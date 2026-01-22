22 de enero de 2026 - 18:22

No las tires, son un tesoro: por qué reciclar las llaves viejas puede renovar la decoración de tu hogar

Poder reciclar las llaves que ya no usamos en casa evita que generemos desperdicios y basura innecesaria.

Reciclar llaves en el hogar
Las llaves viejas que se acumulan en cajones sin una función clara pueden transformarse en objetos decorativos y útiles con unos simples trucos para reciclar en casa. Lejos de terminar en la basura, estos pequeños objetos metálicos ofrecen múltiples posibilidades estéticas y funcionales.

Por qué reciclar las llaves

Reciclar en casa se consolidó como una tendencia que va más allá del cuidado ambiental. Reutilizar elementos cotidianos permite crear piezas únicas, económicas y cargadas de historia personal. En el caso de las llaves viejas, su resistencia, forma y variedad las convierten en un material ideal para proyectos decorativos. Dos opciones destacan por su simpleza y por el impacto visual que generan: un llamador de viento y un llavero de pared.

reciclaje de llaves
Esta idea demuestra cómo un objeto que parecía olvidado puede tener una nueva función en casa, transformando la decoración con un toque personal.

Las 2 alternativas para reciclar

Llamador de viento con llaves

Materiales necesarios

- Llaves viejas de distintos tamaños

- Tanza

- Aro de madera o trozo de tronco

- Cadenas o cuerdas resistentes

- Mostacillas

- Cascabeles (opcional)

- Tijera

Paso a paso

- Cortar varias tiras largas de tanza.

- Hacer un nudo firme en un extremo de cada tira.

- Enhebrar mostacillas en la tanza.

- Atar una llave en el extremo libre de cada tira.

- Sujetar todas las tiras al aro de madera, distribuyéndolas de manera pareja.

- Colocar cascabeles en el centro si se busca mayor sonido.

- Fijar cadenas o cuerdas en la parte superior para colgar el llamador.

porta llaves

Llavero de pared con llaves

Materiales necesarios

- Llaves viejas

- Tabla de madera

- Clavos pequeños

- Martillo

- Gancho o soporte para colgar

- Taladro o punzón

Paso a paso

- Elegir una tabla de madera del tamaño deseado.

- Doblar cada llave hasta darle forma de gancho.

- Realizar un orificio en cada llave para poder fijarla.

- Marcar en la tabla la ubicación de las llaves.

- Clavar las llaves a la madera de forma segura.

- Colocar el gancho o soporte en la parte trasera.

- Fijar el llavero a la pared, preferentemente en la entrada.

