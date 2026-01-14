No las tires: cómo reciclar el relleno de las almohadas que ya no usas para renovar la decoración de casa

El relleno de las almohadas se convirtió en un recurso para reciclar dentro del hogar cuando estas pierden firmeza, se deforman o dejan de resultar cómodas para el descanso. En lugar de descartarlas, muchas personas optan por aprovechar los materiales que contienen, siempre que se encuentren en buen estado.

Con el uso, las almohadas suelen perder volumen y capacidad de soporte , aunque el relleno interno puede mantenerse limpio y funcional. Este material se adapta a distintos proyectos para renovar la decoración, ya que requieren superficies blandas, acolchadas o de apoyo.

Reciclar los rellenos de almohadas puede ser clave para renovar la decoración en casa.

Entre las aplicaciones más frecuentes se encuentra el relleno de almohadones decorativos que con el tiempo se aplastan y pierden su forma original. También se utiliza para confeccionar camas para mascotas, una opción económica que ofrece confort térmico y suavidad para perros y gatos .

- Almohada en desuso

- Tijera o cúter

- Recipiente o bolsa amplia

- Agua

- Detergente suave

- Colador o bolsa de lavado

- Sol o secadora

- Bolsas limpias para guardado

- Fundas nuevas o limpias para el nuevo uso

Paso a paso

- Abrir la almohada con cuidado para no dañar el relleno.

- Retirar el relleno y colocarlo en un recipiente o bolsa amplia.

- Revisar el material y descartar partes con olor, moho o humedad.

- Lavar el relleno con agua y detergente suave cuando presente suciedad.

- Enjuagar hasta eliminar restos de detergente.

- Secar completamente al sol o en secadora.

- Verificar que el material quede totalmente seco.

- Guardar el relleno en bolsas limpias hasta su reutilización.

- Colocar el relleno en fundas nuevas o limpias según el uso elegido.