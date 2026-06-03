Cocina. Si la llama sale amarilla, débil o despareja, puede haber grasa o restos de comida tapando los orificios del quemador.

Cuando los agujeros de la hornalla se tapan, la llama puede salir baja, despareja, amarilla o naranja. Además de cocinar peor, eso puede indicar una combustión incorrecta. En una cocina a gas, la llama debería ser azul, silenciosa y estable. Antes de tocar cualquier pieza, hay que apagar la hornalla, cerrar la perilla y esperar a que todo esté frío.

Si hay olor a gas, no hay que limpiar: hay que ventilar, no encender luces ni fuego y llamar a un gasista matriculado.

Materiales necesarios Agua caliente.

Detergente.

Cepillo de dientes viejo.

Paño seco.

Aguja fina, alfiler o alambre delgado.

Recipiente para remojar piezas. Cómo destapar los agujeros de la hornalla y hacer que la llama vuelva a salir azul y pareja

Paso a paso para destapar la hornalla Apagá la cocina y esperá a que esté completamente fría.

Retirá la rejilla, la tapa del quemador y las piezas desmontables.

Remojá las piezas en agua caliente con detergente durante 15 o 20 minutos.

Frotá con cepillo para retirar grasa y restos pegados.

Revisá los orificios por donde sale el gas.

Si hay obstrucciones, pasá una aguja fina con mucho cuidado.

Enjuagá y secá completamente todas las piezas.

Volvé a colocarlas bien alineadas.

Probá la llama y verificá que salga azul y pareja. Por qué la llama debe ser azul Argentina.gob.ar indica que la llama de los artefactos a gas debe ser siempre azul, silenciosa y estable.

Si la llama es roja, naranja o amarilla y hace ruido o crepita, puede haber mala combustión. En ese caso, se recomienda llamar urgente a un gasista matriculado.

No alcanza con limpiar si el problema persiste. Puede haber mala regulación, falta de aire, suciedad interna o una falla en la instalación. Qué no hay que hacer No usar escarbadientes: pueden romperse y tapar más el orificio.

pueden romperse y tapar más el orificio. No usar lavandina: no es necesaria para este problema.

no es necesaria para este problema. No armar las piezas mojadas: pueden dificultar el encendido.

pueden dificultar el encendido. No agrandar los orificios: puede alterar la salida de gas.

puede alterar la salida de gas. No ignorar llama amarilla persistente: puede ser señal de mala combustión.