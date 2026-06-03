Cuando los agujeros de la hornalla se tapan, la llama puede salir baja, despareja, amarilla o naranja. Además de cocinar peor, eso puede indicar una combustión incorrecta. En una cocina a gas, la llama debería ser azul, silenciosa y estable. Antes de tocar cualquier pieza, hay que apagar la hornalla, cerrar la perilla y esperar a que todo esté frío.
Si hay olor a gas, no hay que limpiar: hay que ventilar, no encender luces ni fuego y llamar a un gasista matriculado.
Materiales necesarios
- Agua caliente.
- Detergente.
- Cepillo de dientes viejo.
- Paño seco.
- Aguja fina, alfiler o alambre delgado.
- Recipiente para remojar piezas.
Cómo destapar los agujeros de la hornalla y hacer que la llama vuelva a salir azul y pareja
Paso a paso para destapar la hornalla
- Apagá la cocina y esperá a que esté completamente fría.
- Retirá la rejilla, la tapa del quemador y las piezas desmontables.
- Remojá las piezas en agua caliente con detergente durante 15 o 20 minutos.
- Frotá con cepillo para retirar grasa y restos pegados.
- Revisá los orificios por donde sale el gas.
- Si hay obstrucciones, pasá una aguja fina con mucho cuidado.
- Enjuagá y secá completamente todas las piezas.
- Volvé a colocarlas bien alineadas.
- Probá la llama y verificá que salga azul y pareja.
Por qué la llama debe ser azul
Argentina.gob.ar indica que la llama de los artefactos a gas debe ser siempre azul, silenciosa y estable.
Si la llama es roja, naranja o amarilla y hace ruido o crepita, puede haber mala combustión. En ese caso, se recomienda llamar urgente a un gasista matriculado.
No alcanza con limpiar si el problema persiste. Puede haber mala regulación, falta de aire, suciedad interna o una falla en la instalación.
Qué no hay que hacer
- No usar escarbadientes: pueden romperse y tapar más el orificio.
- No usar lavandina: no es necesaria para este problema.
- No armar las piezas mojadas: pueden dificultar el encendido.
- No agrandar los orificios: puede alterar la salida de gas.
- No ignorar llama amarilla persistente: puede ser señal de mala combustión.