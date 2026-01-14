14 de enero de 2026 - 17:45

No las tires: cómo reciclar el relleno de las almohadas que ya no usas para renovar la decoración de casa

Reciclar permite extender la vida útil de fibras, espumas o plumas y al mismo tiempo reducir el desperdicio dentro del hogar.

fundas de almohadas o almohadones
Por Redacción

El relleno de las almohadas se convirtió en un recurso para reciclar dentro del hogar cuando estas pierden firmeza, se deforman o dejan de resultar cómodas para el descanso. En lugar de descartarlas, muchas personas optan por aprovechar los materiales que contienen, siempre que se encuentren en buen estado.

Leé además

Con estos trucos simples, las sábanas mantienen su suavidad y duran más de lo esperado.

No las tires: cómo podés reciclar las mantas y sábanas que ya no usas para decorar tu casa

Por Redacción
no los tires: como reciclar los envoltorios de regalos que usaste para navidad

No los tires: cómo reciclar los envoltorios de regalos que usaste para Navidad

Por Redacción
Viral: cómo limpiar las almohadas con sólo 2 ingredientes.
Reciclar los rellenos de almohadas puede ser clave para renovar la decoraci&oacute;n en casa.&nbsp;

Reciclar los rellenos de almohadas puede ser clave para renovar la decoración en casa.

Por qué se descartan los rellenos de almohadas

Con el uso, las almohadas suelen perder volumen y capacidad de soporte, aunque el relleno interno puede mantenerse limpio y funcional. Este material se adapta a distintos proyectos para renovar la decoración, ya que requieren superficies blandas, acolchadas o de apoyo.

Entre las aplicaciones más frecuentes se encuentra el relleno de almohadones decorativos que con el tiempo se aplastan y pierden su forma original. También se utiliza para confeccionar camas para mascotas, una opción económica que ofrece confort térmico y suavidad para perros y gatos.

almohadas limpias
Con cuidados simples y secado adecuado después del truco, el resultado puede ser mucho más higiénico y confortable.

Con cuidados simples y secado adecuado después del truco, el resultado puede ser mucho más higiénico y confortable.

Materiales necesarios

- Almohada en desuso

- Tijera o cúter

- Recipiente o bolsa amplia

- Agua

- Detergente suave

- Colador o bolsa de lavado

- Sol o secadora

- Bolsas limpias para guardado

- Fundas nuevas o limpias para el nuevo uso

almohadas viejas.jpg

Paso a paso

- Abrir la almohada con cuidado para no dañar el relleno.

- Retirar el relleno y colocarlo en un recipiente o bolsa amplia.

- Revisar el material y descartar partes con olor, moho o humedad.

- Lavar el relleno con agua y detergente suave cuando presente suciedad.

- Enjuagar hasta eliminar restos de detergente.

- Secar completamente al sol o en secadora.

- Verificar que el material quede totalmente seco.

- Guardar el relleno en bolsas limpias hasta su reutilización.

- Colocar el relleno en fundas nuevas o limpias según el uso elegido.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las 2 combinaciones son una forma eficaz, económica y completamente segura para alejar las hormigas de cualquier lugar.

No necesitas veneno: el único materiales que debes reciclar para deshacerte de las hormigas en verano

Por Redacción
si tenes una campera de ecocuero despeluchada, posees un tesoro: como reciclarla para crear un nuevo objeto

Si tenés una campera de ecocuero "despeluchada", posees un tesoro: cómo reciclarla para crear un nuevo objeto

Por Daniela Leiva
Para el Feng Shui, este ambiente adecuado también crea un descanso verdaderamente reparador.

Los objetos que conviene reciclar o quitar del hogar para ahuyentar las malas energías, según el Feng Shui

Por Redacción
Cuál es el perfume casero.

Casero, sin tóxicos y económico: qué debes reciclar para preparar tu propio aromatizador en casa

Por Redacción