enhebrar mostacillas en la tanza.
- Atar una llave en el extremo libre de cada tira.
- Sujetar todas las tiras al aro de madera, distribuyéndolas de manera pareja.
- Colocar cascabeles en el centro si se busca mayor sonido.
- Fijar cadenas o cuerdas en la parte superior para colgar el llamador.
Llavero de pared con llaves
Materiales necesarios
- Llaves viejas
- Tabla de madera
- Clavos pequeños
- Martillo
- Gancho o soporte para colgar
- Taladro o punzón
Paso a paso
- Elegir una tabla de madera del tamaño deseado.
- Doblar cada llave hasta darle forma de gancho.
- Realizar un orificio en cada llave para poder fijarla.
- Marcar en la tabla la ubicación de las llaves.
- Clavar las llaves a la madera de forma segura.
- Colocar el gancho o soporte en la parte trasera.
- Fijar el llavero a la pared, preferentemente en la entrada.