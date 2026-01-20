No los tires: por qué reciclar los carozos de las ciruelas puede ser clave para tu hogar

Las ciruelas forman parte habitual de la alimentación durante el verano por su sabor dulce y frescura. En la mayoría de los hogares, el consumo termina cuando se acaba la pulpa y el carozo se descarta sin más. Ese gesto deja de lado una posibilidad clara para reciclar.
Aunque a simple vista parezca un residuo sin valor, dentro del carozo se encuentra una semilla con capacidad de germinar si se la somete a un proceso adecuado. Plantarla directamente en la tierra no suele dar resultados, porque necesita una preparación previa que imite las condiciones naturales que atraviesa en su entorno original. Con cuidados simples y algo de paciencia, ese descarte puede transformarse en un ejemplar joven y saludable.
El paso a paso para reciclar las semillas de ciruela
- Elegir una ciruela madura, firme y sin golpes ni signos de deterioro.
- Retirar el carozo con cuidado después de consumir la pulpa.
- Lavar el carozo con agua para eliminar por completo restos de fruta.
- Dejar secar el carozo al aire libre durante dos o tres días.
- Romper la cáscara dura del carozo con un cascanueces o un golpe suave, evitando dañar la semilla interna.
- Extraer la semilla con cuidado.
- Humedecer ligeramente una servilleta de papel y envolver la semilla.
- Colocar la servilleta con la semilla dentro de una bolsa con cierre hermético.
- Guardar la bolsa en la heladera durante un período de cuatro a seis semanas para realizar la estratificación en frío.
- Esperar la germinación, que puede demorar varias semanas.
-Trasplantar la planta a una maceta más grande o al jardín cuando el brote alcance entre diez y quince centímetros de altura.
Opciones extra
Además de su uso para cultivo, el carozo de ciruela tiene aplicaciones en manualidades y decoración. Su dureza y resistencia lo vuelven apto para collares, pulseras y distintos adornos. En todos los casos, es importante tener en cuenta que el carozo contiene amigdalina, una sustancia que puede liberar cianuro si se consume en grandes cantidades, y que su manipulación por parte de chicos debe realizarse siempre bajo supervisión.