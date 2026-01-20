No los tires: por qué reciclar los carozos de las ciruelas puede ser clave para tu hogar

Las ciruelas forman parte habitual de la alimentación durante el verano por su sabor dulce y frescura. En la mayoría de los hogares, el consumo termina cuando se acaba la pulpa y el carozo se descarta sin más. Ese gesto deja de lado una posibilidad clara para reciclar .

Reciclar jabón y cáscaras de huevo: por qué se ha puesto de moda y qué beneficios trae

No la tires: cómo reciclar y mezclar la yerba mate con vinagre para renovar las energías de tu casa

Aunque a simple vista parezca un residuo sin valor, dentro del carozo se encuentra una semilla con capacidad de germinar si se la somete a un proceso adecuado. Plantarla directamente en la tierra no suele dar resultados, porque necesita una preparación previa que imite las condiciones naturales que atraviesa en su entorno original. Con cuidados simples y algo de paciencia, ese descarte puede transformarse en un ejemplar joven y saludable.

Mejora el escenario para la ciruela de industria

Mejora el escenario para la ciruela de industria

Paso a paso para reutilizar el carozo de ciruela y obtener un árbol

Dos operarios cayeron al agua hirviendo en un secadero de ciruelas

- Elegir una ciruela madura, firme y sin golpes ni signos de deterioro.

- Retirar el carozo con cuidado después de consumir la pulpa.

- Lavar el carozo con agua para eliminar por completo restos de fruta.

- Dejar secar el carozo al aire libre durante dos o tres días.

- Romper la cáscara dura del carozo con un cascanueces o un golpe suave, evitando dañar la semilla interna.

- Extraer la semilla con cuidado.

- Humedecer ligeramente una servilleta de papel y envolver la semilla.

- Colocar la servilleta con la semilla dentro de una bolsa con cierre hermético.

- Guardar la bolsa en la heladera durante un período de cuatro a seis semanas para realizar la estratificación en frío.

- Esperar la germinación, que puede demorar varias semanas.

-Trasplantar la planta a una maceta más grande o al jardín cuando el brote alcance entre diez y quince centímetros de altura.

Mejoran las perspectivas para la ciruela Mejoran las perspectivas para la ciruela

Opciones extra

Además de su uso para cultivo, el carozo de ciruela tiene aplicaciones en manualidades y decoración. Su dureza y resistencia lo vuelven apto para collares, pulseras y distintos adornos. En todos los casos, es importante tener en cuenta que el carozo contiene amigdalina, una sustancia que puede liberar cianuro si se consume en grandes cantidades, y que su manipulación por parte de chicos debe realizarse siempre bajo supervisión.