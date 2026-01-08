8 de enero de 2026 - 17:56

No las tires: cómo podés reciclar las mantas y sábanas que ya no usas para decorar tu casa

Una vez que las usamos suelen ser desechadas, pero el tipo de tela del que están hechas las vuelve una opción ideal y versátil para reciclar en casa.

Por Redacción

Las mantas viejas suelen guardarse en la mayoría de los hogares y ocupan un lugar estable dentro de la rutina doméstica. Con el paso del tiempo pierden integridad, muestran bordes deshilachados, enganches o zonas gastadas y dejan de cumplir su función principal. Dentro de la casa y también en espacios exteriores existen múltiples formas de reciclar y convertirlas para usar en casa.

Por qué reciclar este tipo de telas

El reaprovechamiento de las telas gana espacio en la vida diaria por razones concretas.

- Reduce el descarte, disminuye el consumo de nuevos productos y genera soluciones funcionales sin inversión adicional. Una manta que ya no abriga una cama conserva su grosor, su resistencia y su textura.

- Esas características permiten integrarla en tareas domésticas, en la protección de muebles, en el cuidado de plantas y en la organización de la cocina. El hogar incorpora así objetos reciclados que mantienen utilidad real y aportan un criterio de aprovechamiento consciente.

Cuál es el uso más común para las mantas viejas

- Uno de los destinos más frecuentes aparece entre las mascotas. La manta colocada sobre una cama de perro o de gato mejora el nivel de confort, aporta abrigo adicional y renueva el aspecto visual del espacio.

- En la zona del living o del dormitorio la tela también cumple una función decorativa cuando se usa como funda para almohadones y cojines. Al cortar y coser piezas simples surgen fundas resistentes que combinan con sillones y butacas y que admiten lavado regular sin complicaciones.

- Dentro de la cocina el material encuentra un uso para el cuidado de utensilios. Las mantas absorben golpes, evitan rayaduras y permiten envolver ollas, sartenes o fuentes de horno. En el mismo ambiente se transforman en delantales y paños de limpieza que sustituyen toallas descartables y amplían el stock de trapos reutilizables para tareas diarias.

