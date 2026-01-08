No las tires: cómo podés reciclar las mantas y sábanas que ya no usas para decorar tu casa

Las mantas viejas suelen guardarse en la mayoría de los hogares y ocupan un lugar estable dentro de la rutina doméstica. Con el paso del tiempo pierden integridad, muestran bordes deshilachados, enganches o zonas gastadas y dejan de cumplir su función principal. Dentro de la casa y también en espacios exteriores existen múltiples formas de reciclar y convertirlas para usar en casa.
El reaprovechamiento de las telas gana espacio en la vida diaria por razones concretas.
- Reduce el descarte, disminuye el consumo de nuevos productos y genera soluciones funcionales sin inversión adicional. Una manta que ya no abriga una cama conserva su grosor, su resistencia y su textura.
- Esas características permiten integrarla en tareas domésticas, en la protección de muebles, en el cuidado de plantas y en la organización de la cocina. El hogar incorpora así objetos reciclados que mantienen utilidad real y aportan un criterio de aprovechamiento consciente.
Cuál es el uso más común para las mantas viejas
- Uno de los destinos más frecuentes aparece entre las mascotas. La manta colocada sobre una cama de perro o de gato mejora el nivel de confort, aporta abrigo adicional y renueva el aspecto visual del espacio.
- En la zona del living o del dormitorio la tela también cumple una función decorativa cuando se usa como funda para almohadones y cojines. Al cortar y coser piezas simples surgen fundas resistentes que combinan con sillones y butacas y que admiten lavado regular sin complicaciones.
- Dentro de la cocina el material encuentra un uso para el cuidado de utensilios. Las mantas absorben golpes, evitan rayaduras y permiten envolver ollas, sartenes o fuentes de horno. En el mismo ambiente se transforman en delantales y paños de limpieza que sustituyen toallas descartables y amplían el stock de trapos reutilizables para tareas diarias.