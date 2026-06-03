3 de junio de 2026 - 15:30

Cómo destapar los agujeros de la hornalla y hacer que la llama vuelva a salir azul y pareja

Cocina. Si la llama sale amarilla, débil o despareja, puede haber grasa o restos de comida tapando los orificios del quemador.

Cómo destapar los agujeros de la hornalla y hacer que la llama vuelva a salir azul y pareja
Por Andrés Aguilera

Cuando los agujeros de la hornalla se tapan, la llama puede salir baja, despareja, amarilla o naranja. Además de cocinar peor, eso puede indicar una combustión incorrecta. En una cocina a gas, la llama debería ser azul, silenciosa y estable. Antes de tocar cualquier pieza, hay que apagar la hornalla, cerrar la perilla y esperar a que todo esté frío.

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Si hay olor a gas, no hay que limpiar: hay que ventilar, no encender luces ni fuego y llamar a un gasista matriculado.

Materiales necesarios

  • Agua caliente.
  • Detergente.
  • Cepillo de dientes viejo.
  • Paño seco.
  • Aguja fina, alfiler o alambre delgado.
  • Recipiente para remojar piezas.
Cómo destapar los agujeros de la hornalla y hacer que la llama vuelva a salir azul y pareja

Paso a paso para destapar la hornalla

  • Apagá la cocina y esperá a que esté completamente fría.
  • Retirá la rejilla, la tapa del quemador y las piezas desmontables.
  • Remojá las piezas en agua caliente con detergente durante 15 o 20 minutos.
  • Frotá con cepillo para retirar grasa y restos pegados.
  • Revisá los orificios por donde sale el gas.
  • Si hay obstrucciones, pasá una aguja fina con mucho cuidado.
  • Enjuagá y secá completamente todas las piezas.
  • Volvé a colocarlas bien alineadas.
  • Probá la llama y verificá que salga azul y pareja.

Por qué la llama debe ser azul

Argentina.gob.ar indica que la llama de los artefactos a gas debe ser siempre azul, silenciosa y estable.

Si la llama es roja, naranja o amarilla y hace ruido o crepita, puede haber mala combustión. En ese caso, se recomienda llamar urgente a un gasista matriculado.

No alcanza con limpiar si el problema persiste. Puede haber mala regulación, falta de aire, suciedad interna o una falla en la instalación.

Qué no hay que hacer

  • No usar escarbadientes: pueden romperse y tapar más el orificio.
  • No usar lavandina: no es necesaria para este problema.
  • No armar las piezas mojadas: pueden dificultar el encendido.
  • No agrandar los orificios: puede alterar la salida de gas.
  • No ignorar llama amarilla persistente: puede ser señal de mala combustión.

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